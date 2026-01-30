Colombia

Sube el salario mínimo y construir vivienda en Bogotá será más caro en 2026, según el gremio

El aumento del salario mínimo presiona los costos de mano de obra y se suma al encarecimiento de insumos, tasas de interés y ventas más lentas

Guardar
La construcción en Bogotá y
La construcción en Bogotá y Cundinamarca enfrenta el aumento de costos de producción para proyectos de vivienda en 2026 - crédito @idubogota/X

Antes de que arranque 2026, el sector constructor en Bogotá y Cundinamarca ya hace cuentas finas. No solo por lo que viene en materia de demanda, sino por un frente que preocupa cada vez más a los empresarios, el aumento de los costos de producción y su impacto directo en la viabilidad de nuevos proyectos de vivienda.

Esa inquietud quedó sobre la mesa durante el Encuentro de Perspectiva Económica 2026 (EPE 2026), organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca. Allí, el gremio presentó una radiografía del momento que atraviesa la actividad edificadora y de los factores que, según el propio sector, marcarán el pulso del próximo año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El costo de la mano
El costo de la mano de obra preocupa al 91% de los empresarios del sector construcción en Bogotá y Cundinamarca - crédito Camila Díaz/Colprensa

Una encuesta aplicada entre los empresarios reveló cuatro focos de presión claros. El más citado fue el costo de la mano de obra, mencionado por el 91% de los consultados. Le siguieron los desistimientos y la velocidad de las ventas, con un 72%; las tasas de interés, señaladas por el 65%; y, en el mismo nivel, el aumento en los costos de los insumos.

El gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Edwin Chiriví, fue el encargado de abrir el encuentro con un balance que combinó resultados recientes y alertas hacia adelante. Entre los elementos que seguirán empujando los costos al alza, destacó el incremento del salario mínimo para 2026, una variable que, si bien mejora el ingreso de los trabajadores, también eleva de forma significativa la estructura de costos de las constructoras.

Las proyecciones que maneja el gremio no son menores. De acuerdo con la medición presentada, el 35% de los empresarios estima que los costos de producción podrían aumentar más de un 11% durante 2026. Otro 26% calcula incrementos entre 9% y 11%, mientras que el 24% prevé alzas entre 7% y 9%. En contraste, solo un 4% considera que el aumento estaría entre 5% y 7%, y apenas un 2% cree que será igual o inferior al 5%.

El incremento del salario mínimo
El incremento del salario mínimo previsto para 2026 impacta significativamente la estructura de costos de las constructoras - crédito IDU

Pese a ese escenario exigente, el balance regional ofrece un matiz distinto frente al panorama nacional. Chiriví insistió en que la capital y su área de influencia mostraron un mejor comportamiento relativo. “El mercado de Bogotá y Cundinamarca ha mostrado mayor resiliencia y una mejor dinámica de recuperación frente al promedio nacional”, afirmó durante su intervención.

Las cifras de actividad económica respaldan esa lectura. Según Camacol, el PIB edificador en Bogotá registró un crecimiento de 5,4%, con varios trimestres consecutivos en terreno positivo. “Este desempeño contrasta con la dinámica nacional, que acumuló trimestres negativos”, explicó el directivo, al señalar la diferencia entre la región y el resto del país.

El ritmo de ventas también refuerza esa brecha. Al cierre de 2025, el sector vivienda en la región reportó un crecimiento del 17% en ventas. En el caso de Bogotá, los niveles superaron en 5% los registros previos a la pandemia, mientras que, a escala nacional, el mercado aún se mantiene 14% por debajo de esos niveles.

El 35% de los empresarios
El 35% de los empresarios estima que los costos de producción en construcción aumentarán más del 11% durante 2026 - crédito Colprensa

Con ese telón de fondo, el mensaje del gremio fue claro, el entorno de costos será retador, pero no paralizante. Para Chiriví, el desafío está en anticiparse y tomar decisiones oportunas. “Debemos mapear y gestionar soluciones efectivas frente a los desafíos que enfrentamos para 2026. Confiamos en que este espacio permita comprender mejor los efectos económicos y de política pública que marcarán el próximo año”, señaló.

Así, entre señales de recuperación y alertas por el encarecimiento de producir vivienda, el sector entra a 2026 con una mezcla de cautela y confianza, consciente de que el margen de maniobra será más estrecho, pero con una región que, por ahora, sigue mostrando mejores señales que el promedio del país.

Temas Relacionados

CamacolConstrucción en ColombiaSector constructorObrasSalario mínimoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal para ver en Colombia la gala que premia lo mejor de la música

Con Bad Bunny y Kendrick Lamar como principales protagonistas, el país aguarda por el desempeño de los artistas nacionales en la gala 68

Premios Grammy 2026: fecha, hora

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, se miden, en la capital del Valle del Cauca, dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

Juliana Gutiérrez, hermana de Fico Gutiérrez, contó detalles de la muerte de su hijo y de la enfermedad de su hija: “Devastador”

La aspirante al Congreso expuso los momentos más complejos por los que ha tenido que pasar y cómo los ha enfrentado

Juliana Gutiérrez, hermana de Fico

Petro lanzó fuerte advertencia para el gobierno entrante sobre la deuda en Colombia: “Espero no sea enemigo del pueblo”

El mandatario colombiano advirtió que, si el próximo mandato anula sus medidas fiscales, la deuda aumentará significativamente, lo que forzará a recaudar más impuestos a los trabajadores

Petro lanzó fuerte advertencia para

Petro anunció que pese a la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica los decretos derivados son legales

El jefe de Estado advirtió que los colombianos de a pie tendrán que pagar las consecuencias del concepto del alto tribunal

Petro anunció que pese a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026: fecha, hora

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal para ver en Colombia la gala que premia lo mejor de la música

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna enfrentó a Zambrano y Miryam por su relación

Del ‘Desafío’ al Congreso: este es el ganador del ‘reality’ que ahora le apuesta a la política

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”