Exalcalde de Cali pidió a Claudia López y Sergio Fajardo aliarse para ir a una consulta de centro: “Olvidémonos de nuestras aspiraciones personales”

Según el también candidato presidencial Maurice Armitage, de no conformarse una tercera opción de consulta, el país podría vivir un periodo de violencia como antesala a las elecciones por cuenta de la polarización política y la falta de representación

Maurice Armitage solicita a Sergio Fajardo y Claudia López organizar una consulta presidencial de centro para 2026 - crédito Colprensa

El candidato presidencial y exalcalde de Cali Maurice Armitage apareció en la mañana del domingo 1 de febrero para hacer una expresa solicitud a dos de los candidatos ‘más fuertes’ por el centro para llegar a la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2026.

A través de su cuenta de X, exalcalde de Cali solicitú directamente al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López a avanzar en la organización de una consulta presidencial del centro en marzo de 2026, a la que denominó como una ‘tercera opción’.

“Los años me han enseñado que uno debe tener la humildad de reunirse con todo el mundo para hablar y, sobre todo, escuchar. Así me he comportado siempre, tanto en mi vida personal y empresarial como en mi vida pública”, señaló el candidato.

El empresario y exmandatario caleño destacó que la experiencia le ha enseñado la importancia de dialogar y escuchar a todos los sectores, y aseguró que su campaña, iniciada hace un año, ha consistido en mantener conversaciones con líderes de distintas tendencias, incluidos Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Luis Carlos Reyes y Martha Lucía Ramírez

Maurice Armitage propone una consulta interpartidista del centro para el 8 de marzo de 2026 como alternativa a izquierda y derecha - crédito X

“Y esta campaña que inicié hace un año no ha sido la excepción. En estos doce meses he sostenido conversaciones sinceras con líderes de todas las ideologías políticas como Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Claudia López, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Luis Carlos Reyes y Martha Lucía Ramírez. Todos tienen mi respeto”, señaló.

En su mensaje, Armitage expresó su preocupación por la ausencia de una alternativa de centro en la consulta presidencial prevista para el 8 de marzo de 2026. Resaltó que, mientras las candidaturas de izquierda, apoyadas por los cercanos al presidente Gutavo Petro, y derecha, más afines al expresidente Álvaro Uribe, ya están en marcha, el tarjetón electoral carece de una opción intermedia.

“Sin embargo, no puedo pasar por alto una preocupación: que eso que llamamos “centro” no se vea representado a través de la consulta presidencial que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo de 2026. Los precandidatos de la izquierda y la derecha ya están organizados para postular sus nombres, pero a ese tarjetón le hace falta una tercera opción", escribió.

El candidato presidencial Maurice Armitage advierte sobre la ausencia de una opción de centro en las elecciones de Colombia - crédito X

Incluso, Armitage aseguró que, de no conformarse una opción que represente los intereses de los colombianos que no se ubican en ninculo de los dos polos políticos, el país podría vivir una ole de violencia.

Y si esa tercera opción no se cristaliza en los próximos días, Colombia corre el peligro de sufrir las consecuencias de la polarización en un país que no tiene la madurez política de afrontar unas elecciones entre dos extremos sin caer en la violencia”, escribió.

Ante el escenario catastrófico que planteó el candidato, pidió expresamente a Sergio Fajardo y a Claudia López a conformar la tercera consulta interpartidista que se mediría el aceite este 8 de marzo y se convertiría en la opción consolidada de centro para llegar a los comicios de mayo.

Los candidatos presidenciales no han logrado llegar a un acuerdo para consolidar una tercera consulta popular por el centro - crédito Colprensa

Por eso yo les pido públicamente a Claudia López y a Sergio Fajardo que seamos conscientes del gran servicio que le haríamos a la democracia colombiana si nos ponemos de acuerdo en sacar adelante esta consulta. Olvidémonos de nuestras aspiraciones personales por un momento y trabajemos duro por consolidarla”, escribió.

Según el exalcalde, el alcance de su solicitud es es tan serio, que estaría dispuesto a incluirse en dicha consulta, pese a que ya había confirmado que su nombre estaría directamente en el tarjetón de la primera vuelta.

“Yo estoy listo para participar junto a ustedes. Si las corrientes de los ríos del Pacífico cambian de sentido y se devuelven cuando sube la marea, no veo ninguna razón para que nosotros no seamos capaces de cambiar de opinión y hacer viable esta consulta”, concluyó el candidato presidencial.

