Petro negó ser “el peor presidente” que ha tenido Colombia y resaltó los resultados económicos: “¿Cómo se les ocurre?”

Durante la entrega de la Institución Etnoeducativa Integral Rural de Villa Fátima - Sede Principal, en el corregimiento de Taguaira (La Guajira), llevada a cabo el 30 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro defendió su gestión en el Gobierno ante críticas sobre derroches y malos manejos de los recursos públicos.

El primer mandatario basó su defensa en la ocupación laboral. Pues, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo de diciembre de 2025 fue del 8,0%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2024, en el que la tasa cerró en 9,1%.

Eso quiere decir, que el total de ocupación en el país se ubicó en el 59,2%, cifra que levemente mayor a la reportada en el mismo mes de 2024, que fue del 58,5%.

En ese sentido, Petro resaltó los resultados en materia de ocupación laboral y advirtió que estarían buscando afectar el progreso económico del país, que, a su juicio, sería uno de los mejores que se han registrado en la historia de la Nación. “El trabajo es la base de la riqueza. Es como nunca en la historia de Colombia, así hay que decírselo; están tirando, están tratando de detener el proceso económico que ha dado los mejores datos de la historia de Colombia y muchos, del siglo que estamos viviendo”, aseveró.

El presidente recalcó que ahora la población accede a más puestos de trabajo, lo cual ha beneficiado a las mujeres y a la población joven, reduciendo así las desigualdades. Destacó también su decisión de incrementar el salario mínimo de la ciudadanía en un 23,7%, quedando así en $2.000.000 (salario base: $1.750.905 y auxilio de transporte: $249.095).

Indicó que, entonces, sería falso afirmar que su administración es la “peor” de todas las que ha tenido Colombia y que él, en esa medida, tampoco puede ser considerado el peor jefe de Estado del país. “Por tanto, no es cierto que este es el peor Gobierno y que es el peor presidente, ¿cómo se les ocurre?”, señaló.

Petro aseguró que su Gobierno ahora presenta los mejores resultados de construcción económica equitativa del país. Como ejemplo, mencionó la aprobación de un salario mínimo para los jóvenes que prestan servicio militar, con un salario básico de $1.743.882, al que se suma un auxilio de transporte de $256.118. También resaltó la entrega de un salario vital mensual legal vigente para los internos de medicina en Colombia, que es de $2.292.705 (salario: $1.750.905 y seguridad social integral: $541.800).

“Otra vez se le paga a los soldados de manera justa. Se le paga al personal médico de manera más justa y ya no son explotados. ¿Cuál patria se defiende si no es la patria de la justicia?”, dijo.

El decreto de emergencia económica que preocupa a Petro

Estos resultados que presentó el presidente Petro surgen en medio de una situación fiscal compleja por la que el Gobierno nacional decretó emergencia económica a nivel nacional. A partir de este, se le otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para enfrentar la situación por medio de decretos.

De acuerdo con la administración, son varias las razones por las cuales se estableció la declaratoria, entre ellas, el hundimiento de las leyes de financiamiento (reformas tributarias) con las que el Gobierno buscaba completar los presupuestos generales de 2025 y 2026.

No obstante, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional del decreto mientras toma una decisión de fondo, para determinar si es o no constitucional. Para el primer mandatario, esto supone una traba para la economía del país y puede empeorar la crisis fiscal.