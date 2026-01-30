Colombia

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

En una grabación divulgada en redes sociales, la artista vallenata manifestó su desacuerdo con las recientes afirmaciones del mandatario acerca de figuras bíblicas y calificó sus comentarios como una ofensa para las creencias religiosas

La cantante se despachó contra el mandatario por la manera en que abordó a los dos personajes bíblicos durante una alocución - crédito @el_pilon/Instagram

Desde sus inicios en la música, Ana del Castillo se caracterizó por su caracter directo y a menudo recio al tener que afrontar situaciones controvertidas en redes sociales, ya sea relacionados con su vida privada o con enrentamientos con otras celebridades.

La cantante vallenata aseguró que puso freno a sus excesos con el alcohol, que perjudicaron su desempeño en algunas fechas de la gira promocional de su debut, pero de vez en cuando su personalidad combativa vuelve a aflorar dejando situaciones peculiares como sus cuestionamientos al presidente Gustavo Petro.

En la tarde del martes 27 de enero, el mandatario pronunció un discurso de más de dos horas, en el que se apartó del acto protocolario sobre la reapertura del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Uno de los momentos más sonados de su intervención tuvo lugar cuando habló de las formas que tenían los colombianos de conseguir pareja, haciendo una analogía entre el relato bíblico entre Jesus de Nazareth y Maria Magdalena.

Gustavo Petro reveló cómo hacen los colombianos para conquistar mujeres - crédito Presidencia/YouTube

Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas”, expresó el mandatario, generando rechazo tanto entre miembros de la oposición como entre diversos sectores de la población, incluida la Iglesia Católica.

A las reacciones en contra se sumó la propia Ana del Castillo, que expresó de forma tajante su desaprobación frente a estos comentarios, calificando sus palabras como una “blasfemia”.

“Yo no tengo por qué meterme en estas vainas. ¿O sí? Yo no me avergüenzo de Cristo, yo soy hija de Cristo. La gente dice que no puedo hablar, pero voy a hablar”, expresó inicialmente para, acto seguido, dirigirse directamente al mandatario.

“¿Sabes una cosa, Petro? Te metiste con Dios, ¿oíste?. Y te van a llegar consecuencias graves. Blasfemaste contra el Señor”, afirmó del Castillo, cuestionando la base de las declaraciones de Petro y poniendo el énfasis en la interpretación literal de las escrituras cristianas.

¿Dónde en la Biblia dice que Jesús hizo el amor con alguien? Ojo, que en la Biblia no se puede modificar ni una tilde ni una coma. ¿Oíste? Para que sepas, desgraciado”, sentenció.

Las reacciones en redes sociales no dudaron en elogiar lo dicho por la cantante, aunque no faltaron quienes mostraron una postura más cercana a la de Petro. “Bien dicho Ana“, ”Yo lo pensé y Ana lo dijo", “Él no afirmó nada, claro dice: yo creo”, “La Biblia que conocemos hoy en dia, ha sido adaptada a conveniencia de los mismos romanos que mataron a Cristo”, “Ser cristiano y comunista: imposible”, fueron algunas de las respuestas que dejó la grabación una vez se difundió en diversas plataformas digitales.

Petro y “las cosas que hace en la cama”

Gustavo Petro se refirió a las "cosas que hace en la cama" y desató críticas - crédito Presidencia/Youtube

En otro fragmento de su alocución, el presidente se refirió a su próximo encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y abordó un tema puntual que omitirá en su conversación con el mandatario americano, relacionado con su presunta vinculación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí”, dijo.

El presidente defendió la importancia de mantener la intimidad fuera del escrutinio público y sostuvo que “el poder no se puede meter en la cama íntima, porque muere la libertad en el mundo inmediatamente”.

