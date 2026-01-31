Karen Sevillano y La segura lanzaron comentario inesperado en el ‘After de La casa de los famosos’ y les llamaron la atención: “Como Maduro al calabozo”

Un comentario inesperado de La Segura y Karen Sevillano provoca advertencia en el After de La Casa de los Famosos Colombia - crédito Canal RCN

Karen Sevillano y La Segura han consolidado una de las amistades más comentadas del entretenimiento digital colombiano.

Su cercanía se hizo aún más visible durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia, donde compartieron bromas, complicidades y hasta algunas discusiones que luego resultaron ser estrategias dentro del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Episodios como su supuesta pelea, que en realidad formaba parte de una misión, demostraron la capacidad de ambas para mantenerse unidas y afrontar dinámicas propias del reality sin afectar su vínculo.

En la noche del 30 de enero de 2026, después de varios años, Karen y La Segura volvieron a compartir pantalla, esta vez en el After de La Casa de los Famosos Colombia. Su reencuentro no pasó desapercibido, ya que ambas destacaron con su particular manera de analizar y cuestionar lo que ocurre en la temporada actual del reality. Durante la transmisión, comentaron el castigo impuesto a la participante Johanna Fadul, que fue enviada al calabozo por tapar el micrófono, y reaccionaron de forma espontánea y humorística.

Karen Sevillano y La Segura generaron un momento de tensión durante el After de La Casa de los Famosos Colombia al realizar un comentario - crédito @queeni09/ X

Al ver a Johanna usando el uniforme de presa naranja, La Segura lanzó: “A Johanna la mandaron como a Maduro a Nueva York, al calabozo”, y entre risas, ambas miraron a la producción al percatarse de que en ese espacio no se abordan temas políticos. Karen se sumó a la broma y La Segura cerró el momento diciendo: “Ay, eso no se podía decir, el jefe no me va a volver a traer”, lo que provocó más risas en el set.

“Esas dos hacen un muy buen show”, “La Segura debe estar en el After de la siguiente temporada”, “Karen y La Segura sí tienen un feeling real”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.

La Segura habla sobre la posibilidad de un segundo hijo

La Segura, recientemente, volvió a captar la atención de sus seguidores al hablar abiertamente sobre temas personales y familiares en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Durante la conversación, la influencer abordó la posibilidad de tener un segundo hijo junto a Ignacio Baladán y su pequeño Lucca, quien ya tiene nueve meses.

Frente a la consulta de si planea agrandar la familia, La Segura fue honesta y compartió sus verdaderos sentimientos sobre la maternidad. “No sé si a muchas mamás les pasa, pero yo no quisiera ser mamá por segunda vez por mí, sino por mi hijo, no es que yo me muera por ser mamá de nuevo, pero al verlo tan feliz en compañía, sería incapaz de dejarlo solo, aunque dicen que los hijos únicos nunca extrañan lo que no tuvieron”, afirmó la influenciadora, quien grabó su respuesta mientras estaba detenida en un semáforo.

La creadora de contenido aseguró que si queda en embarazo, no lo haría por ella, sino para que su hijo Lucca esté acompañado - crédito @la_segura/ Instagram

Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchas personas compartieron sus propias experiencias sobre el tema de los hijos únicos, las ventajas y desafíos de crecer sin hermanos y la importancia de priorizar el bienestar familiar. Entre los comentarios que recibió se destacaron opiniones como “es muy fuerte ser hijo único”, “cuánto hubiera dado yo por ser hija única” o “el mejor regalo de la vida es un hermano”.

Además, La Segura aprovechó la interacción para reflexionar sobre las transformaciones que ha vivido desde la llegada de su hijo y el impacto que la maternidad ha tenido en su vida diaria. La creadora de contenido insistió en que su prioridad sigue siendo la felicidad de Lucca y no descartó la posibilidad de un futuro embarazo, aunque dejó claro que esa decisión estaría motivada más por el bienestar de su hijo que por un deseo propio.

Natalia Segura e Ignacio Baladán estarían planeando un segundo embarazo - crédito @la_segura/IG

En otro fragmento de la conversación, La Segura habló sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido recientemente. Reconoció que, pese a los cuidados y el acompañamiento de su familia, no se siente completamente satisfecha con los resultados de una de sus últimas cirugías. “Hay una parte de mi cuerpo con la que no estoy contenta. Ya han pasado varios días y todavía no veo el resultado que esperaba”, confesó, explicando que la recuperación ha sido más lenta de lo que imaginaba.