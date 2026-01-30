Colombia

Gobierno nacional reanudará vuelos de raptriación de colombianos desde Estados Unidos

Se retoman vuelos de repatriación
Se retoman vuelos de repatriación de Colombianos desde Estados Unidos - crédito @CancilleriaCol/X

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó en la noche del 29 de enero de 2026 que se reanudan los vuelos de repatriación de ciudadanos deportados desde Estados Unidos.

El anuncio, difundido en sus redes sociales, señaló la coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y otras entidades, y afirmó: “A partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos”.

Migración Colombia y la iniciativa CondDignidadCumplimos, también fueron citadas como parte del operativo para facilitar el regreso de ciudadanos afectados por procesos migratorios en Estados Unidos.

Cancillería de Colombia sobre repatriación
Cancillería de Colombia sobre repatriación de connacionales desde Estados Unidos - crédito @CancilleriaCol/X

El anuncio oficial especifica que los vuelos serán operados en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), bajo el compromiso de garantizar un “retorno digno” para los migrantes.

El anunció se da a pocos días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, el 3 de febrero.

Deportaciones de colombianos desde Estados Unidos alcanzan su cifra más alta en casi 30 años

Las deportaciones de colombianos desde Estados Unidos han alcanzaron en 2025 una magnitud inédita en casi 30 años, reflejando una política migratoria que se ha endurecido de manera drástica con el retorno de Donald Trump a la presidencia.

Según datos citados por Trac Report, 23.045 colombianos fueron expulsados durante los primeros seis meses del año, cifra que ya iguala y supera la totalidad de las 21.056 deportaciones registradas en 2024. Este aumento se traduce en un ritmo de 140 personas por día desde enero, lo que anticipa un incremento interanual que podría situarse en el 20%, conforme a la tendencia evidenciada en el primer semestre.

De los 105 colombianos que
De los 105 colombianos que llegaron en el tercer vuelo, se encontraban 21 menores de edad el 29 de enero de 2025 - crédito Cancillería

El informe detalla que junio marcó el récord de expulsiones mensuales desde que existen registros oficiales: 3.059 colombianos deportados en solo un mes, superando ampliamente los antiguos máximos mensuales. El impacto de estas acciones trasciende lo cuantitativo; organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma ante un endurecimiento de las medidas migratorias que, según Trac Report, también afecta a otras comunidades latinoamericanas.

Colombia ocupó el quinto puesto entre los países con más nacionales deportados desde Estados Unidos, después de México (77.925 personas), Honduras (53.604), Guatemala (51.886) y Venezuela (26.578), de acuerdo con cifras oficiales hasta junio. El total general de expulsiones de todas las nacionalidades para el año fiscal llegó a 344.096 personas, superando las 316.216 del ciclo anterior.

Una operación de repatriación aterrizó
Una operación de repatriación aterrizó en Catam con colombianos expulsados. Ambas naciones coordinan esfuerzos migratorios para gestionar la movilidad irregular en sus territorios - crédito @CancilleriaCol / X

Las políticas implementadas por la administración Trump no se han limitado a incrementar las deportaciones. El gobierno estadunidense reforzó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante la contratación de 10.000 agentes adicionales y el despliegue de 1.500 efectivos militares en la frontera sur.

Además, eliminó mecanismos como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y endureció las condiciones para obtener nuevas visas. La Casa Blanca justificó su estrategia al presentar como objetivo el triplicar los arrestos y deportaciones diarios en comparación con los niveles anteriores a 2025.

La consecuencia de este despliegue ha tenido impacto directo sobre la economía estadounidense. Un informe económico citado por El tiempo calculó que la fuerza laboral inmigrante perdió 1,2 millones de trabajadores desde enero. El impacto más severo se registra en el sector agrícola, donde el empleo cayó un 6,5 % en solo cuatro meses.

Además, Trac Report subraya un dato revelador: el 71,1% de casi 60.000 detenidos por ICE carecía de antecedentes criminales al momento del arresto, lo que contradice el argumento oficial que afirma priorizar a personas con historial delictivo.

