Así fue el megaoperativo en la frontera colombo-peruana que permitió la destrucción de cuatro laboratorios de cocaína

La operación conjunta entre Colombia y Perú logró desmantelar laboratorios de droga en la frontera amazónica para combatir el narcotráfico internacional - crédito @COL_EJERCITO/X

El jueves 29 de enero se conocieron los resultados de una operación conjunta en la frontera entre Colombia y Perú, que representa un golpe significativo que afecta las economías ilícitas derivadas del narcotráfico.

El operativo se ejecutó en medio del plan de campaña Ayacucho y la Operación AD–T Ofensiva No. 002 Everest, con inteligencia predominante de la Regional de Inteligencia de la Armada Nacional, logrando la destrucción cuatro laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fuentes oficiales reportaron la destrucción de cuatro embarcaciones de aluminio con motores, empleadas en las rutas fluviales de tráfico de droga hacia Brasil y Perú - crédito @COL_EJERCITO/X

Las acciones, ejecutadas el domingo 25 de enero, se concentraron en las comunidades de San Juan de Loreto Yacu y San Pedro de Tipisca, bajo jurisdicción del municipio de Puerto Nariño (Amazonas), zonas limítrofes con Perú.

En la operación, la Armada aportó capacidades de inteligencia, mientras que el Ejército y la Fuerza Aeroespacial desplegaron dispositivos de seguridad terrestres y aéreos en coordinación con las Fuerzas Armadas del Perú.

El movimiento táctico fluvial partió desde Leticia, navegando por el río Amazonas y el caño Loreto Yacu hasta los puntos designados. Estas comunidades han sido identificadas como corredores para el tráfico de droga hacia Brasil y Perú, utilizando rutas fluviales que conectan los tres países.

Las fuerzas militares erradicaron 58 hectáreas de cultivos de hoja de coca, identificados como parte fundamental de la cadena de producción de narcóticos - crédito @COL_EJERCITO/X

Durante la operación se logró impactar el objetivo estratégico número dos, enfocado en debilitar la capacidad de amenaza, y el objetivo intermedio número 32 de la línea de operación Paya.

Las acciones permitieron afectar las economías ilícitas y los flujos financieros de grupos armados organizados transnacionales que operan en la zona, gracias a la incineración de 2.691 kilogramos de pasta base de coca y sulfato de cocaína hallados en los complejos desmantelados.

También se decomisaron armas de fuego, incluyendo una pistola Zoraki M906 calibre nueve milímetros y dos escopetas calibre 16. Como parte de las acciones de neutralización logística, fueron inutilizadas cuatro embarcaciones de aluminio equipadas con motores tipo “peque peque” de cinco y 13 caballos de fuerza.

Las autoridades incineraron 2.691 kilos de pasta base de coca y sulfato de cocaína, afectando directamente las economías ilícitas de grupos armados transnacionales - crédito @COL_EJERCITO/X

Las tropas procedieron a la incineración de cuatro campamentos construidos en madera, utilizados como centros de acopio de aproximadamente tres toneladas de insumos químicos, dormitorios, cocinas, comedores y almacenes.

Durante la intervención se destruyeron equipos de comunicación empleados para la coordinación de actividades ilícitas, entre ellos dos sistemas de internet satelital Starlink, dos radios de comunicación y un teléfono celular. Además, se incautaron documentos relacionados con la operación de las estructuras ilegales.

En las áreas intervenidas se erradicaron 58 hectáreas de cultivos de hoja de coca, identificadas como parte de la cadena de producción que abastecía los laboratorios destruidos. Como acción posterior, las Fuerzas Militares del Perú expidieron la certificación del material incautado y destruido durante la operación conjunta.

Equipos de comunicación, incluyendo sistemas de internet satelital Starlink y radios, fueron decomisados para frenar la coordinación criminal en la frontera del Amazonas - crédito @COL_EJERCITO/X

“Este resultado permite afectar las economías ilícitas del narcotráfico en zona de Puerto Nariño, #Amazonas y debilita de forma directa las redes criminales transnacionales que delinquen en esta zona del país (sic)”, informaron las autoridades.

Ejército ejecutó ofensiva contra las finanzas ilícitas del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

En una acción coordinada, el Ejército Nacional asestó un duro golpe a las economías ilícitas del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño, al destruir tres laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.

Las operaciones, desarrolladas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, fueron ejecutadas por soldados del Batallón de Infantería N. 47 General Francisco de Paula Vélez, adscritos a la Décima Séptima Brigada, en colaboración con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

El hallazgo y destrucción controlada de estas instalaciones, presuntamente vinculadas a la subestructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo, se realizó en la vereda La Llana, jurisdicción del municipio de Turbo (Antioquia).

Así se destruyeron los laboratorios de coca del Clan del Golfo - crédito Ejército

Las autoridades informaron que estas estructuras tenían capacidad para producir cerca de 300 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. Durante la intervención se encontraron y destruyeron 560 galones de pasta base de coca en proceso, 170 galones de ACPM, 140 galones de gasolina y otras sustancias líquidas empleadas en la producción del alcaloide.

Además, los uniformados localizaron 175 kilos de cemento, 130 kilos de cal, 120 kilos de urea, así como dos prensas artesanales y 21 canecas plásticas con capacidad para cinco galones cada una, junto a otros elementos utilizados para la elaboración y almacenamiento de la droga.

Según estimaciones oficiales, este resultado produjo una afectación aproximada de $1.250 millones a las finanzas del Clan del Golfo, debilitando la capacidad logística y financiera de esta estructura criminal que delinque en la región.