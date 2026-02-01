Colombia

Ministro de Defensa reveló aspectos clave de la agenda de seguridad en el encuentro Trump-Petro: “Hay buen ambiente”

Pedro Sánchez resaltó un ambiente favorable en la relación bilateral y enumeró los resultados que Colombia expuso ante el gobierno estadounidense en materia de lucha contra el narcotráfico

El funcionario colombiano detalló operativos
El funcionario colombiano detalló operativos recientes y la cooperación con autoridades extranjeras como parte de la agenda de seguridad bilateral - crédito Ministerio de Defensa

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, aseguró que existe un clima favorable en la relación bilateral con Estados Unidos, de cara a la próxima reunión oficial entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump en Washington D.C.

En entrevista exclusiva concedida este domingo a La FM, el funcionario confirmó su participación en la delegación que se desplaza a la capital estadounidense, donde se abordarán temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Según lo señalado por Sánchez en diálogo con La FM, el enfoque central de la delegación colombiana será presentar resultados operativos verificados por las autoridades nacionales.

“Que hablen los hechos”, expresó el ministro, al referirse a los datos sobre incautaciones, extradiciones y afectaciones a estructuras criminales. En este sentido, destacó que durante la actual administración se han decomisado 2.877.000 kilos de cocaína, equivalentes a 287 mil toneladas, y que cada 40 minutos se destruye un laboratorio clandestino en el país.

Pedro Sánchez aseguró que el
Pedro Sánchez aseguró que el enfoque central de la delegación colombiana será presentar resultados operativos verificados por las autoridades nacionales 2025 - crédito Luisa González/REUTERS

El funcionario indicó que estas acciones han tenido consecuencias para la fuerza pública.

Según cifras entregadas en la entrevista con La FM, más de 2.000 integrantes han resultado afectados y 300 han sido asesinados en tres años y medio, en medio de una reciente intensificación de ataques con drones.

“Colombia lo combate con total contundencia, pero a un costo muy elevado”, señaló el ministro, que enfatizó en la cooperación y confianza existentes con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“Es como si fuéramos dos soldados combatiendo a un mismo enemigo”, afirmó.

Respecto a la agenda de la visita, Sánchez explicó que la Cancillería de Colombia dirige los detalles logísticos y que los anuncios oficiales corresponden al presidente Petro, que será el vocero tras el encuentro.

Los anuncios oficiales corresponderán a
Los anuncios oficiales corresponderán a Gustavo Petro , que será el vocero tras el encuentro, aseguró Pedro Sánchez - crédito Aris Martínez/REUTERS

Añadió que el viaje contempla reuniones preparatorias y que cualquier novedad se comunicará institucionalmente. “Yo apenas hoy soy uno de los labores que soporta este gran equipo”, manifestó el ministro en la conversación con La FM.

Sánchez destacó la importancia de la cooperación internacional, al referirse a la reciente captura de Lorenzo Day Meneguetti, señalado como uno de los criminales más buscados de Italia.

El operativo, realizado en Ciénaga, Magdalena, contó con la participación de la Policía Nacional de Colombia, autoridades italianas e Interpol Roma. Sánchez calificó este hecho como un “golpe fundamental” contra el narcotráfico transnacional.

El interés de organizaciones criminales en el tráfico hacia Europa también fue abordado por el ministro durante la entrevista con La FM.

Argumentó que los precios de la cocaína en ese continente alcanzan los 45.000 dólares, frente a los 32.000 dólares en Estados Unidos, lo que motiva el desplazamiento de rutas. Sánchez agregó que el cierre de caminos hacia Norteamérica ha impulsado que las estructuras ilícitas busquen nuevos mercados.

La entrevista recogida por La FM también incluyó referencias a operaciones conjuntas en la región, particularmente en la frontera con Ecuador, y a la estrategia naval Orión en el Pacífico.

“Vamos con toda contra esta amenaza común”, afirmó el ministro, al reiterar el compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado.

El presidente Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, tienen programado un encuentro presencial el 3 de febrero de 2026. Esta reunión ocurre en un momento de tensión diplomática y busca recomponer el vínculo entre ambos países.

Según Blu Radio, la delegación colombiana estará liderada por Petro y contará con la participación del embajador en Washington, Daniel García-Peña, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la embajadora ante la ONU en Viena, Marcela Tovar.

Daniel García-Peña, embajador de Colombia
Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, estará en el encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump - crédito Eduard Ribas Admetlla/EFE

Todavía no se ha confirmado la asistencia del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, el comisionado de paz, Otty Patiño, y otros altos funcionarios.

