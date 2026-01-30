Vicky Dávila se vistió con manta wayuu y provocó la furia de Martha Peralta por usar su cultura en épocas electorales: “Cínica”

Vicky Dávila sorprendió en redes sociales al compartir parte de su visita a la comunidad indígena wayuu al hacer su baile típico —Crédito: @VickyDavilaH/X

Una inesperada y polémica confrontación estalló entre la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila y la senadora Martha Peralta, que protagonizaron una feroz disputa en redes sociales que provocó un intenso debate sobre la apropiación cultural y el uso de símbolos indígenas en las campañas políticas.

La pelea comenzó cuando Dávila, en medio de su campaña para las elecciones presidenciales de 2026, compartió una serie de publicaciones en su cuenta en X que mostraban su visita a La Guajira, región en la que se encuentra la comunidad wayuu.

En sus imágenes y videos, la periodista se mostró participando en una danza tradicional wayuu, conocida como yonna, y usó el maquillaje característico de la cultura indígena. Estas publicaciones fueron acompañadas de un mensaje de orgullo por la comunidad y de agradecimiento hacia las mujeres que la acompañaron durante su visita.

“Las mujeres wayuu le transmiten a uno su fuerza a través de su danza Yonna y de su maquillaje y su manta. Es un honor, un privilegio. Es tener su confianza. Yo les di mi palabra y seré su presidente, con el favor de Dios”, escribió la candidata presidencial que se enfrentará en las urnas en la Gran Consulta por Colombia.

Así inició la disputa entre Martha Peralta y Vicky Dávila

No obstante, esta demostración de apoyo a la cultura wayuu no fue recibida de la misma forma por Martha Peralta, que pertenece a esta comunidad y se mostró sumamente crítica ante la ostentación de los símbolos culturales como parte de la campaña política de Dávila.

A través de su cuenta en la plataforma digital, Peralta arremetió contra la periodista, al expresar su indignación por lo que consideró una utilización inapropiada de la cultura indígena con fines electorales: “Ah, pero hacen un escándalo cuando me pongo jean y camiseta. Hoy aparecen otros disfrazándose de nuestras costumbres y de nuestra cultura para sacar votos, para posar en fotos y hacer politiquería y ahí sí guardan silencio”.

“¡Qué convenientes! Yo no me visto de indígena por conveniencia electoral. Yo soy wayuu, hablante del Wayunaiki, parte de este territorio, de esta historia y de esta lucha, no solo en campaña. ¡Pero se rasgan las vestiduras porque me pongo un jean! Nuestra cultura no es un accesorio ni un disfraz de ocasión. Se respeta, se vive y se defiende. A mí no me van a enseñar identidad quienes solo vienen a usarla cuando les conviene (sic)”, publicó Peralta.

Este mensaje encendió la chispa de la disputa, lo que rápidamente se convirtió en un enfrentamiento en el que ambas se intercambiaron duras palabras. Vicky Dávila no tardó en responder, al negar las acusaciones de apropiación cultural y defendiendo su derecho a compartir y honrar las tradiciones en La Guajira.

“Congresista Martha Peralta, para mí fue un honor recibir la manta de las manos de las valientes mujeres WAYUU. Usted, en cambio, ha deshonrado la tradición y el honor matriarcal, los ancestros, y la cultura. Usted sabe todo lo que ha hecho. Usted es una vergüenza para La Guajira, cómplice política de este Gobierno corrupto que se robó la plata del agua de los guajiros con sed”, escribió Peralta.

“¿Por qué no te callas, Martha Peralta, ya que no tienes autoridad moral? No representas a esas maravillosas mujeres que conocí hoy. A ellas el honor, para ti, la justicia”, respondió Dávila a través de su cuenta en X, redoblada por una fuerte crítica hacia Peralta por su vinculación con el actual Gobierno de Gustavo Petro.

La acusación de Dávila sobre la corrupción en la administración Petro parece haber sido el punto culminante del enfrentamiento. La periodista es feroz crítica del Gobierno actual, especialmente en temas relacionados con la crisis del agua en La Guajira, región afectada por la sequía y la escasez de recursos hídricos; sobre todo con lo que respecta al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Martha Peralta insistió en que su comunidad no puede usarse para fines electorales

En respuesta, Martha Peralta no dudó en acusar a Dávila de utilizar su cultura como un “accesorio electoral”, mientras ella misma, según la senadora, fue consistentemente fiel a su identidad y a las luchas de su pueblo: “Vicky, usted no conoció a las mujeres Wayuu hoy. Las usa. Las mujeres Wayuu no necesitan que usted las ‘represente’ ni que las instrumentalice para su agenda politiquera (sic)”.

El intercambio de acusaciones no se detuvo en la cuestión cultural, sino que tocó aspectos políticos y sociales más profundos. Dávila, en sus respuestas, acusó a Peralta de estar alineada con el actual Gobierno, el cual, según ella, falló al no cumplir con las necesidades más urgentes de La Guajira, como la solución a la crisis del agua.

La periodista y candidata presidencial no dudó en calificar a Peralta de “cínica” y de ser cómplice del “robo del agua” destinado a los guajiros.

“Martha Peralta, usted ha apoyado a este Gobierno corrupto que se le robó la plata del agua al pueblo guajiro que muere de sed. Cínica. Por ahí la nombran… (sic)”, escribió Dávila, lo que intensificó aún más el tono del intercambio.

