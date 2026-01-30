Perrito se perdió en Bogotá durante las lluvias, se refugió en una tienda de motos y ahora busca una familia

El perro es de raza dachshund, o como se les conoce de forma popular, salchicha - crédito @PlataformaALTO/X

Usuarios en redes sociales iniciaron una labor que busca devolver a su familia a un perro que se extravió en Bogotá durante la tarde del miércoles 28 de enero de 2026.

Aquel día, la capital colombiana vivió una tarde pasada por lluvias intensas en varias zonas de la ciudad, entre ellas el norte, punto en donde los trabajadores de una tienda de venta de motocicletas, recibieron la inesperada visita del peludo de cuatro patas.

Sin embargo, y a raíz de que ninguno de los empleados puede adoptarlo ni se puede quedar en el inmueble, en la cuenta de X de la Plataforma Colombiana por los Animales ALTO se conocieron mayores detalles del hecho que registró una de las cámaras de seguridad en el lugar.

Con esta publicación en redes buscan darle un nuevo hogar al can - crédito @PlataformaALTO/X

El caso se conoció en redes el jueves 29 de enero, y desde ese momento la imagen del canino se ha replicado cientos de veces con el objetivo de dar con sus dueños.

“Ayer, bajo la lluvia torrencial que inundó Bogotá, un perrito empapado y tembloroso entró a una tienda de motos en la calle 134, buscando refugio. Los empleados no dudaron: lo secaron, le dieron comida y lo arroparon... pero no pueden quedárselo”, menciona la publicación que acompaña la grabación.

En la segunda parte del mensaje se solicitó dar “difusión para buscar su familia o un hogar de paso”.

“¿Lo reconoces? Tiene collar pero no identificación ¿Puedes ayudarnos a difundirlo o darle un techo temporal? Este valiente peludito necesita urgente encontrar a su familia... o al menos un hogar temporal que lo acoja con amor mientras aparece”, señala la publicación.

Al final se dejó claro: “No lo dejaremos solo en esta ciudad tan grande y fría”.

El caso se presentó la tarde del miércoles 28 de enero de 2026 en la localidad de Suba - crédito @PlataformaALTO/X

Por último, y si alguien sabe sobre los posibles dueños, desea adoptarlo o quiere ser su hogar de paso, puede comunicarse el celular 317 4311686.

Así se pueden reportar perros y/o gatos extraviados en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó el portal gratuito ‘Perros y gatos buscan su hogar’ con el objetivo de asistir a las familias en la búsqueda y reencuentro de sus animales de compañía extraviados.

La iniciativa proporciona a los ciudadanos un repositorio donde se almacenan fotografías, detalles del animal y datos de contacto, lo que facilita la identificación y la posibilidad de restituir a los animales con sus dueños.

Al respecto, el director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), Antonio Hernández Llamas, afirmó que “es un repositorio de información sobre: fotografía, información del animal, información del contacto, para que cuando una persona siente que se ha extraviado su animal de compañía, en especial perros y gatos, inmediatamente nos reporte al instituto sobre esta pérdida”.

Para reportar una mascota perdida, se debe remitir una foto en buena resolución, el nombre, raza, edad, descripción del animal y detalles como el sitio, fecha y circunstancias del extravío, además de datos de contacto, que se deben enviar por:

Correo electrónico: animalesperdidos@animalesbog.gov.co

WhatsApp 305 894 8873 del Idpyba

Toda la información aportada será utilizada únicamente con fines de difusión, localización y posible reencuentro.

Declaraciones del director de Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Antonio Hernández - crédito @AnimalesBOG/X

La ciudadanía puede acceder al servicio en https://www.animalesbog.gov.co/wpyba/animalesperdidos/.

La herramienta permite que, en caso de hallazgo, los usuarios identifiquen fácilmente a los animales extraviados y contacten directamente al propietario.

Hernández detalló que “si otra persona encuentra un animal, inmediatamente tendrá esta alternativa; obviamente, buscar dentro de la página y darse cuenta efectivamente por la foto, por los datos, si es el animal que ha encontrado y entrar en contacto directamente con el tenedor o la tenedora que lo están buscando”.

“Pensemos que para trabajar en contra de la vulnerabilidad, entre más información tengamos, más protección podemos dar a los animales”, cerró el director del Idpyba.