Benedetti cuestiona al CNE mientras define caso Iván Cepeda: “Se necesita un órgano autónomo electoral”

| crédito Andrea Puentes/Presidencia

En medio de una jornada clave para el Consejo Nacional Electoral (CNE), el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un mensaje crítico contra ese organismo, justo cuando la corporación analiza si el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se encuentra o no inhabilitado para participar en la consulta presidencial del 8 de marzo.

La reacción del funcionario se conoció a través de su cuenta personal de X, donde cuestionó el funcionamiento del CNE y planteó la necesidad de modificar el modelo institucional que regula los procesos electorales en el país.

El pronunciamiento se dio mientras el tribunal administrativo revisa varias demandas relacionadas con la situación jurídica del aspirante presidencial.

REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó Semana, Benedetti expresó su inconformidad al señalar que en Colombia debería existir un órgano autónomo electoral, distinto al actual esquema. En su publicación, el ministro aseguró que dentro del CNE no se estaría aplicando de manera adecuada el derecho electoral.

“CNE. Queda claro que en Colombia se necesita un órgano autónomo electoral. En el @CNE_COLOMBIA se hace más política, no de altura, que derecho electoral”, escribió el jefe de la cartera del Interior, en un mensaje que generó reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos.

El pronunciamiento del ministro se conoció en un contexto de alta expectativa institucional. El CNE debe resolver si Iván Cepeda puede o no seguir en la carrera hacia la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo, una decisión que tendría efectos directos en la configuración del escenario electoral del progresismo.

De manera paralela, Cepeda ha advertido públicamente que, en caso de que el Consejo Nacional Electoral adopte una determinación adversa que le impida competir, acudirá a acciones legales, entre ellas una tutela, con el fin de controvertir la decisión ante instancias judiciales.

Esta semana, el aspirante presidencial manifestó que, desde su perspectiva, existen intentos por excluirlo de la consulta mediante lo que calificó como “interpretaciones tramposas” de la legislación electoral vigente. En ese sentido, expresó que el debate jurídico va más allá de su aspiración personal.

“Ahora buscan desesperadamente impedir mi participación en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo”, señaló Iván Cepeda, al referirse a los recursos presentados ante el CNE y a los argumentos que se han puesto sobre la mesa para cuestionar su inscripción.

Además, el candidato del Pacto Histórico planteó inquietudes adicionales al afirmar que no solo se estaría buscando negar su participación como aspirante, sino también limitar la posibilidad de que los ciudadanos voten en esa consulta, un señalamiento que se suma a la controversia sobre las reglas del proceso.

- crédito Colprensa

De acuerdo con lo reportado por Semana, las demandas interpuestas ante el Consejo Nacional Electoral sostienen que Iván Cepeda estaría inhabilitado por haber participado previamente en una consulta interna del Pacto Histórico, la cual se realizó el 26 de octubre de 2025. En ese proceso, Cepeda resultó ganador.

Quienes respaldan esa tesis argumentan que la Ley 1475 de 2011, específicamente en su artículo 7, establece que una persona que haya participado como precandidato en una consulta interpartidista no puede inscribirse nuevamente en otra consulta dentro del mismo proceso electoral.

Ese punto normativo es el eje central del debate que adelanta el CNE, pues de su interpretación depende si la participación previa de Cepeda constituye o no una causal de inhabilidad para la consulta del 8 de marzo. La corporación deberá definir si ambos procesos se enmarcan dentro del mismo ciclo electoral.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

Mientras se desarrolla esa discusión jurídica, el mensaje del ministro Benedetti añadió un componente político al debate institucional. Sus declaraciones se suman a otras posturas críticas que ha expresado frente a organismos de control y a decisiones judiciales relacionadas con el actual panorama político.

El pronunciamiento también se produce en momentos en los que el Gobierno nacional impulsa debates sobre reformas estructurales y cambios en la arquitectura institucional del Estado, incluyendo propuestas relacionadas con la organización del sistema electoral y la distribución de competencias entre entidades.

En ese escenario, las horas que se viven en el Consejo Nacional Electoral son determinantes para el futuro inmediato de la consulta del Frente por la Vida, así como para la definición de las candidaturas que buscarán representar al progresismo en la contienda presidencial de 2026.