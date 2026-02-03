Alerta roja en Santa Marta tras fuertes lluvias que provocaron inundaciones, colapso en puente y hasta restricción de navegación marítima

Las intensas lluvias en Santa Marta provocaron inundaciones, desbordamiento de canales y serios daños en viviendas durante febrero - crédito Captura video

Las fuertes lluvias que se han registrado en Santa Marta (Magdalena) durante los primeros días de febrero han provocado inundaciones generalizadas, el desbordamiento de canales y daños en viviendas de múltiples sectores de la ciudad.

En más de seis barrios, entre ellos San Fernando, Colinas del Río, Timayui, Zarabanda, Tayrona y Gaira, los residentes han tenido que enfrentar el agua que invade calles y hogares.

La emergencia se intensificó tras más de 36 horas de precipitaciones continuas, lo que dejó a numerosas familias incomunicadas y generó restricción vehicular en zonas como El Rodadero, donde las imágenes compartidas en redes sociales muestran vehículos inmovilizados y comunidades tratando de proteger sus pertenencias frente al avance del agua.

El impacto de la lluvia también se sintió en la infraestructura vial: el puente sobre el río Mendihuaca colapsó, interrumpiendo la ruta principal que conecta Santa Marta con el corregimiento de Palomino, en La Guajira. Este hecho obligó al cierre total del paso en el kilómetro 37+700, mientras las autoridades mantienen controles y señalización en la zona.

El deslizamiento de tierra en Vista Hermosa, Gaira, dejó dos víctimas fatales y el colapso de al menos tres viviendas tras las lluvias - crédito @danilobeltranp/X

El riesgo no solo se ha limitado a inundaciones. Un deslizamiento de tierra en Vista Hermosa, Gaira, acabó con la vida de una mujer y su hijo, y la Secretaría de Gobierno de Santa Marta confirmó el colapso de al menos tres viviendas como consecuencia directa del alud.

Las autoridades informaron que en la madrugada del martes 3 de febrero, varias casas resultaron afectadas en el sector de Vista al Mar. Entre los escombros, una familia quedó atrapada y, aunque los equipos de emergencia lograron rescatar a dos de sus integrantes con vida, no pudieron salvar a Zulma y Richard, los fallecidos en la tragedia.

En redes sociales, varios videos muestran la desesperación de los vecinos al intentar liberar a las víctimas. Las imágenes captan cómo, tras retirar piedra por piedra, finalmente hallaron los cuerpos sin vida, reflejando la impotencia de la comunidad.

El alcalde Carlos Pinedo relató los esfuerzos desplegados por la ciudad: “Estamos trabajando desde anoche por atender esta emergencia, hemos agotado capacidades en el Distrito y pedimos ayuda a Barranquilla que estará con nosotros atendiendo también esta situación”, explicó mientras expresaba su pesar por la pérdida.

Con 92 milímetros de lluvia en pocas horas, Santa Marta declaró alerta roja y prohibió actividades marítimas por el fuerte mar de leva y frente frío - crédito Redes sociales

Más afectaciones

La combinación de lluvias y mar de leva ha agravado la crisis. Un buque comercial quedó varado en la bahía de Santa Marta, arrastrado por el fuerte oleaje hasta la playa de Los Cocos, mientras los habitantes registraban la escena en video.

Las autoridades han declarado la alerta roja y la ciudad permanece bajo estrictas restricciones. El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George detalló que Santa Marta ha recibido 92 milímetros de lluvia en pocas horas

“En 36 horas han caído cerca de 140 mm de agua, algo que hace muchísimo tiempo no se veía en Santa Marta. Además, más de 40 barrios resultaron preliminarmente afectados, hubo pérdida de dos vías y la caída del puente Mendighuaca, es decir, Santa Marta y Riohacha y el Parque Tayrona y todas sus zonas rurales están totalmente incomunicadas. Ya dispusimos de maquinaria pesada para destapar las vías principales, el cerro Ziruma, la avenida Libertador, el barrio de las Malvinas”, explicó el funcionario a Blu Radio.

La Alcaldía de Santa Marta advirtió sobre el riesgo de crecientes súbitas en los ríos y anunció el cierre preventivo de playas y el zarpe de embarcaciones menores. Quienes necesiten viajar hacia La Guajira deben usar vías alternas por Zona Bananera, Fundación, Bosconia y Valledupar.

Las líneas de atención de emergencia en Santa Marta incluyen contactos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Essmar, Crue, Gases del Caribe y Guardacostas - crédito @mmarguiguerra/X

Suspensión de clase

Las intensas lluvias que han golpeado Santa Marta y varios municipios del Magdalena forzaron a la Universidad del Magdalena a suspender las clases presenciales previstas para el martes 3 y miércoles 4 de febrero de 2026.

La institución confirmó la medida en un comunicado y señaló que las precipitaciones, asociadas al paso de un frente frío sobre Centroamérica y el Caribe, han causado daños en viviendas, carreteras y servicios públicos. También mencionó que la movilidad y la rutina de estudiantes, docentes y personal administrativo se han visto perjudicadas.

“Estas jornadas serán destinadas a facilitar las condiciones necesarias para afrontar la emergencia invernal y a salvaguardar el bienestar de toda la comunidad académica”, indicó la Universidad.

La casa de estudios manifestó su “solidaridad con las comunidades afectadas” y anticipó que pondrá en marcha acciones de apoyo a través de programas de proyección social y voluntariado para acompañar a quienes más lo requieren.