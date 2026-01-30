El hermano del exciclista Lucho Herrera es investigado por presunto abuso sexual: lo que dice su expediente

El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP

Luego de más de 20 años después de la desaparición de cuatro campesinos en Fusagasuga, Cundinamarca, las autoridades entregaron información que marcó un giro inesperado en el caso que involucra al exciclista Lucho Herrera y su hermano Rafael Herrera.

La Fiscalía citó a indagatoria a los dos hermanos tras meses de averiguaciones, luego de descubrir que podrían haber contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para desaparecer a cuatro personas el 23 de octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá.

Los nombres de las víctimas (Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres Vega) salieron a la luz en los testimonios de exparamilitares que vincularon a los hermanos Herrera con el caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una revelación paralela impactó el expediente: Rafael Herrera fue vinculado también por el delito de acceso carnal violento, después de que las investigaciones por la desaparición forzada destaparan nuevos relatos. Según la información obtenida por Cambio, mientras los investigadores recolectaban evidencias, emergieron detalles sobre el presunto abuso sexual a una menor de edad, hermana de una de las víctimas de desaparición.

Las pesquisas apuntan a que estos abusos ocurrieron en el Motel Acuarios de Fusagasugá, propiedad de los hermanos Herrera, a comienzos de los años 2000. La víctima, quien empezó como empleada de limpieza siendo menor de edad, relató que después de tan solo un mes de labor, Rafael Herrera la habría encerrado y amenazado con un arma de fuego.

“Venga que le voy a decir algo”, recordó la joven en su testimonio, antes de que él asegurara la puerta y colocara el arma sobre la mesa de noche.

La declaración de la joven describe cómo fue intimidada y privada de libertad durante el ataque. Los investigadores consideran que los hechos se repitieron en varias ocasiones durante ese periodo. Cambio precisó que, aunque estos presuntos abusos surgieron en el contexto de la investigación por desaparición, habrían ocurrido de manera independiente.

La familia Herrera ha rechazado cualquier vínculo con la desaparición forzada de las cuatro personas. Mientras tanto, la indagatoria de los hermanos ante la autoridad judicial quedó fijada para el 6 de febrero.