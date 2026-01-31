El presidente Petro y Luis Carlos Reyes en una nueva polémica por discusión sobre contratos de exportación de carbón a Israel

La disputa entre Gustavo Petro y el exdirector de la Dian se centra en la autorización para mantener contratos existentes de exportación de carbón a Israel - crédito Presidencia

Un diálogo privado difundido por Luis Carlos Reyes reabrió la disputa pública sobre las exportaciones de carbón colombiano a Israel.

El exdirector de la Dian hizo pública una conversación que, según él, evidencia que el presidente Gustavo Petro avaló que la prohibición de vender carbón a Israel no afectara los contratos ya firmados.

El trasfondo político de este debate es la posición oficial del Gobierno frente al conflicto en Oriente Medio, pero también la preocupación por posibles consecuencias jurídicas si la medida alcanzaba contratos previos.

Tras la salida de Reyes de la administración, la controversia escaló cuando Petro lo señaló públicamente de desinformar sobre las acciones del Ejecutivo en este asunto.

Luis Carlos Reyes reveló un diálogo privado que reabre la polémica sobre las exportaciones de carbón colombiano a Israel - crédito @luiscrh/X

El cruce de acusaciones se hizo visible cuando, citando la conversación, Reyes desafió al mandatario: “Un economista debe decir siempre la verdad”, solicitando al presidente que dejara de “difundir falsedades” sobre su gestión.

Aseguró además que fue Petro el que “ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón a Israel”, a pesar del decreto anunciado para prohibir ese comercio a raíz de la guerra en Gaza.

En la imagen divulgada, se detalla el intercambio entre Reyes y Gustavo Petro. El entonces jefe de la Dian consultó si el decreto de prohibición debía aplicarse solamente a contratos firmados después de su publicación.

Preguntó explícitamente: “¿Es así?”. La respuesta atribuida a Petro fue contundente: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”, reflejando su decisión de evitar riesgos legales que pudieran comprometer al Estado colombiano permitiendo la vigencia de acuerdos anteriores.

Este episodio evidenció las diferencias internas en el Gobierno, pues Reyes abandonó el cargo debido a desacuerdos y, desde fuera, contradice abiertamente la versión defendida por el presidente.

La disputa entre Gustavo Petro y el exdirector de la Dian se centra en la autorización para mantener contratos existentes de exportación de carbón a Israel - crédito @luiscrh/X

La polémica también expuso cómo, pese al anuncio oficial de restricción, los contratos vigentes permitieron que las exportaciones de carbón a Israel continuaran.

El anuncio de la limitación a estos envíos surgió como medida de presión diplomática en medio de las acciones militares en Gaza, pero desde sectores críticos se señalaron las limitaciones reales del decreto.

La decisión presidencial de no incluir los contratos previos se justificó en la protección del Estado colombiano ante eventuales demandas. La imagen del chat, publicada en la cuenta de X de Luis Carlos Reyes, detalló que esta orientación se adoptó después de que, “inicialmente se había planeado” que la medida afectara a los contratos anteriores al 30 de abril del 2025.

Esta es la fecha oficial en la que se suspendió la exportación de Carbón a Israel

La medida de prohibición a las ventas de carbón afecta contratos previos, sin excepción, según decreto presidencial vigente desde el 30 de agosto de 2025 - crédito Agencia Nacional de Minería

La decisión del Gobierno de suspender completamente las exportaciones de carbón a Israel marcó la ruptura diplomáticá y económico con Israel.

Según informó la Presidencia de Colombia, desde el 30 de agosto de 2025 la prohibición de ventas “sin excepciones” se aplicó “bajo cualquier circunstancia”, lo que descartó la posibilidad de contratos previos o situaciones especiales.

El impacto de esta medida se sumó a una presión creciente sobre el sector carbonero colombiano. Las ventas internacionales de este mineral cayeron a cerca de la mitad desde 2023, año en el que el país percibió ingresos por unos 7.000 millones de dólares, afectadas no solo por la interrupción de la relación comercial con Israel, sino por la caída en los precios globales debida al aumento de producción en Indonesia, según acusan los gremios mineros locales.

El decreto representó el segundo intento de Petro por frenar los envíos hacia Israel. Un primer intento en 2024 había excluido contratos ya aprobados, lo que permitió la continuidad de algunas exportaciones.

El mandatario justificó, en ese entonces, un nuevo alcance de la norma señalando que “barcos carboneros siguen llegando a Israel porque sus funcionarios le desobedecieron”. Por esa razón, en julio ordenó a la Armada colombiana impedir la salida de estos cargamentos, reforzando así la ejecución de la política exterior.

Además de la prohibición, Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 y calificó de “genocida” al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El Gobierno colombiano también suspendió la compra de armamento israelí, alineando todas sus acciones bilaterales con la posición crítica frente a la ofensiva sobre Gaza.