Andrea Padilla llamó “pendejos” a los que la tildaron de votar en contra del proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros: “¡Infames!”

Molesta e indignada, así lució la senadora animalista Andrea Padilla del Partido Alianza Verde, luego de responderle en un video a todos los internautas que la han salido a cuestionar, según ella, con base en la desinformación propia de las publicaciones que aparecen en redes sociales en plena campaña electoral en Colombia.

Y es que de cara a los comicios legislativos que definirán cómo quedarán las bancadas en Senado y Cámara de Representantes para el último periodo de la administración del presidente Gustavo Petro, suelen leerse cientos de publicaciones falsas.

En esta ocasión fueron varias publicaciones que apuntaron contra Padilla las que generaron las palabras de respuesta por parte de la congresista que ha liderado proyectos de ley en pro de los animales.

“Estoy hasta el copete de bodegueros, mandaderos, embusteros, odiadores, politiqueros y un poco de frustrados de izquierdas, de derechas, de donde sea, que andan inventando de mí los peores embustes”, señala la senadora al comienzo del video que compartió en sus cuentas de X e Instagram la noche del viernes 30 de enero de 2026.

La rabia quedó en evidencia con las siguientes palabras de Padilla: “¿Cómo se les ocurre a estos miserables canallas decir que voté en contra del proyecto de ley que prohíbe corridas de toros? ¡Infames!"

El enfado llevó a que la congresista calificara los ciudadanos detrás de dichas publicaciones como “pendejos”.

Padilla siguió con sus argumentos para rechazar tales afirmaciones en las que ella fue mencionada, y pidió replicar su respuesta en video.

“Nosotros que acabamos con las corridas de toros en Bogotá, que abrimos camino en esta lucha hace más de 20 años en el país, que en el 2012 propusimos la primera consulta popular, que el año pasado (2025) estuvimos junto a cientos de miles de colombianos recogiendo firmas para el referendo por los animales”, expuso la senadora.

Para hablar en concreto con ejemplos, Padilla afirmó: “Yo, que he presentado y sacado adelante con mi equipo las leyes más importantes de protección animal en este país, incluida la ley Ángel, quiero ver ustedes, canallas, cuánto han sacado de sus bolsillos para atender a los animales, cuántos ciudades han recorrido esterilizando (perros y gatos), cuál es su trabajo real, advenedizos, paracaidistas”.

En su arremetida contra los usuarios que buscan desinformar, la congresista expresó: “Lo único que tengo es mi trabajo, mi honra y mi buen nombre. Y ustedes, colombianos que conocen mi trabajo, a quienes les pido no solamente compartir este video para cerrarles el pico y quitarles el hipo a esos miserables, oportunistas, suertudos, y por supuesto, hacer videos de defensa de mi buen nombre, porque no nos van a sacar del camino”.

En la parte final de la grabación la senadora Padilla sentenció que “la voz de los animales en el Senado no la van a callar”.

“¿Qué quieren? ¿Quitarnos del camino, petaquearse el tema, poner sobre mí todos los focos y ponerme en peligro como ya lo están haciendo con corralejeros y galleros? Por favor, no permitamos que ganen estos bodegueros a sueldo. La voz de los animales en el Senado se respeta", cerró la congresista.

La senadora es recordada por ser la ponente del proyecto de la Ley Ángel, sancionada en abril de 2025 luego de su aprobación en el Congreso en febrero de ese año.

En ella se incrementan las penas por maltrato animal con agravantes a entre 48 y 98 meses de prisión y establece multas de 30 a 60 salarios mínimos mensuales vigentes.

Aunque la ciudadanía ha mostrado un compromiso creciente al denunciar estos delitos, diversas voces advierten sobre escenarios de impunidad y vacíos legales que dejan a muchos animales aún desprotegidos.