Colombia

Petro negó ser “el peor presidente” que ha tenido Colombia y resaltó los resultados económicos: “¿Cómo se les ocurre?”

El presidente destacó la reducción del desempleo en el país y el aumento del salario mínimo

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que están tratando de impedir el proceso económico del país que con su Gobierno ha buscado impulsar - crédito Luisa González/Reuters

Durante la entrega de la Institución Etnoeducativa Integral Rural de Villa Fátima - Sede Principal, en el corregimiento de Taguaira (La Guajira), llevada a cabo el 30 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro defendió su gestión en el Gobierno ante críticas sobre derroches y malos manejos de los recursos públicos.

El primer mandatario basó su defensa en la ocupación laboral. Pues, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo de diciembre de 2025 fue del 8,0%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2024, en el que la tasa cerró en 9,1%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Eso quiere decir, que el total de ocupación en el país se ubicó en el 59,2%, cifra que levemente mayor a la reportada en el mismo mes de 2024, que fue del 58,5%.

El desempleo en Colombia se
El desempleo en Colombia se redujo al 8,0% en diciembre de 2025 - crédito @DANE_Colombia/X

En ese sentido, Petro resaltó los resultados en materia de ocupación laboral y advirtió que estarían buscando afectar el progreso económico del país, que, a su juicio, sería uno de los mejores que se han registrado en la historia de la Nación. “El trabajo es la base de la riqueza. Es como nunca en la historia de Colombia, así hay que decírselo; están tirando, están tratando de detener el proceso económico que ha dado los mejores datos de la historia de Colombia y muchos, del siglo que estamos viviendo”, aseveró.

El presidente recalcó que ahora la población accede a más puestos de trabajo, lo cual ha beneficiado a las mujeres y a la población joven, reduciendo así las desigualdades. Destacó también su decisión de incrementar el salario mínimo de la ciudadanía en un 23,7%, quedando así en $2.000.000 (salario base: $1.750.905 y auxilio de transporte: $249.095).

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo en un 23,7% - crédito Adobe Stock

Indicó que, entonces, sería falso afirmar que su administración es la “peor” de todas las que ha tenido Colombia y que él, en esa medida, tampoco puede ser considerado el peor jefe de Estado del país. “Por tanto, no es cierto que este es el peor Gobierno y que es el peor presidente, ¿cómo se les ocurre?”, señaló.

Petro aseguró que su Gobierno ahora presenta los mejores resultados de construcción económica equitativa del país. Como ejemplo, mencionó la aprobación de un salario mínimo para los jóvenes que prestan servicio militar, con un salario básico de $1.743.882, al que se suma un auxilio de transporte de $256.118. También resaltó la entrega de un salario vital mensual legal vigente para los internos de medicina en Colombia, que es de $2.292.705 (salario: $1.750.905 y seguridad social integral: $541.800).

Otra vez se le paga a los soldados de manera justa. Se le paga al personal médico de manera más justa y ya no son explotados. ¿Cuál patria se defiende si no es la patria de la justicia?”, dijo.

El Gobierno ordenó el pago
El Gobierno ordenó el pago de salarios mínimos vitales para soldados que prestan servicio militar e internos de medicina - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El decreto de emergencia económica que preocupa a Petro

Estos resultados que presentó el presidente Petro surgen en medio de una situación fiscal compleja por la que el Gobierno nacional decretó emergencia económica a nivel nacional. A partir de este, se le otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para enfrentar la situación por medio de decretos.

De acuerdo con la administración, son varias las razones por las cuales se estableció la declaratoria, entre ellas, el hundimiento de las leyes de financiamiento (reformas tributarias) con las que el Gobierno buscaba completar los presupuestos generales de 2025 y 2026.

No obstante, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional del decreto mientras toma una decisión de fondo, para determinar si es o no constitucional. Para el primer mandatario, esto supone una traba para la economía del país y puede empeorar la crisis fiscal.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDesempleo en ColombiaPresidente de ColombiaSalario mínimoColombia-Noticias

Más Noticias

Experto propone integrar tecnología avanzada y sector privado para fortalecer la seguridad en Bogotá

Según la visión del especialista, la combinación de cámaras, drones y colaboración con empresas privadas es clave para enfrentar los desafíos de inseguridad en Bogotá

Experto propone integrar tecnología avanzada

David Vélez hizo una lectura incómoda del aumento del salario mínimo en Colombia: “Trae un daño gigantesco”

El fundador de Nubank cuestionó el alza decretada por el Gobierno y advirtió que, aunque la intención es social, el impacto real podría traducirse en menos empleo formal, mayor informalidad y nuevas presiones sobre la inflación y el crédito

David Vélez hizo una lectura

Registraduría avaló comité para que se convoque a una asamblea constituyente en Colombia: “Cumple con requisitos”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó invitando a los colombianos a apoyar la recolección de firmas

Registraduría avaló comité para que

Medicina Legal estableció la identidad de víctimas de accidente aéreo en Norte de Santander: los cuerpos fueron entregados a las familias

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas del siniestro que cobró la vida a 15 personas

Medicina Legal estableció la identidad

Abelardo de la Espriella no aguantó las lágrimas en su visita al Señor de los Milagros de Buga y desató controversia: “¿No era ateo?”

La presencia del candidato presidencial generó expectativa y una multitud que lo acompañó a su ingreso al santuario de peregrinación, experiencia que calificó como una de las mejores de su campaña

Abelardo de la Espriella no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo enfrentó a

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Yeison Jiménez se toma El Campín: así serán los cierres y cambios de movilidad por su esperado concierto homenaje

Deportes

Camila Osorio avanzó a la

Camila Osorio avanzó a la final del WTA 125 de Manila: una medallista olimpica será su próxima contrincante

Hincha de Millonarios es viral por promesa sobre su corte de cabello: recuerdan a Frank Ilett y la crisis del Manchester

Esta fue la última vez que Lionel Messi jugó en el Atanasio Girardot: estuvo en un partido de exhibición lleno de estrellas del fútbol mundial

Hamburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 20 de la Bundesliga

Jugadores de Atlético Bucaramanga asistieron al funeral del hincha asesinado luego del partido ante Cúcuta Deportivo