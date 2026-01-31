Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Juanda Caribe es desenmascarado como el supervillano de La casa de los famosos Colombia y enfrenta una dura sanción - crédito cortesía RCN

La revelación de la identidad secreta de uno de los participantes detonó un giro inesperado en La casa de los famosos Colombia.

Tras el encargo de el Jefe, Juanda Caribe fue expuesto como el responsable de sabotajes internos, y la caída de su máscara como el supervillano del programa le costará enfrentar las severas consecuencias que estipula el reglamento del programa, tal como se lo indicaron al inicio del reto.

De acuerdo con la emisión del viernes 30 de enero, la actividad que tenía que cumplir el cantante de manera secreta culminó cuando Juanda Caribe realizaba la misión de recoger todas las toallas de los participantes y llevarlas al confesionario, tarea en la que Maiker Smith lo secundaba, ya que fue el elegido desde el primer momento como el cómplice de las travesuras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque duraron varios días realizando las bromas sin problema, casi finalizando el viernes Mariana Zapata y Lorena sorprendieron al creador de contenido haciendo la gestión, lo que llevó a que salieran a la luz el nombre de ambos detrás de las acciones que tenían en polémica a la casa.

El plan secreto de Juanda Caribe fracasa en La casa de los famosos Colombia y Maiker queda involucrado - crédito cortesía Canal RCN

Fue así como se interrumpió la primera misión de Caribe, pues minutos antes de que pudiera llevar a cabo el sabotaje que le pidió El Jefe, se destapó el nombre del “supervillano”.

Juanda Caribe tuvo que, desde el lunes 26 de enero, realizar algunos retos que la autoridad de la casa le imponía en el confesionario, esas acciones pasaron por votación del público en las redes sociales y luego le eran comunicadas al comediante para que las pusiera en práctica.

Sin embargo, cuando tenía que realizar el robo de las toallas quedaron al descubierto y esto generó todo tipo de reacciones, según se pudo ver a través de la señal en vivo del After, cuando Karen Sevillano y la presentadora invitada especial La Segura, se encontraban hablando del tema.

Ante el ataque que estaba recibiendo el creador de contenido Maiker, pues fue a él al que pillaron directamente, Juanda expresó abiertamente su responsabilidad ante el grupo e indicó que Smith solo había sido su ayudante de aventuras con autorización del Jefe.

Dirigiéndose a los presentes, afirmó: “Para que se acabe el juego, para que vean que sí estaba jugando: yo soy quien hizo todos los desórdenes de la casa, yo solito, Maiker me estaba haciendo la segunda en la casa”.

La confesión de Juanda Caribe sacude a La casa de los famosos y libera a Maiker Smith - crédito @maikersmith/IG

El propio concursante relató que el Jefe le había advertido sobre las sanciones que se aplicarían si su rol como supervillano era develado: tras ser elegido por el público, debía cumplir las misiones asignadas bajo total anonimato.

De todas formas, al no cumplir a cabalidad con el reto debe asumir la penalización que le dejaba, de la cual estaba enterado desde el primer momento y, de acuerdo con lo que explicó la voz al mando de la casa estudio, consiste en el envío automático de Juanda Caribe a placa de eliminación durante la cuarta semana, la cual inicia el lunes 2 de febrero.

El participante explicó: “El reto era que si no me pillaban me salvaba (tenía inmunidad para la semana 4), y si me pillaban iba a Placa, y pillaron a Maiker. Todo lo tiene El Jefe (las pertenencias de los participantes), todas las noches me trasnoché, tengo sueño y te puedo decir todo”.

En ese momento Maiker le expresó a Lorena su inconformidad por haber expuesto la situación, ya que esperaba que lograra guardar el secreto porque solo ellas se habían enterado, mientras que la revelación llevó a otras discusiones inmediatas.

Juanda Caribe deberá ir a placa de eliminación - crédito cortesía Canal RCN

Por ejemplo, Nicolás Arrieta discutió de con Juanda Caribe tras las revelaciones, asegurando que él no hubiera cumplido el reto y que “prefería que lo echaran del programa porque a él nadie le dice que tiene que hacer”.