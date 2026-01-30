Colombia

Cae en Antioquia alias Coya, narco panameño del cartel de los más buscados y reclamado por la Interpol

El arresto se logró tras semanas de investigaciones y vigilancia, y representa un avance significativo en la lucha contra estructuras criminales transnacionales que coordinan tráfico de drogas y movimientos financieros ilegales entre Colombia y Panamá

Juan Abdiel Chérigo, alias ‘Coya’,
Juan Abdiel Chérigo, alias 'Coya', tras su captura en una propiedad rural del municipio de Granada, Antioquia, como parte de un operativo conjunto entre Colombia y Panamá

La captura de Juan Abdiel Chérigo, conocido como alias Coya, en el departamento de Antioquia, fue presentada por las autoridades como un golpe estratégico contra las redes de narcotráfico que operan entre Panamá y Colombia.

El detenido figuraba entre los criminales más buscados por la justicia panameña y era requerido por delitos relacionados con tráfico de drogas, blanqueo de capitales y conspiración.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, confirmó que la aprehensión fue posible gracias a una coordinación estrecha entre las autoridades de ambos países, en el marco de la cooperación internacional contra el crimen organizado.

“Este resultado ratifica la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso firme en la lucha contra las redes criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó el oficial, quien agregó que este tipo de operaciones evitan que Colombia se convierta en refugio de delincuentes extranjeros.

Alias ‘Coya’, detenido en Antioquia,
Alias 'Coya', detenido en Antioquia, uno de los criminales más buscados de Panamá, quedó a disposición de la justicia colombiana mientras avanzan los trámites de extradición

De acuerdo con información oficial, alias Coya fue localizado en una lujosa propiedad rural ubicada en el municipio de Granada, Antioquia. La vivienda, de aproximadamente 350 metros cuadrados, había sido identificada tras meses de labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por organismos de seguridad colombianos, con apoyo de autoridades panameñas.

Una vez confirmada la presencia del objetivo, se desplegó un operativo especial liderado por agentes del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes). Según revelaron fuentes policiales, antes del ingreso al inmueble se utilizaron drones sigilosos para obtener imágenes del lugar y verificar la ubicación exacta del sospechoso, así como las condiciones de seguridad de la vivienda.

El procedimiento se ejecutó de manera controlada, luego de constatar que la planta baja del inmueble se encontraba despejada. Durante el registro, los uniformados localizaron a Juan Abdiel Chérigo en el baño de la habitación principal, donde fue capturado sin que se registraran enfrentamientos.

En el segundo nivel de la residencia fue detenida una mujer, quien, según información preliminar, sería la pareja sentimental del ciudadano panameño.

Las autoridades señalaron que alias Coya era considerado un objetivo prioritario desde 2023, cuando Panamá solicitó formalmente su captura y se emitió una circular roja de Interpol en su contra.

Desde entonces, su persecución incluyó trabajo de campo, agentes encubiertos y el uso de tecnología de vigilancia para rastrear sus movimientos en territorio antioqueño.

El general William Oswaldo Rincón,
El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia

Las investigaciones también permitieron establecer presuntos vínculos de Chérigo con el clan del Golfo, una de las principales estructuras criminales del país, lo que refuerza la hipótesis de su papel clave en el tráfico de drogas entre ambos países. No obstante, las autoridades indicaron que las indagaciones continúan para determinar el alcance real de estas relaciones y posibles responsabilidades de terceros.

Alias Coya quedó a disposición de la justicia colombiana, mientras avanzan los trámites de extradición solicitados por Panamá. En ese país deberá responder por cargos de lavado de activos, narcotráfico y conspiración, delitos por los cuales se ofrecía una recompensa de 5.000 dólares por información que condujera a su captura.

En otro operativo que refleja la cooperación regional, fue detenido Jean Carlo Valderrama, alias Balín, en Medellín.

El arresto se efectuó gracias a una operación conjunta de Interpol y las policías de Colombia y Panamá. Valderrama, uno de los cabecillas más buscados de Panamá, estaba vinculado a la organización SAN 23 (Jordan 23) y contaba con recompensas de hasta USD 30.000 por información que condujera a su captura.

Alias Balín es considerado el
Alias Balín es considerado el principal cabecilla de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, Panamá

Durante el operativo en un hotel de Medellín fueron detenidas otras cinco personas y se incautaron armas y dispositivos móviles, todos puestos a disposición de las autoridades para investigación.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Rincón Zambrano, destacó que este tipo de capturas evita que criminales pretendan ocultarse en el país y evidencia la coordinación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Las recompensas ofrecidas por Panamá por otros cabecillas prófugos refuerzan la prioridad que se da a la desarticulación de estas organizaciones violentas, con presencia tanto en Colombia como en Panamá.

