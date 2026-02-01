Colombia

Juan Fernando Cristo aclaró por qué el ministro del Trabajo estuvo presente en la asamblea donde anunció su llegada a la consulta de centroizquierda

Durante la Asamblea del partido En Marcha, el titular de la cartera laboral Antonio Sanguino participó en un panel académico sobre las propuestas que quedaron pendientes del Gobierno Petro

Juan Fernando Cristo explicó que
Juan Fernando Cristo explicó que el ministro del Trabajo participó en un panlel académico antes de la asamblea del partido En Marcha - crédito Colprensa

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó su participación en la consulta denominada Frente por la Vida, que integrará a los sectores de centro y la izquierda colombiana y que definirá a un solo candidato presidencial para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

El anuncio fue dado durante la asamblea del partido En Marcha, llevado a cabo el viernes 30 de enero, en la que contó con varios dirigentes políticos del país.

Entre ellos, se destacó la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al igual que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López y el expresidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, lo que generó cierta infconformidad en varios sectores políticos, al considerar que la ley estipula la prohibición de que los funcionarios publicos participen en este tipo de actividades.

“A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”, señala la Constitución Política de Colombia en su artículo 127.

Cristo anunció su participación en
Cristo anunció su participación en la consulta Frente por la Vida de centro izquierda - crédito Juan Fernando Cristo/X

Sin embargo, el mismo candidato presidencial explicó el motivo de la presencia del jefe de cartera en dicho acto. En su cuenta de X, el aspirante presidencial indicó que, antes de la asamblea del partido En Marcha, se realizó un panel académico que abordaba los retos del futuro Gobierno.

El ministro fue invitado junto al presidente de la Cámara Julian López y el expresidente Jaime Raúl Salamanca,a un panel académico previo a la asamblea para debatir la agenda social del gobierno y las reformas pendientes a futuro”, escribió Cristo en sus redes sociales.

Además, detalló que “al terminar el panel el ministro se retiró y se instaló formalmente la Asamblea”. Por el momento, el ministro de Trabajo no ha emitido ninguna declaración frente a los hechos.

El candidato presidencial respondió a
El candidato presidencial respondió a los sectores que cuestionaron la presencia de Sanguino en la asamblea del partido En Marcha - crédito @CristoBustos/X

Qué hizo Antonio Sanguino en ese evento

En el evento académico, Antonio Sanguino hizo referencia a la posibilidad de que el Gobierno presenté una propuesta de asamblea constituyente al Congreso de la República, con el objetivo de garantizar la aprobación de reformas sociales, laborales y fiscales que la administración de Gustavo Petro considera prioritarias, y que sería presentada el 20 de julio ante el nuevo legislativo.

“Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, afirmó Sanguino en el foro.

También, Sanguino precisó que la convocatoria a una eventual asamblea constituyente se plantea como un mecanismo complementario al trámite legislativo tradicional, y no como un reemplazo automático de la función legislativa.

Antonio Sanguino confirmó que el
Antonio Sanguino confirmó que el Gobierno evalúa presentar una propuesta de constituyente al Congreso - crédito Colprensa

Sanciones al proselitismo político

Según la legislación colombiana, el proselitismo o participación indebida de servidores publicos en política puede derivar en sanciones de gran impacto como la destitución inmediata, la prohibición de ejercer cargos públicos de 10 a 20 años en casos dolosos, y la suspensión provisional ordenada por el procurador general durante procesos investigativos, de acuerdo con el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).

Aquellos que ocupan cargos de elección popular también están sujetos a la pérdida definitiva del cargo y a multas impuestas por el Consejo Nacional Electoral si se verifica el uso indebido de recursos en campañas.

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación sancionará a aquellos servidores que sean sorprendidos participando en actos políticos - crédito Procuraduría General de la Nación

De cara a las elecciones de 2026, la Procuraduría General de la Nación ha subrayado que no se permitirá el uso de bienes estatales ni la coacción hacia empleados para obtener ventajas políticas.

Cada servidor público que se descarrile y rompa los límites de las prohibiciones e incurra en indebida participación en política recibirá inmediatamente la máxima sanción por mala conducta”, advirtió Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, durante un foro público frente a las elecciones en el país.

