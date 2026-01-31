Ministro de Defensa anunció plan de seguridad para Bucaramanga y se refirió a las próximas elecciones: “Que gane la sensatez”

El plan integral incluye operativos preventivos y de recuperación del espacio público, con énfasis en participación comunitaria y consolidación de la presencia estatal en barrios y comunas prioritarias - crédito Ministerio de Defensa

El viernes 30 de enero de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo un encuentro con líderes de las Juntas de Acción Local de Bucaramanga, con el fin de presentar estrategias que permitan combatir la delincuencia en la capital santandereana.

Entre las principales prioridades definidas en la reunión, se destacaron acciones contra el microtráfico, el hurto y la extorsión en la región. Además, de garantizar la seguridad durante las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

El diálogo, que reunió a delegados de las 17 comunas, tres corregimientos y representantes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, permitió identificar las principales problemáticas de seguridad y diseñar planes orientados a fortalecer la convivencia ciudadana.

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez y líderes locales presentaron nuevas estrategias de seguridad para combatir microtráfico, hurto y extorsión en Bucaramanga - crédit Ministerio de Defensa

En medio de una rueda de prensa, el ministro se refirió al Plan Democracia, con el que se espera garantizar la seguridad durante las próximas elecciones al Congreso, las consultas interpartidistas, y posteriormente las presidenciales.

“Este Consejo de Seguridad también analizó una preocupación de todos los colombianos, que es el Plan Democracia, un plan que comenzamos desde el año pasado, y que garantizó la seguridad en los 13.494 puestos de votación a nivel nacional, y si lo comparamos con el 2022, tuvo un incremento de casi 1.000 puestos de votación, a pesar de que tenemos la misma cantidad de la fuerza pública”, señaló el ministro.

Agregó que evidenciaron dos tipos de delitos durante ese cubrimiento territorial: unos de violencia y otros de tipo electorales.

“Como la violencia es de tipo físico, pero también psicológico, intangible, y es producto de la desinformación, y la polarización que uno encuentra en las redes sociales, tal vez es el delito más difícil de controlar. Y respecto a los delitos electorales, es la compra de votos. Entre más nos acerquemos a las elecciones, más riesgo existe. Que gane la sensatez y los argumentos, y que demostremos que somos una democracia madura y digna de llamarnos Colombia”, complementó puntualmente.

El plan del Gobierno contra la inseguridad en Bucaramanga

El lanzamiento de la estrategia Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura marcó el inicio de un despliegue institucional que incluye el despliegue de más de 3.000 uniformados, grupos especializados y capacidades operativas enfocadas en la intervención de microterritorios priorizados.

Esta iniciativa, de acuerdo con el reporte oficial, busca impactar delitos como el homicidio, el hurto y el tráfico de estupefacientes, además de otras formas de violencia que afectan la tranquilidad de la comunidad.

El plan estratégico se enfoca en enfrentar delitos como homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y otras formas de violencia que afectan a la ciudadanía - crédito Ministerio de Defensa

Entre las acciones previstas se encuentran el uso de aeronaves remotamente tripuladas (drones), motocicletas de alto cilindraje y vehículos especializados, así como la oferta de recompensas por información que facilite la captura de integrantes de estructuras delincuenciales de alto impacto.

La estrategia contempla el fortalecimiento de la inteligencia militar y policial, en colaboración con las alcaldías municipales, con el fin de mejorar la efectividad de los operativos.

Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de la denuncia ciudadana y en la necesidad de contar con información oportuna y precisa para desmantelar redes delictivas. Para ello, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso de las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 165, disponibles las 24 horas, para que los habitantes reporten cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y la tranquilidad en barrios y comunas.

La Quinta Brigada y el Gaula Militar emplearán drones, motocicletas y recompensas para facilitar la captura de integrantes de bandas delictivas - crédito Ministerio de Defensa

El plan integral incluye operativos preventivos y de recuperación del espacio público, así como el fortalecimiento del componente comunitario, con el propósito de ejecutar acciones más visibles y eficaces frente a delitos asociados al multicrimen.

Ya en rueda de prensa, el ministro instó a realizar una depuración interna en la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, con el objetivo de fortalecer la integridad institucional y enfrentar posibles actos de corrupción en sus filas. Además, advirtió sobre los riesgos asociados a la presencia de uniformados involucrados en actividades ilícitas y la filtración de información sensible.

La autoridad señaló que la permanencia de los que colaboran con estructuras delictivas pone en riesgo la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad y afecta la confianza ciudadana. Pidió a la ciudadanía y a los propios integrantes de las instituciones denunciar cualquier conducta irregular o acto de traición que contribuya a debilitar la cohesión institucional.

La reunión contó con la participación de delegados de 17 comunas, corregimientos y representantes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta para poner en marcha acciones contra la criminalidad - crédito Ministerio de Defensa

Por último, destacó la labor de la Policía, señalando que mantiene un índice de favorabilidad del 64,4% en la opinión pública. Sostuvo que este respaldo se debe al trabajo y sacrificio diario de sus integrantes, por lo que rechazó las acciones que buscan desprestigiar a la institución, señalando que la difusión de información falsa o tendenciosa genera un impacto negativo en la percepción y la moral de los cuerpos de seguridad.