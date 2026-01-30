Colombia

Reservas aéreas internacionales hacia Colombia crecen 6,4 % a inicios de 2026 y Bogotá lidera las preferencias

Las proyecciones de reservas aéreas desde el exterior hacia Colombia muestran un aumento sostenido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, con más de 646.000 registros. Los datos revelan estancias prolongadas y una alta concentración en Bogotá, Medellín y Cartagena

REUTERS/John Vizcaino
REUTERS/John Vizcaino

Las reservas aéreas internacionales hacia Colombia registran un comportamiento al alza para los primeros meses de 2026, de acuerdo con cifras recopiladas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato.

El reporte indica que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se contabilizaron 646.770 reservas, lo que representa un crecimiento del 6,4 % frente al mismo periodo comprendido entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, según datos citados por Semana.

Este incremento se presenta en un contexto en el que Colombia mantiene presencia constante dentro de los planes de viaje de turistas internacionales.

Europa Press
Europa Press

Las estadísticas analizadas por la agremiación reflejan que el turismo receptivo continúa mostrando señales de fortalecimiento, impulsado por distintos tipos de motivaciones de viaje y por una permanencia más extensa de los visitantes en el país.

De acuerdo con la información divulgada, más del 70 % de las reservas corresponde a viajes de placer, lo que incluye recorridos turísticos y estancias asociadas al ocio. A este segmento le siguen las visitas a amigos y familiares, que concentran el 15,3 %, mientras que los desplazamientos de grupos organizados representan el 7,5 % y los viajes de negocios el 6 % del total de las reservas internacionales proyectadas para el periodo analizado.

Otro de los elementos destacados en el comportamiento de la demanda aérea es la duración de las estancias. Los registros muestran que una proporción relevante de los viajeros internacionales opta por permanencias prolongadas en territorio colombiano. Según las cifras entregadas por Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, el 25,7 % de las reservas corresponde a viajes de más de 21 noches, mientras que el 19,7 % se ubica en estancias de 14 a 21 noches.

- crédito Secretaría de Ambiente
- crédito Secretaría de Ambiente

En el mismo análisis, el 19,1 % de las reservas se asocia con viajes de 6 a 8 noches, y el 15,9 % con estadías de 9 a 13 noches, lo que evidencia una distribución amplia en la duración de los viajes, con predominio de visitas que superan las dos semanas. Estos datos fueron presentados por la agremiación como parte del seguimiento a las tendencias de turismo internacional hacia el país.

En cuanto a los destinos más solicitados, las cifras indican que Bogotá, Medellín y Cartagena concentran más del 91 % de las reservas aéreas internacionales. Dentro de este grupo, la capital del país se posiciona como el principal punto de llegada, al reunir cerca del 59 % del total de las reservas registradas para el periodo evaluado.

Medellín y Cartagena completan el listado de las ciudades con mayor demanda, manteniendo su relevancia dentro del mapa turístico nacional. No obstante, el informe de Anato señala que otros destinos también comienzan a captar interés entre los viajeros internacionales, aunque en proporciones menores frente a las ciudades líderes.

Entre esos destinos adicionales se encuentran Bucaramanga, Pereira, Santa Marta y Cúcuta, que figuran en los registros como ciudades que atraen un flujo creciente de visitantes extranjeros. Este comportamiento sugiere una diversificación gradual en las preferencias de viaje, sin desplazar el peso que mantienen los destinos tradicionales.

- crédito Alcaldía de Medellín
- crédito Alcaldía de Medellín

El análisis también incluyó información relacionada con la anticipación en la compra de los tiquetes aéreos. De acuerdo con los datos consolidados, el 37,6 % de las reservas se realizó con más de cuatro meses de antelación al vuelo, mientras que el 36 % se efectuó entre dos y cuatro meses antes de la fecha de viaje, lo que refleja una planificación previa significativa por parte de los viajeros internacionales.

Las cifras históricas recientes muestran que esta tendencia de crecimiento no es aislada. Entre diciembre y abril de 2026, el incremento reportado había sido del 5,7 % frente al mismo lapso del periodo anterior, lo que refuerza la continuidad del aumento en las reservas aéreas internacionales hacia Colombia.

En lo referente a los mercados emisores, Anato había señalado previamente que entre los principales países desde donde se originan los viajes hacia Colombia se encuentran Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá, mercados que mantienen una participación constante dentro del flujo de visitantes extranjeros, según información retomada por Semana.

