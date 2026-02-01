Colombia

Suspenden consultorio en Bogotá por colocación de implantes anticonceptivos vencidos a dos menores de edad

La Secretaría de Salud instó a la ciudadanía a realizarse procedimientos de este tipo en las IPS y con profesionales calificados

Dos menores de edad fueron
Dos menores de edad fueron sometidas a un procedimiento de colocación de implantes subdérmicos sin las condiciones de bioseguridad adecuadas - crédito X

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá impuso una medida de seguridad contra el establecimiento Ecografías Palermo, ubicado en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, por irregularidades en la prestación de servicios de salud. La decisión surgió luego de que un hombre que se identifica como médico que trabajaba en el lugar fuera capturado por las autoridades debido a denuncias sobre procedimientos mal practicados.

De acuerdo con El Espectador, funcionarios de la entidad llegaron al lugar con el fin de llevar a cabo una diligencia de control e inspección, pero esta tarea no se pudo desarrollar porque el local estaba cerrado y no había personal para atender sus requerimientos. Luego, confirmaron que el establecimiento estaba en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps) como prestador inactivo desde el 31 de agosto de 2025.

En consecuencia, la Secretaría impuso una medida de seguridad al negocio. Esta acción incluyó la suspensión de servicios en áreas como medicina general, medicina familiar y consultas de especialidad e imágenes diagnósticas no ionizantes con ecografía.

Un médico fue capturado por
Un médico fue capturado por haber colocado implantes caducados - crédito Getty Images

Las denuncias que llevaron a la suspensión y a la captura

Los hechos por los cuales se ordenó la suspensión de la prestación de servicios en el establecimiento y por los que ahora un hombre fue capturado por las autoridades se centran en la denuncia que expuso una familia.

Dos adolescentes de 15 y 16 años de Vergara, Cundinamarca, recurrieron al lugar para que se les colocara a cada una un implante subdérmico como método de planificación. Las menores de edad pasaron por el procedimiento, que al parecer se realizó en condiciones inadecuadas de bioseguridad, pero descubrieron que los implantes anticonceptivos que les fueron colocados estaban vencidos.

La madre de las adolescentes descubrió la situación cuando solicitó al médico el empaque de los dispositivos colocados, buscando verificar la fecha de vencimiento. Ante la negativa inicial del especialista, la mujer insistió y finalmente comprobó que uno de los implantes presentaba caducidad entre septiembre de 2017 y septiembre de 2022. Esto obligó a las menores a iniciar inmediatamente el proceso de retiro de los dispositivos, que fueron atendidas en Profamilia.

El lugar donde se colocaron
El lugar donde se colocaron los implantes subdérmicos a las niñas estaba cerrado al momento de la inspección - crédito Matias Delacroix/AP

El sujeto fue detenido por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá para que sea investigado por estos hechos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indaga si hay más mujeres afectadas por la presunta prestación irregular de servicios en el lugar.

Ante este caso, Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, instó a la población a acudir exclusivamente a instituciones y profesionales habilitados para recibir atención médica o someterse a procedimientos.

Hacemos un llamado a la ciudadanía interesada en realizarse cualquier tipo de procedimiento de salud a hacerlo en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y con profesionales idóneos que se encuentren debidamente habilitados e inscritos en las bases de datos disponibles”, expuso el funcionario, citado por el medio de comunicación.

Los anticonceptivos vencidos ponen en
Los anticonceptivos vencidos ponen en riesgo la salud de las mujeres - crédito Infobae Perú

De acuerdo con el portal Feliz Family Care, los anticonceptivos tienen fechas de vencimiento que deben ser respetadas por el personal de salud y los usuarios. El consumo o uso de anticonceptivos que ya caducaron puede afectar la salud de las mujeres, causando sangrado intermenstrual, cambios de humor, náuseas o dolores de cabeza.

Tomar anticonceptivos vencidos puede conllevar efectos secundarios y complicaciones. La principal preocupación es la reducción de la efectividad de las pastillas, lo que aumenta el riesgo de un embarazo no deseado. Además, a medida que las hormonas se degradan, es posible que no funcionen como deberían en la regulación de tu ciclo menstrual o en el manejo de síntomas como el acné o desequilibrios hormonales”, detalló.

