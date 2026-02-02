Pese a la muerte de ‘Gonzalito’, abogado del Clan del Golfo reiteró que el grupo armado se mantendrá diálogos con el Gobierno Petro

La causa oficial de la muerte de ‘Gonzalito’ fue el vuelco de una lancha en el río La Esmeralda durante intensas lluvias en el municipio de Tierralta, Córdoba - crédito Consejería Comisionado de Paz/Ministerio de Defensa

La muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, no solo ha generado interrogantes sobre el relevo en la dirección de las operaciones del grupo, sino frente al futuro de la mesa de conversaciones entre el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo.

El proceso, que ha cumplido dos ciclos en Doha (Qatar), se mantiene a la expectativa después de que el Ejecutivo anunciara la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para combatientes, en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), donde se prevé la ubicación gradual y progresiva de combatientes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026.

Ante esta situación, Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, se refirió a la continuidad del proceso de paz, y enfatizó que, más alla del deceso del líder armado, reiteró el compromiso expresado por el Clan del Golfo en la búsqueda de la finalización del conflicto armado.

“El Ejército Gaitanista es el único grupo monolítico, es el único grupo que tiene una línea de mando clara, coherente y consistente entre todos sus miembros, desde el Estado Mayor Conjunto por todos los mandos medios y su tropa base. Es una triste noticia para el EGC el fallecimiento del comandante Willington (otro seudónimo de ‘Gonzalito’), pero ellos me han manifestado que continúan con su intención de, de seguir en el proceso de paz y cumpliendo y honrando los compromisos en Doha”, expresó el jurista en diálogo con Caracol Radio W.

Además, el abogado subrayó que la conducción del proceso de paz mantiene su legitimidad, puesto que “Gonzalito” no participaba en la mesa de diálogo iniciada en el país asiático.

“Él no estaba en las negociaciones, estaba una delegación que fue designada por el Estado Mayor Conjunto y ninguno pertenece al Ejército Gaitanista, pero están ahí todavía representándolos en la mesa”, aclaró en el citado medio de comunicación.

De este modo, descartó que el fallecimiento de “Gonzalito” pueda provocar fragmentaciones internas o amenazas al desarrollo de la agenda pactada con el Gobierno.