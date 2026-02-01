Alerta por ola de homicidios en Cali, Barranquilla y Medellín: guerras criminales y ajuste de cuentas marcan el inicio de 2026

Casos recientes reflejan cómo viejas rivalidades del crimen organizado siguen teniendo efectos en la vida cotidiana de las ciudades. - crédito CTI

El inicio de 2026 ha estado marcado por una preocupante escalada de homicidios en las principales ciudades de Colombia, especialmente en Cali, Barranquilla y Medellín, donde las cifras de asesinatos, lejos de disminuir, reflejan la persistencia de guerras criminales, disputas entre organizaciones ilegales y ajustes de cuentas ligados al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas.

Las autoridades reconocen que, aunque los contextos varían entre ciudades, el denominador común es la reconfiguración del crimen organizado, que ha trasladado viejas disputas territoriales a los centros urbanos, afectando de manera directa la seguridad ciudadana.

Cali: más de 90 homicidios en menos de 30 días

El panorama más alarmante se registra en Cali, donde en menos de un mes han sido asesinadas más de 90 personas, una cifra que ha encendido las alarmas de investigadores y autoridades locales. Aunque muchos de los casos continúan bajo investigación, las hipótesis apuntan a disputas entre oficinas de sicarios y viejas estructuras del narcotráfico que estarían resurgiendo o siendo “recicladas” en este 2026.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió el pasado fin de semana en un lujoso restaurante del sector El Peñón, al norte de la ciudad. Cinco sicarios ingresaron al establecimiento y asesinaron a un hombre que se encontraba con su familia, un hecho que inicialmente fue reportado como un presunto robo.

Algunos de los homicidios investigados muestran patrones asociados a venganzas y conflictos internos entre grupos delincuenciales. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Sin embargo, Semana confirmó con investigadores del caso, tras el análisis de videos de seguridad, que se trató de un ajuste de cuentas entre oficinas de narcotráfico transnacionales. De acuerdo con la información conocida, la víctima debía una suma de dinero a uno de los llamados “capos invisibles” de Cali, quien ordenó su ejecución. El hombre, que portaba un arma, se negó a subir al vehículo de los agresores, lo que derivó en un forcejeo y múltiples disparos.

Las autoridades también han establecido que Cali es hoy epicentro de al menos cinco guerras criminales heredadas de municipios como Buenaventura, Jamundí, Tuluá, Cartago y el norte del Cauca.

“La mayoría de capos de esas zonas viven en Cali o llegan eventualmente a la ciudad; aquí tienen oficinas de sicarios y es donde las disputas se materializan”, señaló una fuente investigativa del medio ya mencionado.

Barranquilla y el Atlántico: aumento del 14% en homicidios y disputa por rentas ilegales

Un escenario similar se vive en Barranquilla y varios municipios del Atlántico, donde organizaciones criminales libran una guerra por el control de extorsiones, tráfico de drogas, ‘gota a gota’ y robo de tierras. En esta región operan estructuras como Los Costeños, Los Pepes, el Clan del Golfo, Los Papalópez y el grupo liderado por alias Negrito Rubí.

El 2025 cerró con 725 homicidios en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. En lo corrido de 2026 ya se registran 79 asesinatos, lo que representa un aumento del 14 %, según cifras oficiales.

Uno de los casos que más conmoción causó fue el asesinato de un niño de 12 años en el barrio La Esmeralda, en medio de un ataque armado contra una tienda que presuntamente se negó a pagar una extorsión. El crimen quedó registrado en video y los responsables son buscados por las autoridades.

A esto se suma el homicidio de Linda Eximirey Ordóñez Burbano, de 36 años, asesinada en el barrio Altos del Río, en el suroccidente de Barranquilla, en lo que sería una disputa relacionada con tierras y préstamos ‘gota a gota’.

Las dinámicas delictivas urbanas vuelven a encender el debate sobre prevención, control territorial y presencia institucional. - crédito Policía Nacional

Medellín: cifras bajas, pero temor por vendettas criminales

Aunque Medellín cerró 2025 con 346 homicidios, una de las cifras más bajas en los últimos 40 años, según la Alcaldía, el temor ciudadano persiste. Solo el 1 de enero de 2026, dos personas fueron asesinadas, marcando el inicio del conteo anual.

Desde entonces, la ciudad ha registrado al menos 27 homicidios, concentrados principalmente en comunas como La Candelaria, Belén, San Javier y Doce de Octubre. Sin embargo, Manrique, Aranjuez y Popular llaman especialmente la atención por la presencia histórica de bandas como La Terraza.

El 23 de enero, dos asesinatos con signos de extrema violencia estremecieron a la ciudad: dos cuerpos fueron hallados con la cabeza envuelta en papel vinipel, uno en el barrio Berlín (Aranjuez) y otro en Popular. Para investigadores, estos hechos tendrían todas las características de una vendetta criminal.

Un fenómeno que amenaza la seguridad y el escenario político

El temor en las calles no solo está relacionado con la seguridad cotidiana, sino con el posible impacto de estas violencias en el proceso electoral y en las mesas de paz urbana impulsadas por el Gobierno nacional. Líderes de estructuras criminales, como alias Douglas, de La Terraza, tienen participación indirecta en estos escenarios, lo que genera cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de negociación.