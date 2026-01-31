Colombia

Ministro de Defensa anunció plan de seguridad para Bucaramanga y se refirió a las próximas elecciones: “Que gane la sensatez”

En medio de la reunión con autoridades locales, el jefe de cartera presentó propuestas coordinadas para enfrentar la delincuencia y reforzar el control institucional durante las elecciones legislativas y presidenciales

Guardar
El plan integral incluye operativos
El plan integral incluye operativos preventivos y de recuperación del espacio público, con énfasis en participación comunitaria y consolidación de la presencia estatal en barrios y comunas prioritarias - crédito Ministerio de Defensa

El viernes 30 de enero de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo un encuentro con líderes de las Juntas de Acción Local de Bucaramanga, con el fin de presentar estrategias que permitan combatir la delincuencia en la capital santandereana.

Entre las principales prioridades definidas en la reunión, se destacaron acciones contra el microtráfico, el hurto y la extorsión en la región. Además, de garantizar la seguridad durante las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El diálogo, que reunió a delegados de las 17 comunas, tres corregimientos y representantes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, permitió identificar las principales problemáticas de seguridad y diseñar planes orientados a fortalecer la convivencia ciudadana.

El Ministro de Defensa Pedro
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez y líderes locales presentaron nuevas estrategias de seguridad para combatir microtráfico, hurto y extorsión en Bucaramanga - crédit Ministerio de Defensa

En medio de una rueda de prensa, el ministro se refirió al Plan Democracia, con el que se espera garantizar la seguridad durante las próximas elecciones al Congreso, las consultas interpartidistas, y posteriormente las presidenciales.

“Este Consejo de Seguridad también analizó una preocupación de todos los colombianos, que es el Plan Democracia, un plan que comenzamos desde el año pasado, y que garantizó la seguridad en los 13.494 puestos de votación a nivel nacional, y si lo comparamos con el 2022, tuvo un incremento de casi 1.000 puestos de votación, a pesar de que tenemos la misma cantidad de la fuerza pública”, señaló el ministro.

Agregó que evidenciaron dos tipos de delitos durante ese cubrimiento territorial: unos de violencia y otros de tipo electorales.

“Como la violencia es de tipo físico, pero también psicológico, intangible, y es producto de la desinformación, y la polarización que uno encuentra en las redes sociales, tal vez es el delito más difícil de controlar. Y respecto a los delitos electorales, es la compra de votos. Entre más nos acerquemos a las elecciones, más riesgo existe. Que gane la sensatez y los argumentos, y que demostremos que somos una democracia madura y digna de llamarnos Colombia”, complementó puntualmente.

El plan del Gobierno contra la inseguridad en Bucaramanga

El lanzamiento de la estrategia Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura marcó el inicio de un despliegue institucional que incluye el despliegue de más de 3.000 uniformados, grupos especializados y capacidades operativas enfocadas en la intervención de microterritorios priorizados.

Esta iniciativa, de acuerdo con el reporte oficial, busca impactar delitos como el homicidio, el hurto y el tráfico de estupefacientes, además de otras formas de violencia que afectan la tranquilidad de la comunidad.

El plan estratégico se enfoca
El plan estratégico se enfoca en enfrentar delitos como homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y otras formas de violencia que afectan a la ciudadanía - crédito Ministerio de Defensa

Entre las acciones previstas se encuentran el uso de aeronaves remotamente tripuladas (drones), motocicletas de alto cilindraje y vehículos especializados, así como la oferta de recompensas por información que facilite la captura de integrantes de estructuras delincuenciales de alto impacto.

La estrategia contempla el fortalecimiento de la inteligencia militar y policial, en colaboración con las alcaldías municipales, con el fin de mejorar la efectividad de los operativos.

Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de la denuncia ciudadana y en la necesidad de contar con información oportuna y precisa para desmantelar redes delictivas. Para ello, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso de las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 165, disponibles las 24 horas, para que los habitantes reporten cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y la tranquilidad en barrios y comunas.

La Quinta Brigada y el
La Quinta Brigada y el Gaula Militar emplearán drones, motocicletas y recompensas para facilitar la captura de integrantes de bandas delictivas - crédito Ministerio de Defensa

El plan integral incluye operativos preventivos y de recuperación del espacio público, así como el fortalecimiento del componente comunitario, con el propósito de ejecutar acciones más visibles y eficaces frente a delitos asociados al multicrimen.

Ya en rueda de prensa, el ministro instó a realizar una depuración interna en la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, con el objetivo de fortalecer la integridad institucional y enfrentar posibles actos de corrupción en sus filas. Además, advirtió sobre los riesgos asociados a la presencia de uniformados involucrados en actividades ilícitas y la filtración de información sensible.

La autoridad señaló que la permanencia de los que colaboran con estructuras delictivas pone en riesgo la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad y afecta la confianza ciudadana. Pidió a la ciudadanía y a los propios integrantes de las instituciones denunciar cualquier conducta irregular o acto de traición que contribuya a debilitar la cohesión institucional.

La reunión contó con la
La reunión contó con la participación de delegados de 17 comunas, corregimientos y representantes de Floridablanca, Girón y Piedecuesta para poner en marcha acciones contra la criminalidad - crédito Ministerio de Defensa

Por último, destacó la labor de la Policía, señalando que mantiene un índice de favorabilidad del 64,4% en la opinión pública. Sostuvo que este respaldo se debe al trabajo y sacrificio diario de sus integrantes, por lo que rechazó las acciones que buscan desprestigiar a la institución, señalando que la difusión de información falsa o tendenciosa genera un impacto negativo en la percepción y la moral de los cuerpos de seguridad.

Temas Relacionados

Seguridad BucaramangaSeguridad ciudadanaPedro SánchezPolicía NacionalBucaramangaElecciones ColombiaElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Delincuente en Cartagena le propinó un “cachazo” a su víctima porque no encontró qué robarle: fue capturado

Un operativo realizado una semana después de los hechos permitió la detención de un adolescente implicado en el ataque sin sustracción de objetos, que fue difundido por el alcalde de ‘La Heroica’

Delincuente en Cartagena le propinó

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Inter Miami y Atlético Nacional se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot en un partido amistoso

Messi en Colombia: las exigencias

Hallan el cadáver de Ángel Montoya, desapareció tras lanzarse al río Cauca mientras grababa un video para redes sociales

La localización del cuerpo en inmediaciones de Bolívar y Bugalagrande fue posible gracias a la colaboración entre organismos de socorro y trabajadores locales

Hallan el cadáver de Ángel

Katherine Miranda y Bruce Mac Master advirtieron sobre estrategia de Petro tras la suspensión de emergencia económica: “Aceitar la maquinaria política”

La congresista y el líder gremial coincidieron en que el proceder de la actual administración vulnera la carta magna y los principios democráticos básicos

Katherine Miranda y Bruce Mac

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

La incorporación del jugador colombiano al conjunto francés se concretará tras finalizar su actual préstamo en Turquía, lo que permitirá su participación en la recta final de la Ligue 1 y en los playoffs europeos

Jhon Jader Durán se aleja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos se refirió a

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

Deportes

Messi en Colombia: las exigencias

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

Hora y dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes será la pelea estelar

El peculiar homenaje a Falcao que es tendencia en Colombia: “El tigre no es como lo pintan”

Camila Osorio avanzó a la final del WTA 125 de Manila: una medallista olimpica será su próxima contrincante