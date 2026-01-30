Colombia

Petro reaccionó a la recusación del magistrado Vladimir Fernández en discusión de la reforma pensional: “El pueblo en las calles”

El presidente afirmó en X que tumbar la reforma pensional significaría la destrucción del mandato popular y llamó a responder de manera pacífica, pero contundente, con movilización ciudadana y participación democrática

El pronunciamiento del presidente se dio en medio del estudio de la reforma pensional en la Corte Constitucional, donde una recusación contra un magistrado abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el alto tribunal- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El presidente Gustavo Petro reaccionó con un extenso y vehemente pronunciamiento en la red social X a la recusación presentada contra el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, solicitud que busca apartarlo del debate de la reforma pensional por su pasado como secretario jurídico de la Presidencia.

Para el jefe de Estado, el trasfondo de este tipo de actuaciones no es jurídico sino político, y estaría orientado a frenar las transformaciones sociales aprobadas por el Congreso y respaldadas en las urnas.

En su mensaje, Petro advirtió que una eventual caída de la reforma pensional y del denominado “salario vital” representaría, a su juicio, “la destrucción definitiva del programa propuesto y votado por el pueblo de Colombia”.

El mandatario enmarcó la controversia como un hecho histórico de gran magnitud y señaló que solo podría ser impulsado por “unas entidades y una fuerza oscura muy contraria a la buena salud del pueblo”.

“La fuerza del derecho formal contra el contenido social”

La controversia por la reforma pensional llega a un momento clave, mientras el Gobierno defiende su legitimidad política y sectores jurídicos cuestionan el trámite y la participación de algunos magistrados- crédito @Petrogustavo/ X

El presidente sostuvo que en el actual debate se estaría imponiendo una visión del derecho “formal”, centrada —según él— en el “hilado de palabras vacías” y no en los objetivos humanos y sociales de las normas. En su análisis, esta lógica jurídica actuaría “contra la existencia y el progreso”, al desconocer la profunda desigualdad del país y la falta de garantías reales de derechos para amplios sectores de la población.

Petro calificó esta postura como una “fuerza jurídica para destruir”, basada en el retardo, el bloqueo y el impedimento de las reformas, y la describió como una expresión del pasado que se enfrenta a los cambios y a la transformación social.

En ese contexto, hizo una analogía personal para ilustrar lo que considera una práctica histórica de exclusión en Colombia, afirmando que ese pasado excluyente lo ha vivido “mil veces” y que ha llevado al país a “centenares de miles de muertos” y a una violencia persistente.

“Excluir a las personas de sus derechos es la causa de la violencia en nuestro país”, escribió el mandatario, conectando directamente el debate jurídico alrededor de la reforma pensional con problemas estructurales de inequidad y conflicto.

Llamado a la movilización y al poder constituyente

El futuro de la reforma pensional sigue en manos de la Corte Constitucional, en un escenario marcado por recusaciones, advertencias del Ejecutivo y llamados a la movilización ciudadana - crédito Joel González/Presidencia

En otro de los ejes centrales de su mensaje, el jefe de Estado aseguró que, como dirigente, no puede “contemplar pasivamente” lo que interpreta como un intento de exclusión total del pueblo y un “no definitivo al derecho y la democracia”. Frente a ese escenario, planteó que la respuesta debe darse en paz, pero con contundencia, a través del ejercicio del poder constituyente.

Petro hizo referencia a la posibilidad de convocar al voto y a la firma ciudadana como mecanismos para respaldar los cambios y contrarrestar lo que llamó “vientos retardatarios”. Según el presidente, el pueblo no solo debe participar en la elección de quienes hacen las leyes, sino también en procesos que permitan redefinir el rumbo institucional del país.

En su discurso, el mandatario resaltó una supuesta unidad nacional alrededor de las reformas, mencionando a obreros, campesinos, soldados, estudiantes y otros sectores sociales, a los que describió como “el alma de la Colombia entera”, unidos bajo la bandera nacional y una lucha histórica por la libertad y la emancipación.

“El pueblo decide”: advertencia final del presidente

El debate por la reforma pensional se intensifica en Colombia, con cruces de mensajes entre el presidente y sectores que cuestionan la legalidad del proceso en el alto tribunal- crédito Luisa González/ REUTERS

El presidente también afirmó que ya existe una “inmensa ola popular” que, en sus palabras, ha dejado “enceguecidos” a quienes representan lo que considera un modelo político agotado. Criticó duramente a quienes, según él, utilizan el insulto, la amenaza a la libertad y las “triquiñuelas” jurídicas para impedir los derechos de la ciudadanía, y acusó a sectores de apropiarse del Estado por codicia.

En ese contexto, hizo un llamado a proteger a los dirigentes del cambio y a apoyar de manera “pacífica y alegre” la movilización social. El mensaje incluyó una advertencia clara: si se declara la exclusión del pueblo, “entonces es el pueblo en las calles hasta el último rincón de Colombia”.

