Ángela Benedetti se despachó contra Laura Sarabia tras encuentro con el rey Carlos III y su apoyo a Gustavo Petro: “Es muy lagarta”

Ángela Benedetti critica públicamente los recientes movimientos de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido - crédito Colprensa y Dapre

Los recientes movimientos de la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, fueron blanco de críticas por parte de Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

De hecho, la abogada, que se ha distanciado del ministro tras mostrar su apoyo al presidente Gustavo Petro, también ha sido protagonista de varios enfrentamientos con Sarabia.

Sin embargo, en la mañana del martes 2 de febrero, Ángela Benedetti cuestionó un mensaje escrito por la embajadora en el que deseó éxitos al mandatario antes de reunirse con su homólogo Donald Trump en Washington D. C.

“Colombia habla con el corazón y con dignidad. Hoy el presidente Gustavo Petro representa la esperanza de millones que creemos en el diálogo, la soberanía y la paz. Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el entendimiento entre los pueblos. Aunque algunos deseen que el encuentro fracase, como colombiana y como compañera de gobierno expreso mis mejores deseos para este momento tan importante para el país”, escribió la diplomática.

Tras su mensaje, Benedetti aseguró que la embajadora ante el Reino Unido era una “lagarta”, pues apenas días atrás protagonizó un enfrentamiento con el presidente Petro, después de que el mandatario la acusara de haber entregado hojas de vida para elegir a los interventores de las EPS en crisis que terminaron envueltos en un escándalo por presunta corrupción en contratos.

“Laura si es que es muy lagarta”, escribió Ángela Benedetti. Horas antes, la abogada también dedicó otro mensaje a la embajadora, en el que aseguró que, tras las acusaciones del jefe de Estado, lo más prudente habría sido presentar su renuncia inmediata.

“Si a uno el jefe le dice EN PUBLICO, que no es un detalle menor, que una hampona. Uno que hace ? Irse ! O no ?? Hay gente muy enferma del poder (sic)”, escribió Benedetti.

Asimismo, la hermana del ministro se refirió al encuentro adelantado entre Sarabia y el rey Carlos III, a quien le presentó sus credenciales oficiales que la dejan en firme como embajadora ante el Reino Unido.

Aunque la abogada no se refirió a su papel como diplomática, sí usó su cuenta de X para referirse a la vestimenta usada por la embajadora, además de relacionar sus zapatos con una supuesta personalidad que la llevaría a hacer ‘cualquier cosa’.

“A mí personalmente lo del zapato blanco siempre, me ha parecido muy delicado. Decía mi abuela que quien usa zapato blanco, está dispuesto a TODO. Acá está la confirmación del refrán”, escribió.