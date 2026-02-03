Alias Pipe Tuluá y el audio pidiendo a organizaciones criminales no tomar acciones contra civiles ni funcionarios del Inpec por su extradición

Alias Pipe Tuluá fue extraditado a los Estados Unidos - crédito @Aidarragaf/X

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá” y jefe de la banda criminal La Inmaculada, se concretó este 3 de febrero a las 4:15 de la mañana, cuando fue trasladado a los Estados Unidos.

Antes de abordar el avión, el propio Marín dejó un mensaje de voz y una carta, ambos en poder de 6AM W, donde pidió evitar actos de venganza tras su salida del país.

“Estoy haciendo este mensaje de aquí del teléfono de Mártires, el cual uso para llamar a mi familia y al ver noticias me entero que esta semana me pueden sacar de mi país por una falsa extradición, por lo tanto hago este audio para pedir el favor, a la gente, que estén tranquilos, porque les voy a pedir que no vayan a tomar retaliaciones contra el Inpec, contra el comercio, contra el alcalde”, expresó.

El jefe de La Inmaculada también aseguró que mantuvo un diálogo directo con el alcalde de la ciudad: “Yo le di mi palabra de respeto y así lo voy a sostener y le pido el favor a todos de que todo siga bien y tranquilo”.

En el mismo audio, Marín Silva insistió en que la población civil debe quedar al margen de cualquier conflicto. “El pueblo no tiene la culpa, cambiemos ya la mentalidad, no molestemos más al Gobierno ni al comercio, antes cuidémoslo”, dijo, y remató con una instrucción clara: “La orden para todos es que respetemos al pueblo y que no haya retaliaciones el día que me saquen de aquí”.

La extradición de ‘Pipe Tuluá’ fue ordenada directamente por el presidente, en medio de señalamientos sobre presuntas maniobras dilatorias para frenar el proceso.

En las imágenes que se han difundido se ve al líder de la organización criminal custodiado por varios uniformados en las instalaciones del centro penitenciario en el que estaba recluido, y posteriormente acompañado hacia la aeronave que lo llevaría hacia territorio norteamericano - crédito redes sociales/X

Operativo de extradición

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, se concretó durante la madrugada del 3 de febrero de 2026 bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Las autoridades colombianas y de Estados Unidos consideran este traslado como un paso clave en la lucha conjunta contra el narcotráfico internacional.

El operativo incluyó la presencia de numerosos uniformados, quienes escoltaron al detenido desde el centro penitenciario hasta la aeronave que lo trasladó a territorio estadounidense. Imágenes difundidas muestran el riguroso despliegue para evitar cualquier incidente durante el proceso.

Extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos - crédito redes sociales/X

Según reportó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la captura de Marín Silva respondió a una solicitud formal del gobierno de Estados Unidos. La petición, cursada a través de los canales de cooperación internacional, derivó en una orden de extradición expedida el 22 de mayo de 2025.

Desde el 4 de junio de 2025, la Dijín asumió la custodia permanente de alias Pipe Tuluá por su alto nivel de riesgo, catalogado como Nivel Uno. La acusación formal, presentada en septiembre de 2024 por la Corte Distrital del Este de Texas, incluye los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Las autoridades de Colombia responsabilizan a Marín Silva del liderazgo de la estructura criminal La Inmaculada, con conexiones directas con el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y redes internacionales como el cartel de Sinaloa. Bajo esquemas de tercerización criminal, coordinaba el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Imágenes del momento en que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda delincuencial La Inmaculada, es entregado a agentes para su extradición a Estados Unidos - crédito Dijín

El historial delictivo de alias Pipe Tuluá se remonta a 2015, año en que fue privado de la libertad para cumplir una condena de 30 años por múltiples homicidios cometidos en el suroccidente del país. A pesar de estar en prisión, investigaciones oficiales indican que mantuvo el control sobre diversas actividades ilegales, lo que motivó medidas excepcionales de seguridad durante su extradición.

Con su entrega a la justicia estadounidense, las autoridades esperan avanzar en los procesos judiciales abiertos por el envío de grandes cantidades de cocaína y desarticular parte de las redes internacionales con las que operaba.