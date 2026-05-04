Congresista uribista le ‘cantó la tabla’ a Petro por forzar votaciones en el Congreso con presión mediática por “ausencias” de legisladores

El presidente Gustavo Petro es criticado en el Congreso por sus presiones en una rama del poder en la que no tiene injerencia - crédito Jesús Aviles/Infobae

La discusión sobre la jurisdicción agraria volvió a encenderse en el Congreso en medio de un ambiente político cada vez más tenso entre el Legislativo y el Ejecutivo -que tiene muchos intereses en sus proyectos a solo cuatro meses de entregar el poder-. Esta vez, el centro del debate no solo está en el contenido de la reforma, sino en las reglas de juego con las que se intenta avanzar su aprobación.

En ese escenario, el representante a la Cámara Cristian Garcés, del Centro Democrático, elevó sus reparos frente a lo que considera una presión del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el fin de acelerar el trámite del proyecto. A su juicio, el debate dejó de ser estrictamente jurídico y político para entrar en una dinámica en la que, advierte, se estaría desdibujando el papel de los jueces en este tipo de controversias sobre la tierra.

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Las críticas del congresista se hicieron públicas a través de su cuenta en la red social X, en la que cuestionó el alcance que podría tener la reforma y el rol que asumiría la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la resolución de conflictos agrarios. En su mensaje dejó constancia de su inconformidad con el rumbo de la discusión legislativa y con las señales que, según él, envió el Gobierno en los últimos días.

El representante Cristian Garcés cuestionó la forma en que el Ejecutivo impulsa la reforma agraria en el Congreso - crédito @ChriGarces/X

“El Gobierno insiste en que no sea un juez de la Jurisdicción Agraria quien defina la propiedad de la tierra, sino otorgarle esa competencia a la @Agencia Tierras, pese a que la @CConstitucional ha reiterado en varias sentencias que estas controversias deben ser resueltas por un juez (sic)”, escribió el congresista en su post.

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El representante a la Cámara agregó en su publicación: “Ahora, con presión mediática por las “ausencias” de congresistas, @PetroGustavo y @AABenedetti buscan obligar a la @CamaraColombia a aprobar el martes la Jurisdicción Agraria. Con los votos de @CeDemocratico no contarán para hacer quórum en escenarios donde se pretenda vulnerar la Constitución (sic)”.

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