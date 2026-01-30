‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna enfrentó a Zambrano y Miryam por su relación

Los participantes tuvieron que responder sobre su cercanía - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Durante el capítulo 125 del Desafío Siglo XXI, la presentadora Andrea Serna se comunicó con los participantes para hacerles una advertencia directa sobre lo ocurrido en la Ciudad de las Cajas: “Todo lo que pasa aquí queda grabado en cámaras”, enfatizó ante Gamma y Neos, dejando claro que cualquier comportamiento quedaba registrado para la audiencia y la producción.

Y es que la atención de los últimos días se centró en Zambrano y Miryam, la dupla del equipo Gamma, luego de que las cámaras captaran varios momentos de cercanía, entre los que se destacó un “arrunchis” entre los participantes que terminó en apasionados besos.

La conductora del programa le pidió respuestas a la dupla con la siguiente frase: “¿Qué pasó anoche?”, dejando con la boca abierta a sus compañeros de Neos, que no tenían mayor conocimiento sobre lo que estaba pasando en la casa naranja. Los dos concursantes se mostraron algo incómodos y contestaron de forma evasiva: “Cualquier cosa puede pasar aquí por la convivencia”, dijo Miryam.

Miryam y Zambrano se siguen mostrando muy cerquita - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La tensión entre la pareja era notable desde hace algunos días, pero todo aumentó tras la transmisión del episodio anterior, donde ambos competidores aparecieron compartiendo no solamente la misma cama, sino besos apasionados, hecho que no pasó desapercibido para el resto de sus compañeros de equipo, que señaló la evidente cercanía entre los miembros de Gamma.

Después de las declaraciones de la joven participante, Andrea Serna cuestionó a Tina y ella no dudó en decir que era mejor que se dirigiera al atleta para indagar sobre lo que estaba ocurriendo con su compañera: “Zambrano, tú eres muy prudente, yo lo sé, lo he visto, pero hay cámaras”, expresó Serna para intentar convencerlo de hablar.

Ante este cuestionamiento directo, el capitán de Gamma se mostró evasivo y dijo: “Manejando la tranquilidad, acostadito, siempre conversando con mi dupla para que la salga a dar toda”, demostrando así que sabía a qué situación se refería la presentadora.

El atleta intentó evadir los cuestionamientos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Después de que se cortara la comunicación, los participantes de Neos se mostraron muy asombrados por todo lo que dijeron sus compañeros y aseguraron que con esas palabras quedaba demostrado que sí estaba ocurriendo algo más entre Zambrano y Miryam.

El suceso los sorprendió tanto que decidieron hacer un recuento de las parejas que pasaron por esta edición del Desafío Siglo XXI y Valentina no dudó en recordar su relación con Lucho, como lo ha hecho ya en varias oportunidades, además de lanzar indirectas a Lucho por haberse involucrado con María C en el Cubo de eliminados.

Miryam le habló de sus sentimientos a Valkirya

Después de la intervención de Andrea, Miryam le contó detalles de su apasionada noche con Zambrano a Valkirya, deportista huilense que es recordada por haber sido la ganadora de la temporada 2022, llamada Desafío The Box 2, teniendo en cuenta que las dos han formado una amistad más allá de las pruebas.

En ese momento, Miryam se mostró muy sonriente y le dijo a su compañera que estaba conversando con su compañero en la cama cuando, de un momento a otro, él se lanzó a darle un beso, situación que ella no evitó.

Valkirya le respondió visiblemente preocupada, pues le expresó a su compañera que no considera necesario “prestarse” para un romance de reality, debido a que en la mayoría de ocasiones no terminan bien.

Miryam se mostró emocionada al contarle a su amiga - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que Zambrano se ha visto involucrado con varia concursantes de esta edición como Isa, Grecia, Katiuska y, ahora, Miryam, por lo que algunos televidentes están especulando que se trata de una estrategia para “manipular” a sus compañeras a su favor, mientras que los integrantes de Gamma afirmaron que la joven se ve ilusionada con el atleta, por lo que consideran que podría salir lastimada.