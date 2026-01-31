Federico Gutiérrez denunció que grupos delincuenciales de Medellín prestan seguridad y logística a capos de bandas criminales a nivel internacional - crédito @FicoGutierrez/X

Las autoridades de Colombia, con apoyo de la Policía de Panamá y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en francés), ejecutaron la captura de dos ciudadanos panameños señalados de pertenecer a estructuras criminales transnacionales en operaciones realizadas en Medellín y el oriente de Antioquia. Estas acciones, que buscan luchar contra el narcotráfico internacional y el crimen organizado, derivaron en cinco capturas, la incautación de tres armas de fuego, así como el decomiso de cinco equipos móviles y otros elementos vinculados a la investigación.

En el municipio de Granada, las autoridades capturaron a Juan Abdiel Chérigo, alias Coya, identificado como el principal enlace para el narcotráfico entre Panamá y Colombia y quien figura en el cartel de los más buscados de Panamá. Está solicitado mediante Notificación Roja de Interpol por delitos asociados al tráfico de drogas y presenta nexos con el Clan del Golfo.

En simultáneo, en Medellín, fue retenido alias Balín como parte de una notificación roja. Está considerado como el máximo cabecilla de la estructura criminal Los SAM 23 o Jordan 23 y es requerido en Panamá por delitos contra la seguridad colectiva, especialmente por asociación ilícita.

La captura de los delincuentes internacionales reveló el vínculo entre grupos criminales locales y capos extranjeros buscados en otros países. Según el alcalde Federico Gutiérrez, las bandas que operan en la capital del departamento de Antioquia ofrecen soporte logístico y de seguridad a estos fugitivos, permitiéndoles continuar con actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

“Y, primero que todo, tienen alianzas con esas estructuras para delinquir alrededor del narcotráfico y de temas de tráfico de armas y de redes de trata de personas, y también alrededor de narcotráfico, y es importante que piden siempre el apoyo en términos logísticos y de seguridad”, dijo en rueda de prensa.

De acuerdo con la autoridad, este respaldo se traduce en ingresos adicionales para las organizaciones ilícitas, que reciben fondos procedentes del exterior. Gutiérrez también advirtió sobre una práctica recurrente: personas condenadas por narcotráfico son encontradas portando armas con salvoconducto e incluso con credenciales de escoltas de empresas de vigilancia privada provenientes de otras ciudades.

“Usted los encuentra en la calle, se les hace requisas, y tiene inclusive armas amparadas. Y tienen por ahí, dizque carnet de escoltas, de compañías de vigilancia privada desde otras ciudades. Acá hay unas mafias ligadas y cómo permean y cómo también hay una corruptela inmensa alrededor de estos temas”, puntualizó el mandatario local.

El alcalde de Medellín confirmó que estas estructuras delictivas están plenamente identificadas y que forman parte de una investigación en curso, que podría entregar resultados en el corto plazo.

A renglón seguido advirtió que “en Medellín no hay refugio, no hay escondedero para los criminales, nosotros aquí damos la bienvenida a las instituciones, a la Policía, a la Fiscalía, a Interpol y a todas las capacidades que podamos tener contra el crimen transnacional”.

El mandatario local aprovechó para celebrar que la Corte Constitucional hundió el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro. Gutiérrez valoró la decisión como un precedente sobre los límites del Ejecutivo y reiteró su confianza en la justicia y en las instituciones del Estado.

A propósito, recordó que el 13 de enero de 2026 presentó ante la Corte Constitucional una solicitud formal para suspender de manera urgente el decreto presidencial, al considerar que este permitía tomar decisiones sin aprobación del Congreso de la República. El mandatario local argumentó que la norma contemplaba, entre otras medidas, aumentar el impuesto de consumo de 5% a 19% sobre determinados productos, lo que hubiera generado un impacto económico considerable.

“Le pedí formalmente a la Corte Constitucional que suspendiera el decreto de la supuesta emergencia económica con el que el presidente Petro pretendía gobernar por decretazo como un dictador. Y la Corte tomó una decisión histórica y valiente, y suspendió esos absurdos decretos. Agradezco y felicito a los magistrados y magistradas valientes que protegieron el país. Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley”, afirmó.