Autoridades declararon alerta roja por la inclemencia del clima en Córdoba

Las familias ribereñas reciben avisos y recomendaciones mientras una emergencia pone a prueba la respuesta y la solidaridad local y nacional - crédito Alcaldía de Montería

La Empresa Urrá anunció que el embalse de la Central Hidroeléctrica sobrepasó la cota de 130,50 metros sobre el nivel del mar, lo que obligó a activar la alerta roja operativa tras el rebose de agua por el vertedero a las 6:20 p. m. del domingo 1 de febrero de 2026.

Ante este aviso, el alcalde de Montería, Hugo Fernando Kerguelén García, transmitió preocupación por la magnitud de la crecida: “Desde Urrá nos informan que, por las fuertes lluvias, los aportes al embalse están muy altos (1.800 m³/s). Se están operando compuertas para que el caudal del río no supere los 700 m³/s, pero si las lluvias continúan, este nivel podría aumentar”, expresó a través de su cuenta oficial de X.

El mandatario lanzó un mensaje preventivo dirigido a los habitantes cercanos al río Sinú en el que se demuestra la preocupación desde la administración local: “A quienes viven o realizan actividades a orilla del río Sinú: por favor estén atentos, eviten acercarse al cauce y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo”, advirtió Kerguelén García, con el fin de evitar tragedias.

La gestión oficial se acelera ante una amenaza por inundaciones que desafía los planes de prevención - Empresa Urrá

La preocupación se trasladó también al ámbito nacional, puesto que también se pronunció el senador Antonio Correa que comunicó el siguiente mensaje: “Acabo de comunicarme con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien me confirma que ya se están activando medidas de atención ante la situación crítica que vive el sdepartamento de Córdoba, a causa de las lluvias intensas y las crecientes súbitas que están golpeando con fuerza a municipios como Canalete y otras regiones”.

En respuesta inmediata, Correa destacó la gestión de la autoridad nacional y la promesa de la presencia en el terreno: “Recibimos una pronta respuesta del director y el compromiso expresado de hacer presencia en el territorio a partir de mañana, para evaluar directamente la magnitud de la emergencia. Gracias por su atención”.

La solicitud más enfática del senador apuntó a una atención rápida y planificada en este sector: “Es fundamental que lleguen ayudas humanitarias oportunas y se implemente un plan de prevención y atención integral, acorde con la gravedad de la situación, para proteger la vida y las viviendas”, pues es necesario prevenir más situaciones que puedan llegar a terminar en alguna tragedia.

El fenómeno podría alcanzar una mayor intensidad en esta y otras regiones - crédito Colprensa

Preocupación por las fuertes lluvias en el territorio nacional

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió la persistencia de lluvias intensas que afectan distintas zonas de Colombia, tanto en el territorio continental como en amplias áreas del mar Caribe y el océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte, se prevén condiciones de inestabilidad atmosférica en las próximas horas, sobre todo en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con probabilidad de tormentas localizadas en Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés. Por otra parte, se confirmó que para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican cielos predominantemente nublados y lluvias de baja intensidad.

Los departamentos que han registrado las precipitaciones más fuertes, algunas acompañadas de descargas eléctricas, son La Guajira, Magdalena, Cesar, el norte de Atlántico, Córdoba, el centro y occidente de Antioquia, el sur de Santander y también áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

Las intensas lluvias pueden provocar desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra - crédito Colprensa

Ante este panorama, la recomendación de las autoridades está relacionada con que la población permanezca atenta a los informes oficiales y adopte medidas preventivas ante posibles emergencias derivadas de las condiciones climáticas, puesto que en algunos sectores se pueden presentar deslizamientos de tierra, inundaciones y las personas que viven en zonas cercanas al río o en pendientes pueden llegar a perder sus casas o exponer sus vidas.