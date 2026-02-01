Colombia

Diana Riveros anuncia que continuará el legado político de Diógenes Quintero tras su muerte en accidente aéreo

Con el respaldo de dirigentes y líderes sociales de Norte de Santander, la mujer reiteró su compromiso con las iniciativas de paz territorial, desarrollo rural y defensa de las comunidades campesinas impulsadas por el congresista

Diana Riveros anunció que asumirá el proyecto político impulsado por Diógenes Quintero y aseguró que mantendrá las iniciativas de paz territorial, desarrollo rural y defensa de las comunidades campesinas en Norte de Santander. - crédito Asucap Tv San Jorge

Diana Riveros, esposa del representante a la Cámara por el Catatumbo Diógenes Quintero Amaya, anunció que dará continuidad al proyecto político y social que lideraba su esposo, fallecido el pasado 28 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander. El anuncio se realizó durante un acto público en homenaje a la memoria del congresista, desarrollado en la ciudad de Ocaña.

Durante su intervención, Riveros manifestó que asumirá las banderas políticas de Quintero con el objetivo de mantener vigentes las iniciativas que impulsó en favor de las comunidades del Catatumbo. “Trabajaré por este departamento con el amor con el que tú lo hacías”, expresó ante líderes sociales, dirigentes políticos y habitantes de la región que asistieron al evento.

“Tu proyecto de vida ahora es el nuestro”, afirmó Riveros

En su discurso, Diana Riveros destacó el compromiso social y político que caracterizó la trayectoria de su esposo y aseguró que su decisión responde a la necesidad de dar continuidad a ese trabajo. “Tu memoria y tu proyecto de vida ahora es el nuestro y lo llevaré adelante con el mismo fuego con el que tú lo hacías, con ese espíritu fuerte y esa humanidad”, señaló.

Riveros agregó que asumirá la responsabilidad de preservar el legado político de Diógenes Quintero, al que definió como un proyecto colectivo construido junto a las comunidades del Catatumbo. “Tu legado me encargaré de honrarlo y de que este sueño llamado Diógenes Quintero continúe y sea posible con ustedes y junto a ustedes”, afirmó.

El pronunciamiento concluyó con un mensaje en el que reiteró su compromiso de largo plazo: “Tu legado vive en nosotros y trabajaré para que no muera jamás”.

Durante el homenaje en Ocaña,
Durante el homenaje en Ocaña, Riveros reafirmó su compromiso con la paz territorial y el desarrollo rural. - crédito X y captura de video

Respaldo político durante el homenaje en Ocaña

El anuncio se produjo en el Coliseo Argelino Durán Quintero, en Ocaña, durante un acto conmemorativo en honor al congresista fallecido. En el evento, el representante a la Cámara y candidato al Senado Wilmer Carrillo realizó la entrega simbólica de las banderas y del proyecto político que lideraba Quintero Amaya, e invitó formalmente a Diana Riveros a integrarse como parte de su fórmula a la Cámara de Representantes.

Carrillo expresó su respaldo a la decisión de Riveros y destacó la importancia de mantener la continuidad del proyecto político en Norte de Santander. “Te brindaremos todo nuestro apoyo y te acompañaremos en este camino. Considera a este equipo como tu familia política”, manifestó.

De acuerdo con medios locales, Riveros aceptó la invitación y reiteró que su objetivo será honrar la memoria de su esposo y sostener las causas sociales y territoriales que marcaron su ejercicio político.

El accidente aéreo de Satena
El accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta-Ocaña dejó 15 víctimas fatales, incluido el congresista Diógenes Quintero Amaya - crédito X

¿Quién fue Diógenes Quintero Amaya?

Diógenes Quintero Amaya tenía 36 años, era representante a la Cámara por una de las Curules de Paz del Catatumbo y aspiraba a regresar al Congreso por el Partido de la U, identificado con el número 101 en la lista. Durante su paso por el Legislativo, se consolidó como una de las principales voces del Catatumbo, defendiendo iniciativas relacionadas con la paz territorial, el desarrollo rural, la sustitución de economías ilícitas y la protección de las comunidades campesinas.

Quintero también era candidato a la reelección y adelantaba actividades políticas en la región al momento de su fallecimiento.

Así fue el accidente aéreo en el que murió Diógenes Quintero

El congresista murió en el accidente del vuelo NSE8849 de Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta con un tiempo estimado de vuelo de 25 minutos hacia el aeropuerto Aguas Claras, en Ocaña.

Sin embargo, durante el trayecto, el avión desapareció de los radares y posteriormente se estrelló en una zona montañosa del municipio de Hacarí, en Norte de Santander. Tras varias horas de búsqueda, los restos de la aeronave fueron hallados por campesinos de la vereda Curasica, en el municipio de Playa de Belén. No hubo sobrevivientes.

La Aeronáutica Civil confirmó el
La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

Víctimas del siniestro y avance de la investigación

En el accidente murieron 15 personas, entre ellas el representante Diógenes Quintero Amaya y Carlos Salcedo Salazar, candidato al Congreso. También fallecieron Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados; Karen Liliana Parales, de World Vision; Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña; el médico Rolando Peñaloza Gualdrón, especialista en neurocirugía del Hospital Emiro Quintero Cañizares, y su esposa María del Carmen Díaz, además de otros ciudadanos de la región.

Las autoridades confirmaron que la aeronave había sido fabricada en 1995, contaba con 32.000 horas de vuelo y tenía su documentación en regla. Las investigaciones continúan para establecer las causas del siniestro.

