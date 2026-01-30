Susana Muhamad se despachó contra el CNE por el limbo de Iván Cepeda de participar en la consulta del 8 de marzo: “Falta de acción”

La exministra destaca el papel de Iván Cepeda como líder con el ADN progresista necesario para encabezar el Frente por la Vida en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 ha generado una firme respuesta de apoyo por parte de Susana Muhamad, exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que denunció públicamente los intentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de frenar la candidatura como un ataque directo a la democracia.

En entrevista con Blu Radio, Muhamad enfatizó que el progresismo considera imprescindible la presencia de Cepeda, a quien atribuyó el liderazgo necesario para encabezar el proyecto político del sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus declaraciones, Muhamad se despachó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que señaló de hacer “maniobras políticas” ante los posibles impedimentos planteados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sostuvo que el movimiento progresista no contempla un escenario sin su candidato principal, a quien definió como portador del “ADN progresista” necesario para liderar el país.

Muhamad advierte que la exclusión de Cepeda por parte del Consejo Nacional Electoral sería un atentado contra la democracia colombiana - crédito Colprensa

“Nosotros estamos en un proceso democrático que ha tenido todos los obstáculos para ejercer y profundizar la democracia. La situación que se presentó en octubre fue una situación causada por el mismo Consejo Nacional Electoral. Sus confusiones, su falta de acción a tiempo, pero aquí por la falta de procedimientos, eficacia y las maniobras políticas no se puede sacrificar los derechos políticos y democráticos de millones de ciudadanos”, indicó al medio citado.

Para Muhamad, la exclusión de Cepeda sería un atentado contra la democracia, por lo que anunció que el sector dará la pelea por la vía jurídica.

Insistió en que lucharán “palmo a palmo con todos los elementos a nuestro alcance” para garantizar la participación de Cepeda en la consulta y consolidar el Frente por la Vida, con el objetivo de defender los derechos democráticos de los electores de la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo en octubre.

Muhamad resaltó el compromiso de respaldar al ganador de la consulta interpartidista e insiste en que Iván Cepeda representa la continuación del proyecto político de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Nosotros vamos a luchar por los derechos políticos y democráticos de más de 3.000.000 de personas que participaron en esa consulta con un plan estratégico claro que se tenía, que era elegir el candidato del Pacto Histórico para ir a una consulta interpartidista a un frente que hoy se llama el Frente por la vida (...) Así que aquí vamos a luchar palmo a palmo con todos los elementos a nuestro alcance para que no solo Iván Cepeda esté en la consulta, sino que podamos consolidar el Frente por la vida, que es la estrategia política de movilización”, sostuvo Muhamad.

La exministra destacó que la consulta no es solo una táctica electoral, sino la base para conformar un frente capaz de disputar el poder en igualdad de condiciones. Rechazó que se impida la estrategia de formación de mayorías mediante “leguleyadas”, advirtiendo que no permitir la participación de todos los integrantes del frente sería negar la constitución del propio Frente por la Vida.

Muhamad aseguró que, pese a las diferencias internas, existe un compromiso absoluto con la consulta interpartidista: si otro candidato resultara ganador, el sector de Cepeda respaldaría a esa persona en la primera vuelta.

El futuro de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo se decirdirá el sábado 31 de enero - crédito Colprensa

No obstante, reiteró que la “continuidad de Gustavo Petro” solo se representa de manera genuina en Iván Cepeda. Finalmente, instó a que la consulta progresista sea la más votada, señalando que esto impulsaría al ganador del proceso hacia la primera vuelta.

“Ese es el compromiso de ir a una consulta interpartidista, pero nosotros hemos hecho un trabajo muy de fondo para garantizar un poder popular y social que dé la claridad de dónde realmente está el proyecto del cambio. Y les puedo asegurar que la señal está clara, pero se la quiero repetir a los ciudadanos y ciudadanas que creen que debemos seguir en esta orientación del cambio, que realmente donde está el cambio, donde está la continuidad de Gustavo Petro es en Iván Cepeda”, apuntó Muhamad.