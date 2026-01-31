Registraduría dio inicio al periodo de inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales de mayo de 2026

Hay especificaciones para la inscripción de candidatos seleccionados en las consultas de marzo - crédito Reuters

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó sobre la apertura del periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. El plazo de inscripción inicia el sábado 31 de enero de 2026 y permanecerá abierto hasta el 13 de marzo. Los comicios se celebrarán el 31 de mayo.

De acuerdo con la entidad, para los aspirantes que sean elegidos en las consultas que se llevarán a cabo el 8 de marzo –fecha en la que también se adelantarán las elecciones al Congreso de la República–, la inscripción podrá realizarse en los cinco días hábiles siguientes a la publicación oficial de los resultados, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011:

“En los casos en que los candidatos a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta”, detalla la normativa.

La inscripción de candidatos se debe hacer de forma presencial en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá - crédito Colprensa

La Registraduría aclaró que podrán registrar sus candidaturas los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los grupos significativos de ciudadanos, los movimientos sociales y las coaliciones. También está habilitado en este plazo el registro de promotores del voto en blanco.

El procedimiento debe ser gestionado de forma presencial en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, tras solicitar cita por correo electrónico a jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. Esta gestión corresponde a los candidatos, representantes legales, delegados, miembros de comités inscriptores o gerentes de campaña de las agrupaciones políticas que postulan.

Tanto las organizaciones políticas como los promotores del voto en blanco deberán remitir previamente, a los correos señalados, los documentos exigidos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para poder agendar su cita de inscripción.

Candidatos, representantes legales, delegados, miembros de comités inscriptores o gerentes de campaña de las agrupaciones políticas que postulan tienen plazo hasta el 13 de marzo de 2026 para hacer la inscripción de candidaturas - suministrado a Infobae

Las consultas que tendrán lugar el 8 de marzo

Algunos aspirantes ya definieron su participación en las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo en marzo. Por un lado está la Gran Consulta por Colombia, integrada por candidatos y candidatas de centro-derecha:

Paloma Valencia

Vicky Dávila

Juan Manuel Galán

Juan Carlos Pinzón

Naíbal Gaviria Correa

David Luna

Mauricio Cárdenas

Juan Daniel Oviedo

Enrique Peñalosa

De otra parte, está la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida, en la que participarán los siguientes aspirantes:

Iván Cepeda Castro

Roy Barreras

Camilo Romero

Juan Fernando Cristo

Daniel Quintero

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se inscribieron a la consulta de octubre de 2025; Quintero renunció, dos partidos renunciaron y Cepeda ganó - crédito @QuinteroCalle/X

En este caso, las inscripciones de las candidaturas del senador Iván Cepeda y del exalcalde de Medellín Daniel Quintero no están en firme. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe definir si los aspirantes pueden o no hacer parte de la consulta. Esto, debido a que ambos se inscribieron a una consulta anterior (octubre 2025) para definir qué candidato iría a la siguiente consulta interpartidista.

Inicialmente, la consulta de octubre era del Pacto Histórico, pero para entonces no contaba con una personería jurídica que respaldara la fusión de sus partidos (Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido Comunista) en uno solo, por lo que se consideró que pasó de ser una consulta interna a ser una consulta interpartidista.

No obstante, Daniel Quintero renunció días antes a la consulta –aunque su nombre apareció en el tarjetón– y la Unión Patriótica y el Partido Comunista se retiraron, quedando únicamente dos candidatos en la consulta: Iván Cepeda y Carolina Corcho, avalados por el Polo Democrático.

El CNE definirá si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden participar en la consulta de marzo de 2026 - crédito CNE / Colprensa / Europa Press

En todo caso, el CNE debe definir si la consulta de octubre de 2025 fue interna o interpartidista. Si fue interpartidista, ni Cepeda ni Quintero podrían unirse a la consulta de marzo de 2026, porque la normativa prohíbe a los candidatos estar en dos consultas interpartidistas.