Vuelo de Avianca Bogotá–Sao Paulo aterrizó de emergencia en El Dorado por falla técnica

El vuelo AV161 de Avianca regresó a El Dorado tras reportar una indicación técnica minutos después del despegue. - Crédito @MinTransporteCo / X

Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bogotá–São Paulo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, durante la noche de este sábado 31 de enero, luego de que la tripulación detectara una anomalía técnica minutos después del despegue.

Se trató del vuelo AV161, una aeronave con capacidad para más de 200 pasajeros, que debió retornar a la terminal aérea capitalina como medida preventiva, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Qué ocurrió con el vuelo AV161 de Avianca?

De acuerdo con información confirmada por la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) y reportada inicialmente por Noticias Caracol, el avión presentó una posible falla en uno de sus motores, lo que llevó a la tripulación a solicitar prioridad para el aterrizaje.

Ante el reporte, las autoridades aeroportuarias activaron de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de coordinar la llegada segura de la aeronave y garantizar la integridad de los pasajeros y la tripulación.

La maniobra se realizó sin contratiempos, y el avión aterrizó en El Dorado sin que se presentaran incidentes adicionales.

La aeronave aterrizó sin novedades en Bogotá y los pasajeros desembarcaron con normalidad, según Avianca. - crédito Colprensa - Camila Díaz

Revisión preventiva y aterrizaje sin novedad

En la noche del 31 de enero, Avianca emitió un comunicado oficial en el que explicó que el regreso del vuelo AV161 obedeció a una indicación técnica detectada durante la operación.

“La tripulación solicitó prioridad para el aterrizaje, de acuerdo con los procedimientos del fabricante y las políticas de la aerolínea. La aeronave aterrizó sin novedad y los pasajeros desembarcaron con normalidad”, señaló la compañía.

Asimismo, la aerolínea reiteró que la seguridad es su máxima prioridad y que todas las decisiones operacionales se toman bajo estrictos estándares técnicos, incluso cuando se trata de situaciones preventivas.

Pasajeros fueron reubicados en un nuevo vuelo

Avianca informó que los pasajeros afectados fueron reubicados en un vuelo que salió a las 9:50 p. m., y recordó que los usuarios pueden consultar el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales de atención al cliente.

Desde la aerolínea también recomendaron a los viajeros verificar la información de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, especialmente durante el cierre de la jornada, cuando se presentó movimiento de equipos de emergencia en la terminal.

El incidente no afectó la operación regular del Aeropuerto Internacional El Dorado, informó la Aeronáutica Civil. - crédito Colprensa

Aerocivil aseguró que la operación de El Dorado no se vio afectada

Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que el aterrizaje de emergencia no generó afectaciones en la operación regular del Aeropuerto El Dorado, y que los vuelos programados continuaron desarrollándose con normalidad.

No obstante, las autoridades reiteraron la recomendación a los pasajeros de llegar con suficiente anticipación a las salas de abordaje y mantenerse informados a través de los canales oficiales, como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

Otros anuncios recientes de la Aerocivil sobre la operación aérea

En un comunicado aparte, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que, tras culminar con éxito intensas jornadas de intervención técnica, la pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia, en Popayán, ya se encuentra nuevamente habilitada para todas las operaciones aéreas.

“Gracias a los trabajos de recuperación de la capa asfáltica realizados durante el día de ayer y hoy, se logró mitigar de manera efectiva el impacto en la infraestructura, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad”, señaló la entidad.

La Aerocivil destacó que la seguridad operacional y la protección de la integridad de los pasajeros siguen siendo premisas fundamentales, y que este tipo de mantenimientos correctivos permiten garantizar un servicio aéreo seguro, eficiente y confiable.

La pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia, en Popayán, ya se encuentra nuevamente habilitada para todas las operaciones aéreas. - crédito Supertransporte

Recomendaciones para los viajeros

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones mayores, las autoridades insisten en que los pasajeros:

Consulten el estado de sus vuelos antes de viajar

Lleguen con anticipación al aeropuerto

Sigan las alertas e información oficial de aerolíneas y autoridades aeronáuticas

Hasta el momento, El Dorado continúa operando con normalidad, mientras Avianca avanza en las revisiones técnicas correspondientes de la aeronave involucrada.