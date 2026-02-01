Yeison Jiménez se despidió de sus fanáticos en el concierto homenaje: una imagen creada con IA le dio vida a su última interpretación

La tecnología y la música se unen en este espectacular show. Yeison Jiménez sorprende a sus fanáticos con una entrada inolvidable, proyectado con IA - crédito @eventos035 / TikTok

La noche del 31 de enero, la capital colombiana fue escenario de un homenaje singular al legado de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular que perdió la vida el 10 de enero en un accidente aéreo.

El evento, bautizado como Mi promesa 2, reunió a miles de seguidores en el estadio El Campín, que en su mayoría vistieron de blanco en señal de respeto y unidad, cumpliendo el código de vestimenta solicitado para la ocasión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el anuncio de su fallecimiento, la noticia impactó a la escena musical y a sus fanáticos, que tenían la esperanza de reencontrarse con Yeison en el concierto originalmente previsto para el 28 de marzo.

Ante la magnitud de la pérdida y la expectativa generada, la empresa organizadora Eventos Sírvalo Pues decidió adelantar la fecha para finales de enero, manteniendo el deseo del artista de celebrar junto a su público una noche inolvidable.

Algunos fanáticos no estuvieron de acuerdo con este tipo de homenaje - crédito captura de pantalla

La organización mantuvo el nivel artístico que caracterizaba a los espectáculos de Jiménez. Artistas ya confirmados como Alex Campos, Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera, Luis Alfonso y Chayín Rubio ofrecieron presentaciones que rindieron tributo a la carrera del intérprete.

La banda principal de Yeison Jiménez se encargó de dar vida a sus temas más emblemáticos, en una puesta en escena diseñada especialmente para recordar sus momentos más destacados sobre el escenario.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue el uso de la inteligencia artificial para “recrear” la presencia del cantante frente a su público. Una gran pantalla mostró una imagen digitalizada de Jiménez, vestido de blanco, interpretando la canción “Vete”. La tecnología permitió que, aunque físicamente ausente, el artista pudiera “cantar” una vez más para sus seguidores, acompañado por los músicos originales de su banda.

La escena concluyó con la despedida del “artista” digital y la aparición de palomas en la pantalla, un símbolo visual que representó el paso de Yeison Jiménez al cielo. Esta puesta en escena generó reacciones diversas entre los asistentes y en redes sociales, donde los fragmentos del evento circularon ampliamente.

La IA de Yeison Jiménez interpretó la canción Vete - crédito @daniel.lozada148 / TikTok

Las opiniones se dividieron entre quienes vieron en la recreación virtual un acto emotivo y quienes la consideraron una decisión desacertada.

Algunos comentarios reflejaron incomodidad: “Hubiera sido más real, tipo holograma”, expresó un usuario, mientras otro preguntó: “Entonces no salió Yeison a decir que todo era mentira?” No faltaron voces críticas a la modalidad elegida: “No podían poner videos de él reales cantando en conciertos y así?” y “Eso es muy Black Mirror”, haciendo referencia a la serie sobre dilemas tecnológicos.

Varios seguidores manifestaron que la experiencia careció de la energía característica del artista: “Le faltó el alma, real, Yeison en concierto era demasiado activo, ya déjenlo descansar por favor”. Otros, en cambio, defendieron la iniciativa como un modo de cerrar el ciclo para el público: “Yo creo que más que idolatría es darle un cierre. Hacer ese último concierto del cual las boletas ya estaban pagas no es explotar la situación, sino cumplirle al público y a un proceso que ya estaba en marcha”.

El uso de la tecnología también despertó reacciones de asombro y humor: “Brutal!! De algo tenía que servir esa IA” y “bueno, lo invocaron con la tabla ouija”, ironizaron algunos asistentes.

Gracias a la IA el público pudo despedirse de Yeison Jiménez - crédito @alexa_boutique5 / TikTok

Sin embargo, también surgieron cuestionamientos éticos: “No me parece correcto, esas acciones para la mente de los seres queridos es una tortura, ya deben de dejarlo descansar”, comentó una seguidora. Otro mensaje fue aún más duro: “Le están sacando el último jugo a este ser, Dios mío, lo hacen es por plata no por un homenaje”.

En medio de las polémicas, el evento cumplió su objetivo de reunir a la comunidad de seguidores de Yeison Jiménez para rendirle tributo y cumplir la promesa de su último concierto.