Magistrados del CNE radicaron ponencia que avala presencia de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida: ya hay fecha y hora para votación

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidirá el lunes 2 de febrero, desde las 8:00 a. m. si el senador Iván Cepeda Castro podrá participar o no en la consulta interpartidista del 8 de marzo, denominada Freente por la Vida: en la que ya están fijos el exsenadort y exembajador Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exministro Juan Fernando Cristo, ante la negativa de la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez radicaron a las 8:14 p. m. del domingo 1 de febrero, según información de Blu Radio, la ponencia con la que buscaría que se avale la participación del congresista del Pacto Histórico. El ambiente de cara a la discusión mostraría a una buena parte de los togados en desacuerdo con la inclusión del aspirante, por lo que habrá que esperar cál es la conclusión a la que llegarán en su deliberación.

La decisión inicialmente debía tomarse el viernes 30 de enero, fue aplazada ante la falta de una ponencia definitiva de la comisión de magistrados encargada del caso; aunque finalmente la ponencia fue radicada la noche del domingo, en medio de acusaciones a los responsables de querer dilatar el análisis frente a este caso: pues la entrega del informe se retrasó por al menos tres días cuando existe cierta urgencia en debatir y definir qué sucederá con el aspirante.

¿Por qué el CNE debe determinar si Iván Cepeda podrá participar en la consulta del 8 de marzo?

La discusión en torno a si Cepeda podrá estar en el referido ejercicio tiene su origen en que el congresista ya participó en una consulta previa, la del 26 octubre de 2025, lo que según la Ley 1475 de 2011 podría inhabilitarlo para presentarse nuevamente en un proceso interpartidista. Lo anterior, debido a que las características de dicha elección habrían contemplado una decisión entre varias colectividades del Pacto, y no una escogencia interna.

Por su parte, en el caso de Quintero, es válido precisar que su inscripción ya fue negada por la Registraduría, al considerar que al participar en la consulta pasada, pese a su tardía renuncia, ya quedó inhabilitado: pues perdió ante Cepeda. Así pues, el CNE debe determinar si la consulta en la que participó el senador fue interna o interpartidista, punto clave para su inhabilidad o aval de cara a la jornada que se efectuará a la par de los comicios al Congreso.

Diversos sectores políticos han presentado demandas solicitando revocar la inscripción, mientras el propio Cepeda ha anunciado que defenderá su derecho político en instancias jurídicas de ser necesario. “Vamos a expresar nuestro claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura y participación en la consulta del 8 de marzo”, afirmó el congresista desde Zipaquirá (Cundinamarca).

Por su parte, Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático que se ha opuesto a la iniciativa, denunció que el verdadero motivo por el Cepeda quiere aspirar a esta consulta. “El verdadero motivo de Cepeda para insistir en la consulta es derivar un beneficio económico, como lo será la reposición de votos. Así, simple y lindo, le estamos pagando los colombianos vía reposición de votos la campaña política”, indicó el aspirante al Senado.

La controversia comenzó luego de que el CNE estableció que la reposición por cada voto válido en las consultas presidenciales del 8 de marzo será de 8.287 pesos, lo que representa un incremento cercano al 224% en comparación con el valor anterior. El aumento se le atribuyó a la actualización acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a una revisión de tarifas que permanecían sin cambios desde hace al menos cuatro años.