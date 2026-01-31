Colombia

Subirse al bus de Abelardo: la tendencia que puede ser clave en las elecciones presidenciales

En un principio, la candidatura del abogado recibió críticas, pero en la actualidad se consolida en los puestos altos de posibles ganadores en los comicios

El abogado se ha convertido en uno de los candidatos más sólidos a falta de tres meses para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

En la previa de la primera vuelta electoral en Colombia, llama la atención el aumento en cuanto a popularidad que han tenido algunos candidatos, siendo Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella los que, de acuerdo con las encuestas publicadas, tendrían más chances de ser los sucesores de Gustavo Petro en la presidencia.

Al incremento en los porcentajes de popularidad de los políticos mencionados se suma una tendencia por parte de otras figuras relevantes en el país, que han sumado su apoyo a algunos de los máximos representantes en la actualidad de la derecha y la izquierda.

Por ejemplo, en las últimas semanas, Abelardo de la Espriella ha recibido el respaldo de varios políticos y empresarios del país, incluyendo el candidato al senado Arturo Calle.

Adicional a ello, se han generado rumores sobre posibles políticos que podrían vincularse al abogado, siendo María Fernanda Cabal, que renunció al Centro Democrático, uno de los nombres más mencionados.

Varias figuras políticas han expresado su apoyo al abogado - crédito Montaje Infobae (Colprensa)

En ese contexto, en diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la facultad de estudios jurídicos, políticos e internacionales de la Universidad de la Sabana, Cristian Rojas, analizó los recientes movimientos estratégicos que se han registrado a pocos meses de que los ciudadanos asistan a las urnas.

En primer lugar, el docente indicó que la alianza entre candidatos que se reconocen como del “centro” ha hecho que el número de adheridos no sea superior, lo que podría cambiar después de los comicios de marzo.

“Hasta el momento no ha habido ningún partido político relevante que se adhiera a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Está el Partido de Salvación Nacional, que le dio el aval, pero recordemos que Salvación Nacional no tiene representación en el Congreso porque no la consiguió en el año 2022 cuando no alcanzó el umbral. Se mantiene con la personalidad jurídica porque Salvación Nacional es un partido que vuelve al escenario político, igual que el Nuevo Liberalismo e igual que la Unión Patriótica, por decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, que consideraron esa situación de violencia que se vivió en los años noventa y en el momento en el que los líderes de estos partidos son asesinados o desaparecidos”.

El candidato Abelardo de la Espriella avanza en la consolidación de apoyos para su campaña, tras la llegada del movimiento Creemos, de Fico Gutiérrez, y el clan Char, de Cambio Radical - crédito Montaje Infobae (Colprensa - EFE - @ABDELAESPRIELLA/X)

Precisamente, analizando las decisiones estratégicas que toman los partidos políticos y sus miembros, Rojas mencionó que Abelardo de la Espriella se ha convertido en una especie de salvación para partidos que quedaron relegados en las elecciones de hace cuatro años.

“Tienen ese desafío para alcanzarlo. Aparecen algunos como el partido Creemos, que no tiene representación en el congreso, que no aparece en las encuestas con una intención de voto suficiente para alcanzar el umbral, pero tienen cuarenta días para desarrollar su campaña”.

En ese sentido, el docente indicó que los pequeños colectivos no marcarán la diferencia, pero sí representan las intenciones que podrían replicar los partidos históricos tras los comicios de marzo.

“No es un partido que vaya a hacer un aporte significativo a la campaña de Abelardo de la Espriella. Habrá que ver después del 8 de marzo qué pasa con los partidos como Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal, que sí tienen representación en el congreso, que tienen un caudal electoral que sí puede significar algo importante en la campaña presidencial”.

El experto analizó el impacto que generaría una adhesión de Cabal a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

Por último, analizó una posible adhesión de María Fernanda Cabal en la campaña de Abelardo de la Espriella, lo que calificó que sería un golpe contundente contra el Centro Democrático.

“María Fernanda Cabal no es candidata al congreso ni puede serlo ya. En la próxima elección al congreso, su salida del partido no tiene mayor impacto. Su esposo ha dicho que continúan apoyando a Paloma Valencia. Solo un cambio de bando, por ejemplo hacia Abelardo de la Espriella, podría afectar al Centro Democrático”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAlianzasAdhesionesCampañaEleccionesExpertoColombia-Noticias

