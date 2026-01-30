Colombia

Laura Sarabia salió a defenderse frente a las acusaciones de Gustavo Petro sobre los interventores de las EPS

La disputa pública por designaciones revela la presión y desconfianza que rodean la administración del sector sanitario en Colombia

Las declaraciones del mandatario sobre
Las declaraciones del mandatario sobre supuestas acciones indebidas en el nombramiento de funcionarios, en medio de la crisis del sector, suscitaron investigaciones y respuestas de los involucrados, según reportaron diversos medios nacionales - crédito Alex Brandon / AP Foto

El presidente Gustavo Petro lanzó señalamientos públicos contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, así como al exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, por la supuesta designación irregular de interventores de salud.

Estas acusaciones, enmarcadas en la crisis del sector, han generado múltiples reacciones y la apertura de nuevas investigaciones.

En respuesta a los señalamientos, Laura Sarabia negó cualquier injerencia en el nombramiento de interventores.

En declaraciones a Caracol Radio, aseguró: “No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. Mi gestión fue trazable y está documentada en chats”.

Subrayó que tanto Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conocían su proceder.

Las declaraciones del jefe de
Las declaraciones del jefe de Estado dirigidas a la exfuncionaria y al exsuperintendente han derivado en nuevas investigaciones, mientras distintos actores niegan participación y piden esclarecer los hechos en medio de la crisis sanitaria - crédito Supersalud/Cancilleria

Mediante su apoderada, Lina Sandoval, solicitó acceder a grabaciones de cámaras de seguridad y una certificación jurada de la declaración presidencial, además de entregar conversaciones digitales y otros documentos como respaldo de su defensa, informó la emisora.

La controversia escaló cuando la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una queja disciplinaria el jueves 29 de enero ante la Procuraduría General de la Nación contra Sarabia.

La organización aportó pruebas sobre la existencia de una empresa en España que funcionaría como matriz de 18 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en Colombia. De acuerdo con la Red, este entramado permitió priorizar el pago de servicios a actores políticos específicos a través de los interventores.

Este enfrentamiento público se produce en un contexto de crisis agravada por las deudas millonarias de las EPS, la escasez de medicamentos y trabas para acceder a servicios, los cuales reflejan la fragilidad y la presión sobre la administración sanitaria colombiana.

Tanto los señalamientos, como las defensas y las investigaciones en curso, profundizan la desconfianza sobre la transparencia y la ética en la gestión de la salud.

Las pruebas aportadas sobre posibles
Las pruebas aportadas sobre posibles irregularidades y la supuesta existencia de una red para favorecer intereses políticos han profundizado las dudas sobre la integridad de las designaciones en el sector - crédito Colprensa

Inclusio, durante un evento público el martes 27 de enero, Petro sostuvo que Leal “se dejó engañar” al recibir hojas de vida de interventores atribuidas falsamente al presidente y a Sarabia, lo que impactó negativamente el proceso de intervención y la reforma a la salud.

El mandatario remarcó que “por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores”, señalando que las hojas de vida entregadas no fueron aprobadas por él, pero sí atribuidas a su nombre y al de Sarabia.

Leal, por su parte, afirmó a El Tiempo que recibió las hojas de vida a través de la “mano derecha de Laura Sarabia”, con la indicación de que provenían de una orden presidencial.

Expresó su deseo de que la Fiscalía General de la Nación esclarezca quiénes participaron en lo que denominó un “entramado de traición”. También señaló que este entramado favoreció el desarrollo de negocios privados en torno al sistema sanitario mientras los organismos de control enfrentaban dificultades, y abogó por una reforma a la salud que elimine la intermediación.

El exsuperintendente Luis Carlos Leal denuncia presuntas irregularidades en el sistema de salud

El exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal señaló que, tras detectar irregularidades en los “negocios alrededor de la salud”, informó a la Fiscalía General de la Nación y entregó pruebas vinculadas al presunto desvío de recursos en el sistema sanitario colombiano.

El exsuperintendente de Salud sostuvo
El exsuperintendente de Salud sostuvo que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las irregularidades, aportando pruebas - crédito Supersalud

La controversia se intensificó tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien mencionó durante un evento que su exasesora y actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, introdujo en la Superintendencia de Salud los perfiles de los interventores finalmente designados. Petro sostuvo: “Lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse”.

Para Leal, la problemática afecta la confianza institucional. Aclaró que, aunque ser engañado o traicionado “no constituye un delito”, existía la obligación de supervisar el trabajo de los interventores:

Delito hubiese sido que, como superintendente nacional de Salud, no hubiéramos ejercido las labores que teníamos que ejercer que, en este caso, fue continuar vigilando la labor de aquellos interventores que se habían nombrado para verificar que sus labores fueran acotadas o acordes a la ley”, expuso en diálogo con Caracol Radio.

El exfuncionario señaló que quienes buscaron proteger la salud pública enfrentaron “mentiras y engaños” motivados por intereses de preservar la corrupción.

La situación, según Leal, exige una reforma estructural del sistema para eliminar la intermediación: “Necesitamos una solución de raíz, como lo ha propuesto el Gobierno en distintas oportunidades: una reforma a la salud que elimine la intermediación. Mientras ese cáncer siga existiendo, no va a haber enfermedad que se cure”.

