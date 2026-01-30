Comprar con tarjeta será más caro en febrero, sube la tasa de usura y aprieta el crédito en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia elevó la tasa de usura a 25,23% efectivo anual para créditos de consumo y ordinarios - crédito Superintendencia financiera

El arranque de febrero llegó con una noticia que volvió a poner sobre la mesa el costo del crédito en Colombia. La Superintendencia Financiera actualizó la tasa de usura y fijó el nuevo límite en 25,23% efectivo anual, un nivel más alto que el registrado en enero y que marcó el techo máximo al que pueden cobrar intereses las entidades financieras por créditos de consumo y ordinarios.

El ajuste representa un incremento de 0,87 puntos porcentuales frente al 24,36% que rigió el mes anterior. Aunque el movimiento es técnico, su efecto se siente en la práctica, eleva el umbral de referencia para los productos crediticios y mantiene la presión sobre los hogares que dependen del financiamiento para cubrir gastos cotidianos o compras de mayor valor.

Con la publicación de la nueva tasa, también quedaron al descubierto las entidades que operan más cerca de ese límite. De acuerdo con la información de la Superintendencia Financiera, con corte al 16 de enero de 2026, Lulo Bank, Coltefinanciera y JFK Cooperativa Financiera figuran entre las que manejan tasas más próximas a la usura. En los tres casos, los indicadores efectivos anuales se ubicaron en 24,31%, 24,31% y 24,26%, respectivamente.

A ese grupo se suman otras entidades con niveles similares, como Banco Falabella (24,21%), Banco Unión (24,16%), Tuya (24,05%) y Finandina (23,83%). Si bien todas estas tasas se mantienen dentro del marco legal, reflejan un entorno de crédito exigente, en el que cualquier variación adicional puede encarecer de forma significativa las obligaciones financieras.

En el extremo opuesto aparecen los establecimientos que, por ahora, están más alejados del tope máximo permitido. Coopcentral encabeza esa lista con una tasa de 18,37%, seguida por Banco GNB Sudameris y Banagrario, ambos con 19,73%. A ellos se agregan entidades como Itaú y AV Villas, con 21,56%, y Banco de Occidente, que registra un 21,84%. La dispersión entre unas y otras muestra que, incluso en un contexto de tasas altas, existen diferencias relevantes en las condiciones que ofrecen los bancos.

Más allá de los números, el debate sobre la tasa de usura volvió a tomar fuerza. Para Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, el país necesita revisar de manera estructural este esquema. “El país debe hacer una modificación progresiva. Se puede empezar separando las tasas de consumo y de crédito empresarial, eliminando tasas descontadas del cálculo de la usura y quitando factores político-electorales. Eso permitiría mejoras rápidas. A largo plazo, el país debe dar una discusión como la que ha tenido Chile sobre si es conveniente o no mantener la tasa de usura”, afirmó al diario La República.

El aumento del límite legal ocurre en un entorno de tasas de interés todavía elevadas y de señales mixtas sobre la desaceleración de la inflación. En ese escenario, expertos advierten que una tasa de usura alta no solo encarece el crédito formal, también puede reducir el acceso para ciertos segmentos de la población, empujándolos hacia alternativas más costosas o informales.

Ante este panorama, la recomendación para los usuarios del sistema financiero pasa por la prevención. Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading, recordó en el medio antes mencionado que la tasa de usura entra en juego principalmente cuando existe mora. Un retraso mínimo, incluso de 24 horas, puede habilitar el cobro del interés máximo permitido por la ley, con un impacto inmediato en el saldo de la deuda.

Vieira también aconseja ser cautelosos con el uso de tarjetas de crédito para financiar compras de alto valor. En contextos de tasas elevadas, este instrumento se convierte en una de las opciones más costosas para endeudarse a mediano plazo. Como medida adicional, recomienda activar las alertas de pago que ofrecen las entidades financieras, una herramienta sencilla que ayuda a evitar olvidos y reduce el riesgo de incurrir en intereses de mora.