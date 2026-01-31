Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

La aparición de una silueta similar a la de uno de los atuendos que la huilense usó en 'La casa de los famosos Colombia' provocó especulaciones alrededor de la participación de la DJ en el formato de Telemundo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

Desde 2025 se venía especulando con la posibilidad de que la creadora de contenido Yina Calderón se sumara a la edición norteamericana de La casa de los famosos, luego de su paso por la versión colombiana de dicho formato ese mismo año, producida por el Canal RCN.

A tono con la campaña de expectativa para la sexta temporada de dicho formato, los seguidores de la DJ y empresaria estaban aguardando que se concretara el objetivo trazado por la huilense, algo que en las últimas horas se transformó en realidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la cuenta oficial de Instagram del formato estadounidense se publicó un reel promocional con la frase: “Este nombre viene tocando fuerte”.

Aunque el adelanto no revelaba ningún rostro, se mostraba un guante golpeando la puerta de la casa, idéntico al que la huilense utilizó en una reciente sesión fotográfica, así como a uno de los disfraces más sonados de su paso por La casa de los famosos Colombia.

De inmediato, los seguidores captaron la referencia y los comentarios en la publicación (incluido el de la presentadora del formato colombiano, Carla Giraldo) reforzaron la conexión, llevándola al centro de la conversación digital hasta la confirmación oficial de su ingreso.

Sin embargo, no hizo falta que llegara la confirmación oficial para que Yina diera por hecho su llegada al formato norteamericano. En su cuenta de Instagram compartió una historia con unas palabras de agradecimiento.

Yina Calderón compartió un mensaje con el que confirmaría su presencia en 'La casa de los famosos' - crédito @yinacalderontv/Instagram

“Solo tengo que decir gracias a Dios, gracias papás, gracias hermanas, gracias amigos, gracias a los sayas, gracias RD (haciendo referencia al país que la acogió durante su paso por La mansión de Luinny a finales de 2025), gracias RCN. Nuestro sueño se hizo realidad”, expresó.

Posteriormente, Yina subió un segundo video acompañada de Junior Flórez, uno de sus mejores amigos. La huilense le dice “Junior, Junior ¡Se nos cumplió!”, a lo que este respondió “Para callarle la boca a todas”.

Aunque no se refirió directamente al "reality show", los comentarios de ambos apuntaron a una posible respuesta frente a especulaciones de que no estaría en 'La casa de los famosos' de Telemundo - crédito @yinacalderontv/Instagram

El programa, que reúne a celebridades latinoamericanas en Estados Unidos, representa para Yina una exposición ante un público más amplio. De momento, el formato confirmó la presencia de tres participantes: Lupita Jones, Jailyne Ojeda y Kunno, pero se espera que en cuestión de días se confirme a la huilense como parte del formato.

Los rumores que situaron a Yina Calderón adentro y afuera de ‘La casa de los famosos’

La edición colombiana de 'La casa de los famosos' logró gran impacto en redes sociales durante 2025 gracias a situaciones como la rivalidad entre Yina Calderón y Melissa Gate, hecho que podría haber propiciado la presencia de la huilense en la edición norteamericana - crédito Cortesía Canal RCN

Aunque en junio de 2025, el presentador argentino Javier Ceriani reveló que Yina llamó la atención de Telemundo y estaba siendo tanteada por la cadena, pocos días después del final de la temporada en Colombia, no se volvió a saber más del tema hasta inicios de 2026.

Paralelamente, durante el segundo semestre del año pasado, la DJ y creadora de contenido participó en La Mansión de Luinny junto a Karina García, llegando a la final. Allí, las votaciones le dieron la victoria a Karina.

El pasado 8 de enero, Graciela Torres —conocida como La Negra Candela— apuntó que Yina Calderón fue rechazada por Telemundo. Según explicó en su cuenta de Instagram, la decisión de no contar con Yina por parte del canal estadounidense sería su participación en La mansión de Luinny y no a desacuerdos económicos, como se especulaba en redes sociales.

La comunicadora aseguró que la DJ no pasó las audiciones del canal estadounidense, negando que su ausencia fuese por diferencias económicas - crédito @negracandelaoficial/Instagram

“La verdad verdadera es que ella sí fue hasta allá para que le hicieran todas las pruebas, pero en el programa le dijeron: ‘No, gracias porque usted acaba de estar en otro ‘reality’ que fue el que hizo en República Dominicana, en el de Luinny, y con esa baja o mala calidad de este reality y con lo que hizo allá nada que ver lo uno con lo otro, no nos interesa que usted venga a La casa de los famosos de Telemundo 2026”, afirmó Torres, citando fuentes de la producción.

La Negra añadió que la versión sobre una supuesta disputa por honorarios habría sido difundida por la propia Calderón, confrontando a la propia DJ por esta versión: “Diga la verdad, Yina, no eche tanto cuento, que no fue por los honorarios que usted solicitó. Es que sencillamente la rechazaron”, expresó. Todo apunta a que los comentarios de Junior Flórez en el reel donde apareció junto a Yina Calderón apuntaban a estos comentarios de la comunicadora.