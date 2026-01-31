Por cifras de desempleo que reveló el Dane para diciembre, Petro afirmó que es “la menor tasa de desocupación laboral del siglo que vivimos”

Petro destacó los resultados que reveló a medios de comunicación la directora del Dane, Piedad Urdinola - crédito @DANE_Colombia/X | Cristian Bayona/Colprensa

El presidente Gustavo Petro no dejó pasar que Colombia registró en diciembre de 2025 una de sus cifras más destacadas en materia de mercado laboral: la tasa de desempleo se ubicó en 8%, el nivel más bajo para ese mes en más de dos décadas y el descenso más significativo desde 2001.

El informe se reveló el viernes 30 de enero de 2026 ante medios de comunicación por parte de Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), busca afianzar los esfuerzos en pro de la generación y formalización del empleo, además de una reducción histórica en las brechas de acceso al trabajo.

Este anuncio provocó que Petro reaccionara la mañana del sábado 31 de enero a través de su cuenta de X, desde la que también resaltó los resultados que replicó desde el perfil de la superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro.

Esto llevó a que Petro asegurara que “el 8,9% de desocupación anual en el 2025, es la menor tasa de desocupación laboral del siglo que vivimos”.

En el mismo mensaje el mandatario afirmó que “el trabajo es la fuente de la riqueza, luego, hemos enriquecido con nuestra política de desarrollo a Colombia y sus gentes (sic)”.

Petro sacó pecho de las cifras de desempleo que entregó la directora del Dane, Piedad Urdinola, el viernes 30 de enero de 2026 - crédito @petrogustavo/X

En el caso de Navarro, ella afirmó que luego de conocerse las cifras del Dane, que “el país va por buen camino, con el reto de consolidar este año los avances sociales y económicos y de no retroceder”, todo porque “el desempleo en Colombia terminó el 2025 en su nivel histórico más bajo en 24 años (8,9% anual)”, escribió la funcionaria samaria, al destacar este guarismo que no se veía desde 2001.

A lo anterior, el presidente Petro replicó en la parte final de su publicación: “Hay que seguir con el progreso democrático y real, no importan los obstáculos”.

La cifras de desempleo en Colombia durante diciembre de 2025: esto reveló el informe del Dane

El último informe del Dane evidenció una mejora marcada en la comparación interanual.

La población desocupada nacional cayó en 272.000 personas frente a diciembre de 2024. En regiones clasificadas como “centros poblados y rural disperso” la reducción alcanzó el 13,9%, mientras en “otras cabeceras” fue del 11,5%.

Por su parte, la población ocupada total creció en 603.000 personas, lo que representa un incremento del 2,6% respecto al año anterior.

La superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro, también destacó los resultados del informe de mercado laboral del Dane para diciembre de 2025 - crédito @majonavarromz/X

El crecimiento se concentró en “otras cabeceras” con un avance del 4,7% y en las grandes ciudades y áreas metropolitanas con el 3,8%, explica el informe.

La disminución de la brecha de desocupación entre géneros también marcó un hito. Durante diciembre de 2025, la diferencia entre hombres, con 6,4%, y mujeres, con 10,1%, se ubicó en 3,7 puntos porcentuales, el registro más bajo de la serie histórica, según el Dane.

En el análisis anual, la tasa nacional de desocupación promedió 8,9% en 2025, lo que significa una caída de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2024.

La tasa de ocupación anual llegó a 58,6% y la tasa global de participación fue del 64,3%.

Población ocupada según la actividad económica para diciembre de 2025, según el Dane - crédito Dane

Entre los sectores económicos, se destacó la expansión de las industrias manufactureras, con 510.000 empleos nuevos, seguidas por administración pública, defensa, educación y salud humana con 121.000 plazas, y actividades artísticas, recreación y otros servicios, que generaron 114.000 puestos. En contraste, el sector agropecuario perdió 42 mil trabajadores en el año.

El empleo informal continúa siendo un reto estructural. Según los registros del Dane, el 55,5% de la población ocupada en diciembre se encontraba en la informalidad.

Aunque el indicador descendió 1,2 puntos porcentuales respecto a 2024, refleja la persistencia de condiciones laborales precarias en distintos territorios.

La situación de los jóvenes reveló luces y sombras. Mientras la tasa de desocupación juvenil descendió a 14,2% en el último trimestre móvil del año, ciertas ciudades mantuvieron brechas preocupantes: Quibdó encabezó la lista con 31,5%, seguida de Cartagena con 24,7% y Sincelejo con 24,0%. A su vez, los índices más bajos se registraron en Bogotá D.C. con 11,1%, Villavicencio en 11,9% y Pereira (área metropolitana) en 12,1%.

Declaraciones de Piedad Urdinola, directora del Dane - crédito @DANE_Colombia/X

Durante el trimestre octubre-diciembre, la tasa nacional de desocupación fue del 7,7% y la de ocupación, del 59,7%. En ese lapso, Quibdó tuvo la mayor tasa de desempleo (23,1%), Cartagena alcanzó el 14,1% y Sincelejo se ubicó en 11,4%, mientras que Bogotá D.C. (6,5%), Villavicencio (7,0%) y Pereira (7,3%) obtuvieron los registros más bajos.

El análisis anual por ciudades mostró que los mayores focos de desempleo estuvieron en Quibdó con 27,1%, Tumaco con 26,1% y Buenaventura con 23,9%. En el lado opuesto, Leticia logró la menor tasa del país con 3,9%, seguida de Rionegro (4,8%) y Mitú (6,2%).