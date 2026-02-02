Colombia

Así fueron las inundaciones en Cartagena por el mar de leva y las fuertes lluvias

En redes sociales, los ciudadanos reportaron las calles desbordadas y afectaciones en las playas

Debido al frente frío que se presenta en el mar caribe, se presentaron inundaciones en Cartagena - crédito @alemei1 / TikTok

El domingo 1 de febrero, Cartagena experimentó lluvias intensas y fuertes vientos que provocaron inundaciones en distintas vías y cortes de electricidad en algunos sectores.

La llegada de un frente frío y el fenómeno de mar de leva han influido directamente en el clima y el comportamiento del mar en toda la región Caribe, según reportaron las autoridades.

Durante el fin de semana, la Alcaldía de Cartagena informó que los vientos oscilaron entre 46 y 55 kilómetros por hora, y el tamaño de las olas alcanzó los tres metros. El pronóstico para el suroeste del Caribe advierte que el oleaje podría subir hasta los cuatro metros, lo que representa un riesgo considerable para quienes frecuentan la zona costera.

En respuesta a este panorama, las autoridades declararon bandera roja en las playas, medida que prohíbe el acceso al mar debido a la peligrosidad de las corrientes y el elevado oleaje.

Las redes sociales reflejaron el impacto de la situación: usuarios compartieron imágenes de calles cubiertas de agua, transeúntes con paraguas o capas para la lluvia, algunos turistas desafiando las restricciones y navegando pese a la advertencia oficial.

