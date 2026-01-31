Colombia

Kika Nieto regresa al altar: así fue la pedida de matrimonio en vivo y directo que sorprendió a la influenciadora

La creadora de contenido no solo celebró su cumpleaños en ‘Mujeres Sin Filtro’, sino que vivió un emotivo momento al recibir una petición que dejó a todos boquiabiertos y conmovidos

Guardar
La inolvidable propuesta de Diego
La inolvidable propuesta de Diego Felipe Barajas a Kika Nieto en pleno programa en vivo - crédito Kika Nieto Facebook

La tarde del viernes 30 de enero, durante la emisión en directo del programa Mujeres Sin Filtro presentado por el Canal RCN, Kika Nieto vivió un momento inesperado que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

El set del programa se transformó en el escenario donde Diego Felipe Barajas, su pareja, hizo pública una propuesta de matrimonio que sorprendió a todos los presentes y redefinió la jornada, originalmente prevista para celebrar el cumpleaños de la presentadora.

El desenlace de la velada resultó ajeno a la planificación inicial, según informaron las panelistas Flavia Dos Santos, María C Botero y Natalia Sanint, ya que la llegada de Diego Felipe al programa sí estuvo planeada como parte de la sorpresa de cumpleaños, pero ningún miembro del equipo anticipó el giro romántico de la noche con la inesperada propuesta de matrimonio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El momento clave se produjo cuando Natalia Sanint anunció en pleno programa que Diego Felipe Barajas tenía algo importante que preguntarle a Kika Nieto.

Kika Nieto dijo sí: El
Kika Nieto dijo sí: El romántico compromiso en vivo que sorprendió al público - crédito @_kikanieto/IG

Entonces, Barajas expresó: “Y yo quiero decirte que quiero cerrar mis ojos, cuando muera a tu lado; entonces, mi pregunta hoy es [que] si te casas conmigo mi amor”, una frase que estuvo cargada de emoción y marcó el clímax de la transmisión en vivo, ya que todas las presentadoras se pusieron a llorar y ovacionaron el momento.

La reacción de Kika Nieto fue inmediata y conmovedora, pues la creadora de contenido no dudó ni un segundo en ponerse de pie y, en medio de lágrimas, se abalanzó sobre su prometido, el cual estaba arrodillado con el anillo en la mano, también emocionado por la emoción.

Ante la pregunta, Nieto respondió con alegría que aceptaba el compromiso: “Ay, mi amor. Por supuesto que sí”, dijo, sellando el instante con un abrazo a su futuro esposo y poniéndose el anillo que Diego le pasó en medio de gestos temblorosos.

El equipo de producción y los invitados celebraron el anuncio de que la pareja ahora caminara junta hacia el altar, acercándose para felicitar a la pareja y expresar sus mejores deseos en esta nueva etapa.

Kika Nieto se volverá a
Kika Nieto se volverá a casar - crédito @_kikanieto/IG

Finalizado el sorpresivo episodio, el grupo continuó celebrando el cumpleaños de la presentadora, compartiendo un pastel y entonando juntos las tradicionales notas de felicitación, según se pudo ver en la transmisión en vivo.

En diciembre de 2025, la creadora de contenido había hecho una confirmación pública del fin de su relación con el empresario Diego Felipe Barajas.

Para ese momento, a pesar del conocimiento que hay de su vida en las redes sociales y que muchos fanáticos estaban esperando por información al respecto, pues los había tomado por sorpresa la ruptura, Nieto admitió sentirse incapaz de profundizar en el proceso.

La verdad todavía no me siento preparada para exponer algo que todavía no tengo resuelto en mi vida… y Estoy hablando de que mi relación terminó”, expresó en el video compartido en sus perfiles personales de Tiktok e Instagram.

La propia Kika detalló que esa decisión respondía a la situación que estaban viviendo en ese tiempo: “Bueno, lo que muchas personas ya lo dedujeron, pues porque tanto él como yo ya no tenemos esas fotos juntos... Pero por ahora no voy a ahondar mucho en el tema”.

Kika Nieto había anunciado en
Kika Nieto había anunciado en diciembre que su relación con Diego Barajas no iba más - crédito Kika Nieto / Facebook

Los seguidores respondieron en masa desde las primeras horas en que dieron la noticia, entre los comentarios destacados le dijeron: “Esa ruptura le dolió más que la otra” y “me duele más esta separación”. Otras voces expresaron empatía, recordando: “Se veía venir” y “no tiene que dar explicaciones”.

Sin embargo, todo parece indicar que la pareja logró resolver todos sus asuntos y estarían pasando por uno de los mejores momentos, al punto de que Barajas aseguró querer pasar el resto de su vida con la influenciadora.

Temas Relacionados

Kika NietoNovio Kika NietoDiego Felipe BarajasMatrimonio Kika NietoPedida de mano Kika NietoMujeres sin filtroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Comienza el ingreso de hinchas para ver el regreso de Messi a Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

La fiebre por Lionel Messi y el Inter Miami en Medellín: tatuajes, cuadros y hasta viajes de miles de kilómetros, solo por ver al 10 argentino

El partido entre Atlético Nacional e Inter Miami, comandando por Messi y su socio en el mediocampo, Rodrigo de Paul, hace parte de una gira de encuentros amistosos como parte de la pretemporada del equipo cuyo dueño es el exfutbolista David Beckham

La fiebre por Lionel Messi

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

La visita de la influenciadora paisa junto a su actual pareja a algunos niños de la capital, causó furor y alegría gracias a la labor social que realizó la pareja

Kris R y Karina García

Medellín actualiza las tarifas de taxi: así quedan los nuevos precios para 2026

Desde el 2 de febrero, las tarifas de taxi en Medellín presentan incrementos en todas sus modalidades. La actualización abarca taxis básicos, eléctricos y de lujo, con valores diferenciados y controles de cumplimiento en toda la ciudad

Medellín actualiza las tarifas de

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

La cantante paisa estaría en planes para su nueva gira en el 2026, según pistas en redes sociales y algunas teorías de sus seguidores

Karol G estaría a punto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Operativo en la cárcel Pedregal

Operativo en la cárcel Pedregal de Medellín deja incautación de armas, drogas y más de 150 celulares utilizados para actividades ilícitas

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Medellín actualiza las tarifas de taxi: así quedan los nuevos precios para 2026

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Comienza el ingreso de hinchas para ver el regreso de Messi a Colombia

La fiebre por Lionel Messi y el Inter Miami en Medellín: tatuajes, cuadros y hasta viajes de miles de kilómetros, solo por ver al 10 argentino

Alfredo Arias criticó el formato de la Copa Libertadores y lanzó fuerte indirecta: “Tiene una competencia desleal”

Luis Díaz anotó gol en el empate entre Hamburgo y Bayern Múnich por la fecha 20 de la Bundesliga: 2-2 en el Volksparkstadion

Carlos Antonio Vélez celebra el discurso de Luis Javier Suárez y exige autocrítica para la selección Colombia: “Contundente”