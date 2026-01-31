El director de la cárcel de Rivera renunció tras el atentado en Neiva en dónde murió su hijo

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en una vía cercana al cementerio Los Olivos, donde dos personas resultaron lesionadas tras ser interceptadas por agresores en moto mientras viajaban en un automóvil oficial - crédito Redes Sociales / X

Edgar Enrique Rodríguez renunció a la dirección de la cárcel de Rivera pocos días después del atentado en Neiva, en el que perdió la vida su hijo de once años y, posteriormente, el subdirector del penal.

El atentado ocurrió el 13 de enero en el sur de Neiva (Huila), cuando hombres armados atacaron el vehículo en el que se trasladaba Rodríguez acompañado de su familia y miembros del personal penitenciario.

En el ataque, su hijo, Ismael Enrique Rodríguez Pulgarín, recibió un disparo en la cabeza y falleció en el lugar, mientras que Renato Solano Osorio, subdirector del centro, murió días después en el hospital.

Aunque Rodríguez no resultó herido físicamente, el impacto emocional fue grave. El dolor por la pérdida de su hijo y la violencia experimentada incidieron directamente en su decisión de dejar el cargo.

En una carta dirigida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Rodríguez enfatizó que su principal prioridad es acompañar a su familia en el duelo y atender las consecuencias personales de la tragedia.

La renuncia del exdirector, motivada por un atentado que cobró la vida de familiares y colegas, ha elevado el nivel de preocupación sobre la seguridad de los servidores públicos en el departamento del Huila - crédito @INPEC_Colombia/X

Tras dejar el cargo, el exdirector y su esposa, Angélica Pulgarín, viajaron a Europa para realizar un “recorrido espiritual y religioso” en busca de consuelo y fortaleza, tal como detalló Noticias Cartagena. Para la familia, este viaje representa un espacio de introspección frente a la pérdida sufrida.

La renuncia de Rodríguez genera preocupación en la comunidad penitenciaria de Colombia y evidencia la vulnerabilidad de quienes ocupan cargos clave en el sistema penitenciario.

Sectores sociales han manifestado solidaridad y alarma ante la escalada de violencia en Huila contra servidores públicos y sus familias.

La gestión de Rodríguez concluye tras un hecho que deja una profunda huella en la memoria institucional del país y refleja los riesgos a los que se enfrentan los funcionarios del sistema carcelario colombiano.

El deterioro tecnológico limita el funcionamiento de bloqueadores de señal en cárceles de Colombia

Un grave deterioro tecnológico afecta a los inhibidores de señal en cárceles de Colombia, ya que solo seis de dieciséis bloqueadores instalados permanecen activos y emplean tecnología de hasta quince años de antigüedad, según Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en diálogo con Noticias RCN.

La infraestructura obsoleta de los dispositivos para interferir comunicaciones ha permitido que las redes móviles superen la capacidad de los sistemas existentes, lo que facilita actividades ilícitas desde los centros penitenciarios sin que existan soluciones de fondo - crédito Colprensa

Frente a bloqueadores obsoletos e inoperantes, el avance de las redes móviles ha dejado ineficaces los sistemas GSM aún en funcionamiento y ha inhabilitado los restantes. Esta situación ha permitido la proliferación de extorsiones y delitos desde recintos penitenciarios, mientras las soluciones estructurales permanecieron ausentes durante más de una década.

El problema se agrava por el impacto en zonas aledañas, donde bloqueos generalizados llevaron a que el Estado deba pagar más de $50.000 millones en multas tras interrumpir la señal telefónica a la comunidad próxima a la prisión de Cómbita.

Ante la urgencia, por orden del ministro de Justicia, la Uspec y operadores móviles han iniciado pruebas piloto de bloqueo en Cómbita y cárceles priorizadas como Dorada, Valledupar e Ibagué.

En materia de seguridad interna, Gutiérrez informó sobre una “muy buena inversión” reciente del Estado, con la entrega de más de seis mil restricciones, dos mil máscaras tácticas, aproximadamente 480 armas y dos mil excusas antimotines. Además, se contemplan nuevas adquisiciones de chalecos, camisas balísticas y vehículos blindados, junto a la elaboración de protocolos de protección basados en análisis de riesgo y denuncias.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec: La crisis de seguridad provocada por la inoperancia de los inhibidores de señal en las cárceles de Colombia ha escalado - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La depuración institucional sigue siendo un eje central, con 1.150 procesos disciplinarios reportados en 2025, de los cuales 404 corresponden a corrupción, lo que ha derivado en 600 sanciones y 79 casos por corrupción.

egún Gutiérrez, el Inpec investiga alrededor de 1.247 personas y, gracias al trabajo con la Fiscalía Anticorrupción, en el último año se ejecutaron unos 25.000 operativos en el país, con el decomiso de 35.000 celulares utilizados para actividades ilícitas.

Las acciones en curso buscan modernizar los sistemas de bloqueo, reforzar la protección del personal y aplicar estrategias de depuración interna para recuperar el control penitenciario y limitar los delitos organizados desde las cárceles.