Colombia

Pese a la muerte de ‘Gonzalito’, abogado del Clan del Golfo reiteró que el grupo armado se mantendrá diálogos con el Gobierno Petro

Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, precisó que la ausencia del exjefe del grupo armado no afecta la estructura ni la delegación establecida para las conversaciones en Qatar

Guardar
La causa oficial de la
La causa oficial de la muerte de ‘Gonzalito’ fue el vuelco de una lancha en el río La Esmeralda durante intensas lluvias en el municipio de Tierralta, Córdoba - crédito Consejería Comisionado de Paz/Ministerio de Defensa

La muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, no solo ha generado interrogantes sobre el relevo en la dirección de las operaciones del grupo, sino frente al futuro de la mesa de conversaciones entre el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo.

El proceso, que ha cumplido dos ciclos en Doha (Qatar), se mantiene a la expectativa después de que el Ejecutivo anunciara la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para combatientes, en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), donde se prevé la ubicación gradual y progresiva de combatientes del EGC a partir del 1 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esta situación, Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, se refirió a la continuidad del proceso de paz, y enfatizó que, más alla del deceso del líder armado, reiteró el compromiso expresado por el Clan del Golfo en la búsqueda de la finalización del conflicto armado.

“El Ejército Gaitanista es el único grupo monolítico, es el único grupo que tiene una línea de mando clara, coherente y consistente entre todos sus miembros, desde el Estado Mayor Conjunto por todos los mandos medios y su tropa base. Es una triste noticia para el EGC el fallecimiento del comandante Willington (otro seudónimo de ‘Gonzalito’), pero ellos me han manifestado que continúan con su intención de, de seguir en el proceso de paz y cumpliendo y honrando los compromisos en Doha”, expresó el jurista en diálogo con Caracol Radio W.

Además, el abogado subrayó que la conducción del proceso de paz mantiene su legitimidad, puesto que “Gonzalito” no participaba en la mesa de diálogo iniciada en el país asiático.

Él no estaba en las negociaciones, estaba una delegación que fue designada por el Estado Mayor Conjunto y ninguno pertenece al Ejército Gaitanista, pero están ahí todavía representándolos en la mesa”, aclaró en el citado medio de comunicación.

De este modo, descartó que el fallecimiento de “Gonzalito” pueda provocar fragmentaciones internas o amenazas al desarrollo de la agenda pactada con el Gobierno.

Temas Relacionados

alias GonzalitoClan del GolfoEGCRicardo GiraldoAbogado Clan del GolfoDiálogos de PazGobierno PetroCatarZonas de Ubicación TemporalMurió alias GonzalitoTierraltaCórdobaColombia-Noticias

Más Noticias

Presidente Gustavo Petro ya está en Washington D.C, siga EN VIVO las últimas noticias, previo a su reunión con Trump: esta es su agenda del 2 de febrero

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

Presidente Gustavo Petro ya está

Efemérides del 2 de febrero: día de la Candelaria y los eventos más importantes que se celebran hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los eventos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides del 2 de febrero:

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

El fallecimiento de José Gonzalo Sánchez abre nuevos escenarios de tensión interna y ajustes estratégicos dentro de la organización armada, mientras que las autoridades intensifican la persecución contra cabecillas clave que tomarían su lugar

Tras la muerte de ‘Gonzalito’,

Fiscalía ya radicó escrito de acusación contra exembajador en Ghana por violencia contra su exesposa e hijo: lo responsabiliza de cuatro delitos

El ente acusador intentará demostrar que Daniel Garcés Carabalí habría ejercido la violencia para abusar sexualmente a su entonces pareja sentimental, además de presuntamente usar métodos fraudulentos para impedirle a la mujer ver a sus hijos

Fiscalía ya radicó escrito de

Esta es la millonada que habrían pagado falsos estudiantes de la Fundación San José para obtener sus títulos: hasta $20 millones

Las cadenas de recomendados y chats digitales habrían permitido saltar pasos obligatorios y obtener credenciales en plazos mínimos, abriendo una ola de pesquisas sobre la legalidad de cientos de certificaciones universitarias

Esta es la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la muerte de ‘Gonzalito’,

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

ENTRETENIMIENTO

Acusan de racismo a Johanna

Acusan de racismo a Johanna Fadul por comentario a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Igual de oscuras a tu color de piel”

Angélica Jaramillo arremetió contra ‘La casa de los famosos’ tras la eliminación de su hermana: “Qué programa tan tóxico”

Karol G y Feid se reencuentran en los Grammy 2026: así fue el incómodo momento tras los rumores de ruptura

Ella es Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Maluma contó su curioso intento para invitar a Lionel Messi a probar la bandeja paisa en Medellín

Deportes

Carlos Antonio Vélez le lanzó

Carlos Antonio Vélez le lanzó pulla a Sencia por el estado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso para la hinchada

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

Por mal clima, reprograman el partido Millonarios vs. Medellín para este lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. en El Campín