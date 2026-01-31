El Ministerio de Transporte otorga permiso definitivo a Puerto Antioquia para operaciones internacionales

Puerto Antioquia obtiene autorización oficial como nuevo eje estratégico para el comercio exterior colombiano, potenciando la región de Urabá - crédito Puerto Antioquia

Con la reciente autorización oficial, Puerto Antioquia se posiciona como un nuevo eje estratégico para el comercio exterior en Colombia.

El Ministerio de Transporte otorgó, mediante la Resolución No. 20263040003075 del 29 de enero de 2026, el permiso definitivo que habilita a este terminal para atender exportaciones e importaciones, consolidando su rol en la región de Urabá y adelantando un cambio significativo en la logística nacional.

El terminal, operado por Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia, ya cuenta con todos los permisos estatales para funcionar plenamente.

De acuerdo con proyecciones internas, tiene el potencial de movilizar hasta el 25% de la carga de comercio exterior del país, un dato que anticipa su peso en la próxima redistribución del movimiento portuario colombiano.

Previo al inicio formal de operaciones, la infraestructura portuaria completó varias pruebas de funcionamiento. En la noche del 24 de enero, recibió la motonave AS Angelina, proveniente de Panamá, como parte de la cuarta verificación logística.

Durante este ejercicio, el equipo portuario descargó 300 contenedores vacíos, bajo la supervisión permanente de la Dian, organismo responsable de verificar todos los procesos vinculados al comercio exterior.

A la obtención de permisos logísticos y aduaneros, se sumó la certificación internacional de seguridad. Entre finales de 2025 y principios de 2026, la Dirección Marítima de Colombia (Dimar) reconoció oficialmente a Puerto Antioquia como “Puerto Seguro”, tras validar el cumplimiento pleno del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP/ISPS). Esto garantiza que el puerto opera bajo estándares globales aceptados por la Organización Marítima Internacional.

En declaraciones recogidas de la terminal portuaria, su CEO Alejandro Costa Posada y la Junta Directiva agradecieron el respaldo institucional recibido: “Reconocemos el liderazgo, compromiso institucional y rigor técnico con que todo el equipo del Ministerio de Transporte acompañaron este proceso”.

Según Costa, la habilitación “consolida a Urabá como el nuevo epicentro de la logística en el país, impulsando el desarrollo económico y social de la mano de las comunidades, promoviendo su bienestar y fortaleciendo la competitividad de Colombia”.

El impacto económico de la obra se proyecta tanto a nivel regional como nacional. Costa subrayó que, más allá del logro institucional, el proceso benefició a la región, pues “el proyecto se ha desarrollado con talento humano de Urabá, preparado durante más de un año para operar un puerto de nivel uno”.

Desde el sector exportador, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, indicó que el nuevo puerto producirá “ahorros promedio del 33% en distancia frente a otros puertos del Caribe colombiano para Medellín, el Eje Cafetero, Bogotá y Cundinamarca”, acercando la infraestructura a las principales regiones productivas.

De acuerdo con su análisis, Puerto Antioquia podrá movilizar aproximadamente el 10% del comercio exterior nacional, diversificando las rutas de entrada y salida de mercancías y contribuyendo a una distribución más eficiente de la carga entre terminales marítimos.

En términos de sectores productivos, la influencia directa de Puerto Antioquia se extenderá sobre agroindustria, especialmente banano, plátano, aguacate, café, cacao y flores, así como sobre la carga automotriz, insumos de consumo masivo y graneles secos —destacándose el maíz y la soya—.

El puerto contará, desde el inicio, con una capacidad anual de siete millones de toneladas. Solo la agroindustria bananera, de acuerdo con cifras de Augura, exporta cada año 1,6 millones de toneladas desde Urabá.

La apertura de Puerto Antioquia coincide con una etapa de expansión portuaria en la región. En el área del Golfo de Urabá se encuentran en desarrollo cinco nuevos terminales: Puerto Cirilo, Puerto Pisisí, Puerto Progreso y Darién International Port, además del propio Puerto Antioquia.

Para Eladio Ramírez Vásquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Urabá, la dinámica responde a una demanda en crecimiento, impulsada por la proximidad al Canal de Panamá y las ventajas estratégicas de la costa.

Ramírez Vásquez destacó: “La localización del Golfo reduce los riesgos operativos asociados a vientos y fenómenos climáticos. Además, los volúmenes de carga responderán a los cambios del mercado y a la nueva geopolítica comercial”.

Los especialistas en logística apuntan que el potencial de Urabá va más allá de su capacidad actual, pues la región ha exportado por décadas millones de toneladas de productos agrícolas hacia Europa y Estados Unidos, a pesar de no contar previamente con una infraestructura portuaria de semejante escala.