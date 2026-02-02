Colombia

Mary Luz Herrán dijo sentir envidia de Gustavo Petro por poder conocer a su nieta en su viaje a EE. UU.: “Yo seguiré intentando”

La exesposa del presidente de la República, en sus redes sociales, se desahogó tras los múltiples intentos fallidos para poder visitar a su hijo, Andrés Petro, que recientemente se convirtió en padre de la pequeña Mailé, con un conmovedor comentario a la postal compartida por el gobernante

Mary Luz Herrán, exesposa de
Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, compartió emoción del presidente al conocer a su nieta en los Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X - suministrada a Infobae Colombia

La publicación del presidente de la República, Gustavo Petro, en la que aparece junto a su nieta recién nacida durante un viaje a Estados Unidos, desató una sentida reacción de Mary Luz Herrán: su exesposa y madre de su hijo Andrés, que no ocultó sus sentimientos encontrados al no haber podido conocer aún a la pequeña, Mailé Petro González. Sobre todo cuando han sido múltiples sus intentos de recibir la visa de ingreso a Canadá, país en el que reside el joven.

Durante su visita a Washington el jefe de Estado compartió en sus redes sociales una imagen en donde aparece con su nieta, que nació en noviembre de 2025 en suelo norteamericano. Así pues, el mandatario aprovechó para describir el encuentro con Mailé, hija de su hijo Andrés Petro y de su compañera sentimental, Maira González, con un mensaje en el que expresó su emoción por este esperado encuentro, en medio de lo que será su reunión con Donald Trump.

En sus redes sociales, el
En sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se encontró en los Estados Unidos con su nieta, Mailé - crédito @petrogustavo/X

“Aquí me encuentro con Mailé, bisnieta de Vitautas Petrolius, lituano bisabuelo materno, y Gustavo Petro Sierra, mi padre. Mailé Petro González nació el 21 de noviembre de 2025, es mi última nieta, y la he abrazado por primera vez”, afirmó el presidente en su perfil de X, en el que dio a conocer su faceta más íntima, en la que también reveló detalles sobre la vida en el exilio de uno de sus seis hijos; que es hermano de Andrea, que reside en París (Francia).

Herrán, que actualmente es candidata al Senado, respondió a la publicación con un sentido mensaje, en el que que expresó su deseo de poder reunirse pronto con la bebé. “Con la envidia de la buena, mi nieta Mailé ha realizado su primer viaje. Ha ido a que su abuelo Gustavo Petro la conozca y le dé la mejor energía a él en su viaje. Yo seguiré intentando ir a conocerla. Sé que será posible. Felicidades a los dos y a su bella madre Maira”, expresó.

Con este mensaje en su
Con este mensaje en su perfil de X, Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, se refirió sobre el encuentro del mandatario con su nieta en Estados Unidos - crédito @MaryLuzHerran/X

La nieta que Gustavo Petro conoció en la previa del encuentro con Donald Trump

El nacimiento de Mailé Petro González fue, en su momento, confirmada por el presidente a través de sus cuentas oficiales, que en esta ocasión compartió la publicación en la que se le ve con la menor en brazos. “Un abrazo fundamental antes de la reunión con Trump”, escribió el presidente, en alusión a la agenda política que antecedió el acontecimiento familiar, teniendo en cuenta que Petro llegó en la madrugada del lunes 2 de febrero a EE. UU.

Es válido destacar que Andrés Petro, hijo del presidente y de Mary Luz Herrán, vive en Canadá bajo estatus de refugiado político desde principios de 2021. El joven recibió asilo en ese país tras denunciar persecución y amenazas de muerte derivadas de la actividad política de su familia; en especial de su padre, que antes de llegar al primer cargo de la nación ofició como congresista de la República y, de la misma manera, como alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015.

Andrés Petro, uno de los
Andrés Petro, uno de los dos hijos de Gustavo Petro y Mary Luz Herrán, ha preferido mantener un bajo perfil - crédito suministrada a Infobae Colombia

A su vez, al tener estatus de refugiado, enfrenta restricciones legales para regresar a Colombia, situación que ha condicionado la relación con su país de origen y con los suyos. En especial con su madre, que al igual que Petro es exintegrante de la guerrilla del M-19, de la que -tras su desmovilización- se reintegró a la sociedad, en defensa de los colectivos de izquierda; los cuales quiere representar en su aspiración a la corporación legislativa.

“Ambos viven en Canadá por el exilio de mi familia”, precisó Petro en su mensaje, en el que compartió con sus más de 8,2 millones de seguidores en la red social X la situación de su hijo, su nuera y su nieta. “Vive en un sitio a -25 grados centígrados, ahora estamos en Washington con -10 grados centígrados”, agregó el presidente, en otros detalles relacionados con la estancia de uno de sus ‘herederos’ en el extranjero y causó diferentes reacciones.

De hecho, Petro sacó pecho por la formación académica de su hijo y de su pareja. “Con Maira, esposa de Andrés Petro, mi hijo, psicólogo, especializado en estudios sobre la muerte, y maestría en creación literaria. Maira, diseñadora industrial, con maestría en diseño del hábitat”, escribió el gobernante, que volvió a territorio estadounidense tras cinco meses: pues en su último viaje, a Nueva York, con ocasión de la Asamblea General de la ONU, causó fuertes reacciones.

