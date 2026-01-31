Colombia

Federico Gutiérrez denunció que grupos delincuenciales de Medellín prestan seguridad y logística a capos de bandas criminales a nivel internacional

El alcalde de la capital del departamento de Antioquia confirmó que estas estructuras delictivas están plenamente identificadas y que forman parte de una investigación en curso

Guardar
Federico Gutiérrez denunció que grupos
Federico Gutiérrez denunció que grupos delincuenciales de Medellín prestan seguridad y logística a capos de bandas criminales a nivel internacional - crédito @FicoGutierrez/X

Las autoridades de Colombia, con apoyo de la Policía de Panamá y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en francés), ejecutaron la captura de dos ciudadanos panameños señalados de pertenecer a estructuras criminales transnacionales en operaciones realizadas en Medellín y el oriente de Antioquia. Estas acciones, que buscan luchar contra el narcotráfico internacional y el crimen organizado, derivaron en cinco capturas, la incautación de tres armas de fuego, así como el decomiso de cinco equipos móviles y otros elementos vinculados a la investigación.

En el municipio de Granada, las autoridades capturaron a Juan Abdiel Chérigo, alias Coya, identificado como el principal enlace para el narcotráfico entre Panamá y Colombia y quien figura en el cartel de los más buscados de Panamá. Está solicitado mediante Notificación Roja de Interpol por delitos asociados al tráfico de drogas y presenta nexos con el Clan del Golfo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En simultáneo, en Medellín, fue retenido alias Balín como parte de una notificación roja. Está considerado como el máximo cabecilla de la estructura criminal Los SAM 23 o Jordan 23 y es requerido en Panamá por delitos contra la seguridad colectiva, especialmente por asociación ilícita.

Alias ‘Coya’, detenido en Antioquia,
Alias ‘Coya’, detenido en Antioquia, uno de los criminales más buscados de Panamá, quedó a disposición de la justicia colombiana mientras avanzan los trámites de extradición - crédito @DirectorPolicía/X

La captura de los delincuentes internacionales reveló el vínculo entre grupos criminales locales y capos extranjeros buscados en otros países. Según el alcalde Federico Gutiérrez, las bandas que operan en la capital del departamento de Antioquia ofrecen soporte logístico y de seguridad a estos fugitivos, permitiéndoles continuar con actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

“Y, primero que todo, tienen alianzas con esas estructuras para delinquir alrededor del narcotráfico y de temas de tráfico de armas y de redes de trata de personas, y también alrededor de narcotráfico, y es importante que piden siempre el apoyo en términos logísticos y de seguridad”, dijo en rueda de prensa.

Alias Balín es considerado el
Alias Balín es considerado el principal cabecilla de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, Panamá - crédito X

De acuerdo con la autoridad, este respaldo se traduce en ingresos adicionales para las organizaciones ilícitas, que reciben fondos procedentes del exterior. Gutiérrez también advirtió sobre una práctica recurrente: personas condenadas por narcotráfico son encontradas portando armas con salvoconducto e incluso con credenciales de escoltas de empresas de vigilancia privada provenientes de otras ciudades.

“Usted los encuentra en la calle, se les hace requisas, y tiene inclusive armas amparadas. Y tienen por ahí, dizque carnet de escoltas, de compañías de vigilancia privada desde otras ciudades. Acá hay unas mafias ligadas y cómo permean y cómo también hay una corruptela inmensa alrededor de estos temas”, puntualizó el mandatario local.

El alcalde de Medellín confirmó que estas estructuras delictivas están plenamente identificadas y que forman parte de una investigación en curso, que podría entregar resultados en el corto plazo.

A renglón seguido advirtió que “en Medellín no hay refugio, no hay escondedero para los criminales, nosotros aquí damos la bienvenida a las instituciones, a la Policía, a la Fiscalía, a Interpol y a todas las capacidades que podamos tener contra el crimen transnacional”.

Federico Gutiérrez celebró que la
Federico Gutiérrez celebró que la Corte Constitucional tumbara el decreto de emergencia económica - crédito @FicoGutierrez/X - Presidencia

El mandatario local aprovechó para celebrar que la Corte Constitucional hundió el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro. Gutiérrez valoró la decisión como un precedente sobre los límites del Ejecutivo y reiteró su confianza en la justicia y en las instituciones del Estado.

A propósito, recordó que el 13 de enero de 2026 presentó ante la Corte Constitucional una solicitud formal para suspender de manera urgente el decreto presidencial, al considerar que este permitía tomar decisiones sin aprobación del Congreso de la República. El mandatario local argumentó que la norma contemplaba, entre otras medidas, aumentar el impuesto de consumo de 5% a 19% sobre determinados productos, lo que hubiera generado un impacto económico considerable.

“Le pedí formalmente a la Corte Constitucional que suspendiera el decreto de la supuesta emergencia económica con el que el presidente Petro pretendía gobernar por decretazo como un dictador. Y la Corte tomó una decisión histórica y valiente, y suspendió esos absurdos decretos. Agradezco y felicito a los magistrados y magistradas valientes que protegieron el país. Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley”, afirmó.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezGrupos delincuencialesBandas criminalesCaposMafia internacionalInterpolCrimenTrafico de armasNarcotraficoAlias CoyaAlias BalínColombia-Noticias

Más Noticias

Comenzó la temporada de avistamiento de aves en Valle del Cauca: estos son los destinos y especies imperdibles

La región alberga una amplia variedad de hábitats, desde humedales y bosques de niebla hasta áreas urbanas, lo que permite a observadores y expertos identificar cientos de especies durante rutas y recorridos especializados guiados

Comenzó la temporada de avistamiento

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Las redes sociales del programa que ya comenzó a revelar los participantes de su sexta temporada dio un indicio que no dejó lugar a dudas, mientras que la huilense confirmó indirectamente su ingreso al formato

Yina Calderón confirmó su entrada

Colombia completó el regreso de más de 6.000 deportados desde Estados Unidos, primer vuelo de 2026 llegó a Bogotá

El Gobierno nacional ha manifestado que tiene un compromiso con los connacionales que buscan volver al territorio nacional

Colombia completó el regreso de

La operación Perseo para recuperar El Plateado, en Cauca, estaría “fracasando”, según exviceministra: “No es suficiente”

Daniela Gómez aseguró que se requiere de la cooperación de la ciudadanía para garantizar la retoma del control territorial

La operación Perseo para recuperar

Petro ordenó una reunión con altos mandos de la Policía para perseguir la compra de votos: “Como comandante supremo que soy”

El gobernante de los colombianos aseguró que en el territorio nacional se utiliza la violencia para obligar a la población a sufragar por un político que no es afín a sus ideales, sino a los intereses de otras figuras de poder

Petro ordenó una reunión con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón confirmó su entrada

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Dos jugadores del Inter Miami

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

Hora y dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes será la pelea estelar

El peculiar homenaje a Falcao que es tendencia en Colombia: “El tigre no es como lo pintan”