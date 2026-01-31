Medellín actualiza las tarifas de taxi: así quedan los nuevos precios para 2026

Cambio en la tarifa de taxis en Medellín. - crédito Alcaldía de Medellín

A partir del lunes 2 de febrero, Medellín pondrá en marcha una actualización en el esquema tarifario para el servicio público de taxi.

La medida, anunciada por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, establece nuevos valores diferenciados para los taxis básicos, eléctricos y de lujo en toda la ciudad, en respuesta a un estudio técnico sobre los costos operacionales. Estas tarifas no sufrían modificaciones desde el año anterior.

Para los taxis de modalidad básica, el banderazo —o arranque— se fijó en $5.900, mientras que la carrera mínima sube a $8.300. El tiempo de espera se cobrará a $300 por cada minuto y la “caída” del taxímetro aumentará $200 por cada 82 metros recorridos. La tarifa para el servicio por hora contratada se estableció en $35.800 y el trayecto hacia el aeropuerto José María Córdova quedó en $132.000.

En el caso de los taxis eléctricos, las nuevas tarifas también presentan incrementos. El banderazo inicia en $6.400, la carrera mínima será de $9.500 y el tiempo de espera se cobrará a $350 por minuto. La tarifa por hora contratada ascenderá a $43.000 y el traslado al aeropuerto tendrá un valor de $134.100.

El servicio de taxi de lujo, por su parte, tendrá las tarifas más altas de la actualización: el arranque costará $8.500, la carrera mínima será de $12.100, el tiempo de espera iguala al eléctrico con $350 por minuto, la hora contratada sube a $49.200 y el viaje al aeropuerto se fijó en $143.100. En todas las modalidades, la caída por distancia se mantiene en $200 cada 82 metros.

La Secretaría de Movilidad recalcó que estas tarifas solo podrán cobrarse una vez el taxímetro haya sido calibrado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), y el vehículo cuente con un adhesivo visible que certifique la legalidad de la tarifa. Además, se realizarán controles en las vías para asegurar el cumplimiento de la norma y evitar cobros indebidos o casos de usura en el servicio.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que la actualización responde a variables como el salario mínimo y el índice de precios del consumidor, y que el proceso fue socializado con representantes del gremio entre octubre de 2025 y enero de 2026. Los usuarios están llamados a exigir el uso del taxímetro y a reportar cualquier anomalía a la línea 123 o al Centro de Control de Movilidad.

Bogotá también actualiza las tarifas de taxi

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció una actualización en el esquema tarifario para el servicio público de taxis en la capital, con nuevos valores para el banderazo, la carrera mínima y diferentes recargos. El ajuste responde a la necesidad de equilibrar los costos operativos del sector con el contexto económico actual y se implementará tanto en taxis tradicionales como en aquellos que operan a través de plataformas tecnológicas.

El nuevo decreto fija el valor de la unidad del taxímetro en 159 pesos por cada 100 metros recorridos, cifra que servirá de base para calcular el costo final de cada trayecto. El banderazo, correspondiente al arranque del servicio, se estableció en 4.500 pesos, equivalente a 28 unidades en el taxímetro. A partir de ahí, la tarifa irá incrementando según la distancia recorrida.

La carrera mínima, que corresponde a 50 unidades, tendrá un valor de 8.000 pesos, consolidándose como el monto base para los desplazamientos cortos en la ciudad. Además, se implementaron recargos especiales: el servicio desde o hacia el aeropuerto El Dorado o el Puente Aéreo tendrá un costo adicional de 8.000 pesos, mientras que el recargo nocturno, dominical o festivo quedó en 3.800 pesos. El servicio puerta a puerta también tiene un recargo de 1.500 pesos, que se suma al precio final de la carrera.

Para los taxis que funcionan mediante plataformas tecnológicas, el decreto establece un valor por kilómetro de 1.625 pesos, que asciende a 1.654 pesos si se aplica el denominado “factor de calidad”. El banderazo para estos servicios será de 4.600 pesos. En el caso de los trayectos desde o hacia el aeropuerto, los recargos oscilan entre 8.100 y 8.300 pesos, dependiendo del factor de calidad aplicado. La carrera mínima en estos casos, equivalente a cinco kilómetros, tendrá un costo de 8.100 o 8.300 pesos.

El ajuste tarifario también incluye una actualización en los precios del estacionamiento en vía pública. Las motocicletas pagarán entre 62 y 248 pesos por minuto, mientras los automóviles asumirán tarifas de 89 a 385 pesos por minuto, según la zona y la demanda. Este incremento, calculado en un 17,46%, busca mejorar la rotación vehicular y optimizar el uso del espacio público.