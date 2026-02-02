María Fernanda Cabal cuestionó a Roy Barreras por el rol de Xavier Vendrell y revivió polémica de los $500 millones de ‘Papá Pitufo’

La exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal arremetió contra Roy Barreras por la llegada a a su campaña, al recordar el caso de los $500 millones - crédito Colprensa - Eje 21

En medio de la polémica por el ingreso de Xavier Vendrell a la campaña presidencial de Roy Barreras, la senadora y exaspirante María Fernanda Cabal revivió el domingo 1 de febrero el escándalo por lo que sería la entrada de $500 millones a la campaña del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro: dinero que habría sido entregados por el denominado ‘zar del contrabando’, Diego Marín Buitrato, alias Papá Pitufo, al político y activista catalán que aterrizará en la contienda.

Cabal, con un mensaje en su X, revivió el escándalo que causó esta revelación, que había sido adelantada en su momento por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y revelada en su integridad por la periodista María Jimena Duzán en Cambio. Y le cuestionó al exsenador y exembajador en Reino Unido, que hará parte de la consulta del Frente por la Vida, que se hará el 8 de marzo, para elegir al aspirante de los sectores de izquierda.

“Ya que Roy tiene como asesor de su campaña al catalán Xavier Vendrell, nacionalizado por este Gobierno, debería aprovechar para preguntarle qué pasó con el video donde supuestamente le devuelven los $500 millones de pesos al ‘zar del contrabando’ Papá Pitufo, para la campaña de Petro”, escribió la congresista en su perfil de X, al replicar la entrevista que dio Barreras al espacio Los Danieles, en el que confirmó sin rodeos la vinculación del ibérico en su equipo.

En sus afirmaciones, la senadora del Centro Democrático insistió en la gravedad que representa, según su visión, la presencia del político catalán en un equipo presidencial. “Es muy grave que un extranjero, investigado por la justicia, hoy esté dirigiendo la estrategia de un candidato presidencial. ¿Dónde están las garantías electorales? ¿Quién responde si llegan dineros del contrabando a una campaña?”, cuestionó la congresista en el complemento de su mensaje.

El escándalo de los $500 millones de ‘Papá Pitufo’ y el video perdido

La supuesta relación de Vendrell con el criminal se remonta a la campaña de 2022. Según expuso la Fiscalía General de la Nación, el asesor catalán reconoció haber recibido 500 millones de pesos en efectivo de manos de Diego Marín Buitrago en una residencia de Guaimaral, Bogotá y ante los señalamientos, el implicado reconoció en Blu Radio que reciboó el dinero como una donación de los comerciantes, pero al no verificar su origen procedió a devolverlo.

Según relató, la devolución se documentó en video, aunque del clip en mención no se conoció su origen. “Grabé la devolución del dinero como prueba de transparencia, pero ese video, según me dijeron, cayó en manos de un hacker que intentó extorsionar al Gobierno”, sostuvo Vendrell en la referida emisora, en la que citó a interrogatorio para esclarecer si hubo recursos provenientes del contrabando en la campaña presidencial que llevó a Petro al poder.

De hecho, en este diálogo Vendrell explicó cómo tuvo ese primera acercamiento a Marín Buitrago. “Conocí a Marín a través de figuras del partido Alianza Verde, específicamente Luis Guillermo García Colorado. No tengo ninguna relación previa ni posterior con él. Mi única interacción fue en el contexto de ese aporte fallido”, indicó el político ibérico, que se vio inmerso en este escándalo de marca mayor en febrero de 2025, pero sin que tuviera impacto inmediato.

Roy Barreras salió en defensa de Xavier Vendrell

Ante la controversia con Vendrell, Barreras defendió la trayectoria de Xavier Vendrell y el nuevo enfoque de su campaña de cara a 2026. “Les presento a mi Coordinador Político Xavier Vendrell. Así defendía hace un año a @petrogustavo y refutaba cada una de las mentiras y montajes de la derecha. Mentiras que ahora, como tienen miedo, vuelven a repetir. ¡Vamos a ganar! De eso no tengan dudas”, afirmó Barreras en su perfil de X.

Así, el excongresista se refería a la manera en que el asesor se expresaba sobre la figura de Petro. “El presidente puede tener muchos defectos, pero ustedes saben cómo funciona la política en Colombia y no voy a entrar en detalles. Y le puedo asegurar que el presidente Petro, lo último, en lo último que tiene interés, es en la plata. Él sueña en transformar este país”, sostuvo Vendrell en la entrevista con Blu Radio que sirvió de insumo para su defensa.

Además del catalán, Barreras apostó por otros estrategas internacionales, entre ellos el español Antonio Solá, que colaboró con el expresidente Juan Manuel Santos en su reelección; y Marcos Cattaramana, que es un argentino cineasta. El proceso del 8 de marzo muestra al exembajador con minúsculas opciones de vencer al senador Iván Cepeda Castro, el principal opcipnado para representar a los movimientos de izquierda en la primera vuelta presidencial.