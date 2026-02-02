Colombia

Capturado en Medellín ciudadano de Guyana buscado por un intento de homicidio en Argentina: tenía circular roja de Interpol

Autoridades reforzaron la vigilancia en alojamientos y coordinaron nuevos controles para impedir que prófugos evadan la justicia cruzando fronteras

El ciudadano guyanés estaba oculto
El ciudadano guyanés estaba oculto por más de tres meses en la capital antioqueña, tras huir en un vuelo directo de Buenos Aires a Medellín - crédito Migración Colombia

Un ciudadano extranjero, originario de Guyana y buscado en Argentina por intento de homicidio, fue capturado por las autoridades en un apartamento de renta corta en el centro de Medellín.

Según el reporte entregado por Migración Colombia, el hombre se había ocultado desde noviembre de 2025 en el barrio La Candelaria de la comuna 10 de la capital del departamento de Antioquia, hasta que fue ubicado y detenido en un operativo conjunto de Migración Colombia y uniformados de la Policía Nacional e Interpol.

De acuerdo con la investigación, los hechos por los que está involucrado este sujeto ocurrieron el 31 de octubre de 2025 en Buenos Aires (Argentina), donde la víctima resultó gravemente herida en el ataque perpetrado por el ciudadano extranjero.

El implicado abandonó Argentina el 1 de noviembre y viajó inmediatamente a Medellín en un vuelo comercial, logrando ingresar a Colombia sin que las autoridades migratorias detectaran su estatus.

Durante aproximadamente tres meses, el prófugo permaneció en el mismo alojamiento de corta estancia en el centro de la ciudad.

No obstante, el 13 de enero de 2026, fecha en la que la justicia argentina emitió la circular roja de Interpol, comenzó formalmente el rastreo internacional. Este desarrollo fue decisivo para que las autoridades colombianas localizaran el inmueble donde se refugiaba.

La investigación avanzó mediante el Sistema de Información para el Registro de Extranjeros (SIRE) y la activación del sistema de alerta internacional. Así, Migración Colombia e Interpol identificaron el apartamento tipo Airbnb y ejecutaron la captura sin mayores incidentes.

El detenido fue puesto bajo custodia de Interpol, quedando a la espera del procedimiento de extradición al país sudamericano para que responda ante la justicia.

“El ciudadano fue puesto a disposición de Interpol. Migración Colombia profundizará sus controles en establecimientos de renta corta en el departamento de Antioquia y Medellín y su área metropolitana, y llevará a cabo los correspondientes procedimientos sancionatorios contra aquellos propietarios que no realicen de forma oportuna los registros de entrada y salida de turistas extranjeros”, declaró Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.

Por su parte, Gloria Esperanza Arriero, vocera de Migración Colombia consultada por El Colombiano, destacó la rapidez y efectividad de la coordinación internacional y del Grupo de Verificación Migratoria en Antioquia. Resaltó que el intercambio de información fue “determinante” para lograr la detención del fugitivo.

“Este caso demuestra cómo el trabajo articulado y el uso oportuno de la información internacional permiten cerrarles el paso a personas que intentan evadir la justicia cruzando fronteras”, manifestó.

Otros extranjeros detenidos en Medellín

Este operativo se suma a capturas recientes de otros extranjeros buscados con circular roja en la región.

Entre ellos, se destaca la detención de tres ciudadanos panameños —dos identificados como cabecillas y en la lista de los más buscados— y un italiano, todos detenidos en procedimientos realizados tanto en la capital antioqueña como en municipios cercanos.

Frente al caso del europeo, las autoridades revelaron que este sujeto fue identificado como Roberto Nastasi que, según versiones oficiales, era buscado por la justicia de Italia y estaría vinculado a una estructura mafiosa de alto perfil.

Según la investigación oficial, el hoy procesado era requerido por la justicia de Italia por asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, especialmente clorhidrato de cocaína en cantidades relevantes, agravando su situación judicial. Además, se conoció que staba vinculado a una estructura mafiosa de alto perfil y era el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia.

Nastasi había tejido una doble vida residiendo en Guayaquil, Ecuador, con la fachada de empresario y mantenía desde hacía ocho años una relación sentimental en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que estos resultados obedecen a una estrategia ampliada de control migratorio en la ciudad.

Las recientes capturas en Antioquia evidencian la efectividad de la cooperación internacional y la articulación de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen transnacional.

El trabajo conjunto entre organismos nacionales e internacionales refuerza la capacidad del país para identificar, ubicar y detener a personas buscadas por delitos graves en diferentes jurisdicciones, reafirmando el compromiso de Colombia con la justicia global.

