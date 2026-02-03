Colombia

Ángela Benedetti se despachó contra Laura Sarabia tras encuentro con el rey Carlos III y su apoyo a Gustavo Petro: “Es muy lagarta”

La hermana del ministro del Interior aseguró que, pese al señalamiento directo del presidente sobre su supuesta participación en la elecciones de interventores de EPS, sigue apoyando a Petro

Guardar
Ángela Benedetti critica públicamente los
Ángela Benedetti critica públicamente los recientes movimientos de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido - crédito Colprensa y Dapre

Los recientes movimientos de la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, fueron blanco de críticas por parte de Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

De hecho, la abogada, que se ha distanciado del ministro tras mostrar su apoyo al presidente Gustavo Petro, también ha sido protagonista de varios enfrentamientos con Sarabia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, en la mañana del martes 2 de febrero, Ángela Benedetti cuestionó un mensaje escrito por la embajadora en el que deseó éxitos al mandatario antes de reunirse con su homólogo Donald Trump en Washington D. C.

“Colombia habla con el corazón y con dignidad. Hoy el presidente Gustavo Petro representa la esperanza de millones que creemos en el diálogo, la soberanía y la paz. Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el entendimiento entre los pueblos. Aunque algunos deseen que el encuentro fracase, como colombiana y como compañera de gobierno expreso mis mejores deseos para este momento tan importante para el país”, escribió la diplomática.

Tras su mensaje, Benedetti aseguró que la embajadora ante el Reino Unido era una “lagarta”, pues apenas días atrás protagonizó un enfrentamiento con el presidente Petro, después de que el mandatario la acusara de haber entregado hojas de vida para elegir a los interventores de las EPS en crisis que terminaron envueltos en un escándalo por presunta corrupción en contratos.

“Laura si es que es muy lagarta”, escribió Ángela Benedetti. Horas antes, la abogada también dedicó otro mensaje a la embajadora, en el que aseguró que, tras las acusaciones del jefe de Estado, lo más prudente habría sido presentar su renuncia inmediata.

“Si a uno el jefe le dice EN PUBLICO, que no es un detalle menor, que una hampona. Uno que hace ? Irse ! O no ?? Hay gente muy enferma del poder (sic)”, escribió Benedetti.

Asimismo, la hermana del ministro se refirió al encuentro adelantado entre Sarabia y el rey Carlos III, a quien le presentó sus credenciales oficiales que la dejan en firme como embajadora ante el Reino Unido.

Aunque la abogada no se refirió a su papel como diplomática, sí usó su cuenta de X para referirse a la vestimenta usada por la embajadora, además de relacionar sus zapatos con una supuesta personalidad que la llevaría a hacer ‘cualquier cosa’.

“A mí personalmente lo del zapato blanco siempre, me ha parecido muy delicado. Decía mi abuela que quien usa zapato blanco, está dispuesto a TODO. Acá está la confirmación del refrán”, escribió.

Temas Relacionados

Laura SarabiaÁngela BenedettiEmbajadora en Reino UnidoReunión Petro TrumpLaura Sarabia rey Carlos IIIHermana Armando BenedettiColombia-noticias

Más Noticias

Abren investigación disciplinaria a la magistrada Cristina Lombana tras disputa con el ministro Armando Benedetti

El proceso contra la togada surge luego de una acción de tutela y una recusación presentadas por el ministro del Interior, quien cuestionó demoras en el avance del expediente

Abren investigación disciplinaria a la

Anuncian recusación contra conjueces que decidirán la participación de Iván Cepeda en consulta Frente por la Vida: “Conflictos de interés”

El representante Alejandro Ocampo enfatizó la necesidad de resguardar la confianza ciudadana ante la supuesta injerencia de intereses políticos cruzados en los fallos sobre candidaturas

Anuncian recusación contra conjueces que

Colapsó una casa en el sur de Bogotá y obligó a evacuar a familias por hundimiento en la tierra

Un suceso relacionado con fallas en el suelo produjo afectaciones graves en la estructura de una edificación, lo que ha generado pérdidas materiales para los residentes y la permanencia de mascotas dentro de la propiedad

Colapsó una casa en el

Si su carro quedó en medio de una inundación por las lluvias, esto es lo que debe hacer para evitar daños mayores

Con las precipitaciones intensas que afectan varias ciudades de Colombia, aprender a actuar rápido y en forma segura puede marcar la diferencia entre salvar su vehículo o sufrir daños irreparables

Si su carro quedó en

El Palacio del Colesterol cerró sus puertas tras más de seis décadas junto a El Campín de Bogotá: qué pasará con los comerciantes

La clausura definitiva de este icónico local responde al inicio de una renovación urbana que busca transformar el entorno del estadio, mientras comerciantes y aficionados se preparan para afrontar una nueva etapa comercial y social

El Palacio del Colesterol cerró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

En antesala de la reunión

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

Yaya Muñoz le respondió a Roberto Velásquez por decir que en el Canal RCN no la querían: “Compórtese, ridículo”

⁠Thalía envió sentido mensaje a Karol G tras mencionarla en la gala de los Grammy: “Juntas brillamos”

Actriz Alisson Joan confesó que ha sido infiel en sus relaciones y explicó cuál es la razón por la que las parejas fallan

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

Deportes

El gol de Luis Fernando

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, exige respeto a Sencia por la condición de la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026