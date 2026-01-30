Colombia

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

El cantante festejó su cumpleaños 32 con una incursión en la salsa acompañado de la puertorriqueña y un videoclip con lo mejor de ambos países

Maluma celebra su cumpleaños 32
Maluma celebra su cumpleaños 32 con el estreno de "1+1", una colaboración junto a la cantante puertorriqueña Kany García - crédito @maluma/Instagram

En su cumpleaños número 32, Maluma sorprendió a sus seguidores por dos motivos. El primero, presentó un nuevo look que ya dio de qué hablar debido a que se trataría de la antesala de un nuevo álbum de estudio. El segundo, el lanzamiento de 1+1, una colaboración con la puertorriqueña Kany García que apuesta en su letra por la libertad de amar sin restricciones y muestra la madurez artística y personal del cantante.

El lanzamiento, realizado el pasado miércoles 28 de enero, presenta una incursión clara en la salsa por parte del antioqueño, siguiendo la tónica ya marcada en tiempos recientes por otras figuras del urbano como Bad Bunny o Karol G de presentar canciones más ligadas a la tradición musical latina, entrecruzadas con la producción propia del urbano.

La canción 1+1 marca una
La canción 1+1 marca una incursión de Maluma en la salsa y fusiona sonidos urbanos con raíces de la música latina - crédito @maluma/Instagram

El estreno vino acompañado de un videoclip, grabado en Medellín y dirigido por Stillz, reconocido por su trabajo en videoclips de Bad Bunny y Rosalía, en el que ambos artistas recorren diversos escenarios icónicos que resaltan los valores de la cultura colombiana. En imágenes cargadas de color y movimiento, destaca la secuencia donde Kany sale de una finca rural durante la “hora dorada”, seguida de una ceremonia casi folclórica en la que Maluma la despide.

La narrativa visual incluye desde la recolección de ingredientes en una granja, hasta la preparación de una tradicional bandeja paisa en la cocina del propio Maluma, donde el humor y el ritmo marcan el compás de la canción.

Escenas del videoclip incluyen la
Escenas del videoclip incluyen la recolección de ingredientes en una granja y la preparación de una tradicional bandeja paisa - crédito @maluma/Instagram

“Estaba loco por volver y lo hicimos de que manera. 1+1 con la maestra @kanygarcia … Ya está afuera. Gracias a todos por sus mensajes de cumple pero el regalo es Pa’ Uds! Bienvenidos a esta nueva era“, manifestó el cantante en sus redes sociales con motivo del lanzamiento.

El lanzamiento coincide con una etapa clave en la vida de Maluma, marcada por el nacimiento de su hija Paris en 2024, fruto de su relación con Susana Gómez, así como el lanzamiento de Las Cosas Como Son, un pódcast donde el artista explora temas de salud mental y paternidad con invitados especiales.

Maluma brindó por Yeison Jiménez en medio de la celebración de su cumpleaños

El video recibió gran cantidad de comentarios positivos por los seguidores del artista de música popular - crédito supercrossover7 / TikTok

Con motivo de su cumpleaños, el cantante decidió celebrarlo en su recien inaugurado restaurante Casa Eterna en Medellín acompañado de familiares y amigos, y de sus seguidores que estuvieron pendientes de la transmisión en vivo del momento. Fue allí donde anticipó el lanzamiento de su tema con Kany García.

En medio de la celebración, Maluma recordó a su colega Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, hecho que generó un impacto profundo en la industria musical colombiana.

El artista se refirió al impacto que tuvo en él la muerte del caldense, uno de los principales referentes de la música popular: “Después de la muerte de Yeison, me cambió muchísimo la mentalidad y me he invitado mucho a vivir en el presente y si hay algo que les quiero decir a ustedes es que vivan en el presente, por eso hoy quiero celebrar, quiero vivir el momento… Los quiero mucho hijueputa, son 32”, manifestó, a lo que remató con un brindis en honor al intérprete de Destino Final: “Salud por Yeison, hijueputa”.

Más adelante, en la misma fiesta, Maluma volvió a hablar de Jiménez, esta vez mientras se encontraba charlando con Blessd. Allí, una vez más, lamentó su muerte e hizo hincapié en lo que representaba para la industria. “Esa gonorrea de Yeison dejó mero hueco en la música colombiana. Pa’ mi era el número uno”, expresó Maluma mientras se escuchaban los temas del caldense de fondo.

