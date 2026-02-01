Colombia

Yeison Jiménez se despidió de sus fanáticos en el concierto homenaje: una imagen creada con IA le dio vida a su última interpretación

Los asistentes no solo contaron con las interpretaciones de colegas y amigos de Jiménez, también fueron sorprendidos por el “regreso del artista”

Guardar
La tecnología y la música se unen en este espectacular show. Yeison Jiménez sorprende a sus fanáticos con una entrada inolvidable, proyectado con IA - crédito @eventos035 / TikTok

La noche del 31 de enero, la capital colombiana fue escenario de un homenaje singular al legado de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular que perdió la vida el 10 de enero en un accidente aéreo.

El evento, bautizado como Mi promesa 2, reunió a miles de seguidores en el estadio El Campín, que en su mayoría vistieron de blanco en señal de respeto y unidad, cumpliendo el código de vestimenta solicitado para la ocasión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el anuncio de su fallecimiento, la noticia impactó a la escena musical y a sus fanáticos, que tenían la esperanza de reencontrarse con Yeison en el concierto originalmente previsto para el 28 de marzo.

Ante la magnitud de la pérdida y la expectativa generada, la empresa organizadora Eventos Sírvalo Pues decidió adelantar la fecha para finales de enero, manteniendo el deseo del artista de celebrar junto a su público una noche inolvidable.

Algunos fanáticos no estuvieron de
Algunos fanáticos no estuvieron de acuerdo con este tipo de homenaje - crédito captura de pantalla

La organización mantuvo el nivel artístico que caracterizaba a los espectáculos de Jiménez. Artistas ya confirmados como Alex Campos, Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera, Luis Alfonso y Chayín Rubio ofrecieron presentaciones que rindieron tributo a la carrera del intérprete.

La banda principal de Yeison Jiménez se encargó de dar vida a sus temas más emblemáticos, en una puesta en escena diseñada especialmente para recordar sus momentos más destacados sobre el escenario.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue el uso de la inteligencia artificial para “recrear” la presencia del cantante frente a su público. Una gran pantalla mostró una imagen digitalizada de Jiménez, vestido de blanco, interpretando la canción “Vete”. La tecnología permitió que, aunque físicamente ausente, el artista pudiera “cantar” una vez más para sus seguidores, acompañado por los músicos originales de su banda.

La escena concluyó con la despedida del “artista” digital y la aparición de palomas en la pantalla, un símbolo visual que representó el paso de Yeison Jiménez al cielo. Esta puesta en escena generó reacciones diversas entre los asistentes y en redes sociales, donde los fragmentos del evento circularon ampliamente.

La IA de Yeison Jiménez interpretó la canción Vete - crédito @daniel.lozada148 / TikTok

Las opiniones se dividieron entre quienes vieron en la recreación virtual un acto emotivo y quienes la consideraron una decisión desacertada.

Algunos comentarios reflejaron incomodidad: “Hubiera sido más real, tipo holograma”, expresó un usuario, mientras otro preguntó: “Entonces no salió Yeison a decir que todo era mentira?” No faltaron voces críticas a la modalidad elegida: “No podían poner videos de él reales cantando en conciertos y así?” y “Eso es muy Black Mirror”, haciendo referencia a la serie sobre dilemas tecnológicos.

Varios seguidores manifestaron que la experiencia careció de la energía característica del artista: “Le faltó el alma, real, Yeison en concierto era demasiado activo, ya déjenlo descansar por favor”. Otros, en cambio, defendieron la iniciativa como un modo de cerrar el ciclo para el público: “Yo creo que más que idolatría es darle un cierre. Hacer ese último concierto del cual las boletas ya estaban pagas no es explotar la situación, sino cumplirle al público y a un proceso que ya estaba en marcha”.

El uso de la tecnología también despertó reacciones de asombro y humor: “Brutal!! De algo tenía que servir esa IA” y “bueno, lo invocaron con la tabla ouija”, ironizaron algunos asistentes.

Gracias a la IA el público pudo despedirse de Yeison Jiménez - crédito @alexa_boutique5 / TikTok

Sin embargo, también surgieron cuestionamientos éticos: “No me parece correcto, esas acciones para la mente de los seres queridos es una tortura, ya deben de dejarlo descansar”, comentó una seguidora. Otro mensaje fue aún más duro: “Le están sacando el último jugo a este ser, Dios mío, lo hacen es por plata no por un homenaje”.

En medio de las polémicas, el evento cumplió su objetivo de reunir a la comunidad de seguidores de Yeison Jiménez para rendirle tributo y cumplir la promesa de su último concierto.

Temas Relacionados

Yeison JiménezInteligencia artificialConciertoEstadio el CampinIAHologramaMi promesa 2Música PopularLuis AlfonsoColombia-Noticias

Más Noticias

José Félix Lafaurie desmintió su renuncia al Centro Democrático y “menos María Fernanda Cabal”

José Félix Lafaurie desmintió los rumores que surgieron tras la filtración de una carta dirigida a la directiva del partido

José Félix Lafaurie desmintió su

El valor de cada voto en Colombia: Esta es el dinero que recibirán los candidatos

La decisión sobre la suma a entregar a los candidatos por cada sufragio recibido abre el debate en la opinión pública acerca de la transparencia y el uso de recursos públicos

El valor de cada voto

Enrique Gómez afirmó que Nicolás Maduro es amigo de Gustavo Petro tras caída del dictador: “Las tiranías socialistas se pueden derrotar”

El director del partido Salvación Nacional aseguró en X que la detención de Maduro habría generado una serie de transformaciones políticas y sociales en Venezuela

Enrique Gómez afirmó que Nicolás

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

La joven cantante colombiana sorprendió al público al cumplir su sueño de infancia al interpretar junto a Joe Jonas el tema “¿Cómo pasó?” en uno de los momentos más memorables de la velada musical

Ela Taubert contó la historia

Jeisson Rosas López, el llamado “mentalista” de Zulma Guzmán, aclaró su vínculo con la acusada y las frambuesas con talio

El coach de vida habló en exclusiva sobre cómo conoció a Zulma Guzmán Castro y respondió sin rodeos a los rumores que lo relacionan con la controversial entrega de frutas contaminadas con talio

Jeisson Rosas López, el llamado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Ela Taubert contó la historia

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi